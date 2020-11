OKEx va reprendre les retraits après une suspension temporaire

LA VALLETTE, Malte, 23 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — OKEx (www.okex.com), bourse de premier plan mondiale spécialisée dans les cryptomonnaies et les dérivés, a le plaisir d’annoncer que les services de retrait de tous les actifs numériques reprendront au plus tard le 27 novembre. En guise de mesure de sécurité visant à protéger les fonds des utilisateurs, les retraits de la bourse ont été temporairement suspendus le 16 octobre, toutes les autres fonctions de la plateforme demeuraient inchangées. Le problème à l’origine du déploiement de cette mesure de sécurité extraordinaire par OKEx a depuis été résolu.

Malgré la garantie de la sécurité des actifs des utilisateurs tout au long de la période de suspension et la garantie d’une continuité du service pour toutes les autres fonctions de la bourse, OKEx est conscient que la suspension temporaire des retraits a causé des désagréments pour ses clients. Depuis sa création, OKEx a toujours insisté sur le maintien de réserves à 100 %, ce qui signifie que tous les fonds des utilisateurs peuvent être retirés sans restriction après la réouverture des retraits.

Pour remercier ses clients fidèles pour leur soutien continu et pour s’excuser de l’interruption du service, OKEx lancera d’importantes campagnes de récompense de fidélité des utilisateurs en parallèle de la réouverture des retraits. Le détail de ces initiatives sera annoncé dans les jours qui viennent.

« Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer le retour d’un service complet et tenons à remercier nos utilisateurs pour leur soutien continu en cette période difficile. Nous nous excusons pour les désagréments occasionnés et, au-delà de l’offre de récompenses de fidélité, nous savons que nous devons continuer à travailler avec diligence pour regagner leur confiance », a confié Jay Hao, PDG d’OKEx.

En tant que l’une des plus grandes bourses de cryptomonnaies au monde, OKEx a gagné en taille et en stature depuis sa création, souvent reconnue comme la bourse des dérivés de cryptomonnaies numéro un au monde par de nombreuses sources réputées, y compris CoinDesk Research et CryptoCompare. Grâce à son effort constant en faveur de l’innovation et de l’engagement envers ses utilisateurs, OKEx permet aux traders de mener à bien diverses stratégies de négoce afin de maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques. Ils peuvent également gagner un revenu passif en échelonnant différents jetons par le biais de diverses initiatives telles qu’OKEx Earn et OKEx Jumpstart Mining.

À propos d’OKEx

Étant la place de marché la plus diversifiée au monde, OKEx est le lieu où les traders, les mineurs et les investisseurs institutionnels mondiaux en crypto-produits peuvent gérer les crypto-actifs, améliorer les opportunités d’investissement et minimiser les risques. Nous proposons des opérations au comptant et des produits financiers dérivés, notamment des contrats à terme, des échanges (swaps) perpétuels et des options, sur les principales cryptomonnaies, ce qui offre aux investisseurs une souplesse d’élaboration de leurs stratégies afin de maximiser les gains et d’atténuer les risques.

