OSRAM signe un contrat d’approvisionnement et commercial avec LeddarTech pour des systèmes ADAS et LiDAR automobiles

La plateforme LiDAR PERCEPT™ d’OSRAM

QUÉBEC et MUNICH, Allemagne, 20 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, et OSRAM, le leader mondial en éclairage et systèmes laser automobiles, sont heureuses d’annoncer la conclusion d’un accord à long terme. Aux termes de celui-ci, LeddarTech fournira ses composants matériels et logiciels LiDAR de pointe pour les intégrer dans la plateforme LiDAR PERCEPT™ d’OSRAM.

La plateforme LiDAR PERCEPT est la première plateforme LiDAR solid-state flexible conçue en ciblant spécifiquement l’industrialisation et la qualification automobile. En se positionnant clairement comme fournisseur de rang 2, OSRAM entend offrir aux équipementiers, fournisseurs de rang 1 et intégrateurs de systèmes une plateforme à moyenne/longue portée qui peut être adaptée à leur application spécifique.

Ce partenariat vise à proposer les premiers systèmes ADAS de l’industrie conformes aux standards automobiles et, ultimement, des systèmes de conduite entièrement autonomes au prix du marché de masse.

« Début 2017, OSRAM a reconnu l’approche technologique prometteuse de LeddarTech en matière de LiDARs basée sur des composants logiciels et matériels uniques, et a dès lors investi 70 millions de dollars pour devenir un actionnaire majeur », a déclaré le Dr. Olaf Berlien, chef de la direction d’OSRAM Licht AG. « Depuis, nous avons engagé plus de 70 millions de dollars supplémentaires dans le développement de produits LiDAR, ce qui a permis à OSRAM d’offrir aux fournisseurs de rang 1 et aux équipementiers des solutions LiDAR qui répondent à leurs exigences de coût et de performance en vue d’un déploiement de masse ».

Le LiDAR PERCEPT d’OSRAM incorpore le LeddarEngine™ de LeddarTech, constitué d’une famille de systèmes sur puce (SoC) hautement intégrés et d’un logiciel de mesure LiDAR associé conformes à la norme ISO 26262, et réduit sensiblement le coût et le temps de développement du système. Combinée au savoir-faire d’OSRAM en conception et industrialisation de produits laser et de modules optiques, la plateforme LiDAR PERCEPT constitue la solution LiDAR la plus polyvalente et performante disponible à un coût susceptible de permettre le déploiement à grande échelle de systèmes avancés d’aide à la conduite intégrant la technologie LiDAR.

OSRAM et LeddarTech collaboreront également pour offrir des solutions de perception logicielles capables de générer un modèle environnemental 3D amélioré grâce au LiDAR PERCEPT. Ces solutions reposeront sur la technologie de perception de LeddarTech, notamment la fusion de données brutes de capteurs. Cette technologie contribue en outre au développement de systèmes ADAS améliorés et à un coût optimisé grâce à la fusion des données du LiDAR, des caméras et du radar et à une moindre puissance de calcul globale requise par le système.

« LeddarTech est honorée des engagements exprimés par OSRAM, l’un des fournisseurs d’éclairage automobile les plus respectés dans le monde et de loin le plus important. La vente personnalisée par OSRAM auprès de tous les équipementiers majeurs avec la plateforme LiDAR PERCEPT transformera l’industrie automobile et permettra le déploiement à grand volume de systèmes ADAS, ce qui sécurisera et améliorera considérablement l’expérience utilisateur », a ajouté M. Charles Boulanger, président et chef de la direction de LeddarTech. « OSRAM est l’un des fournisseurs de systèmes optiques automobiles les plus respectés, et est positionnée pour compter parmi les principaux fournisseurs de solutions LiDAR pour l’automobile ». M. Boulanger a poursuivi : « Le savoir-faire de LeddarTech dans la technologie LiDAR, de fusion de données de capteurs et de perception, combiné aux compétences en industrialisation et à la feuille de route d’OSRAM dans la production de modules automobiles de grande qualité et de haute fiabilité, est voué à être le modèle d’un partenariat gagnant pour l’industrie ». M. Boulanger a conclu en rappelant sa conviction que les fournisseurs automobiles de rang 1, appuyés par des fournisseurs de technologie comme LeddarTech, domineront le marché des systèmes de détection LiDAR comme ils l’ont fait avec les plateformes de détection radar et autres.

À propos d’OSRAM

Basée à Munich, OSRAM est un chef de file mondial en haute technologie avec un historique de plus de 110 ans. Essentiellement axés sur les technologies à base de semiconducteurs, ses produits sont utilisés dans des applications très diverses qui vont de la réalité virtuelle à la conduite autonome, en passant par les téléphones intelligents et les solutions d’éclairage connectées pour les bâtiments et les villes. OSRAM exploite les possibilités infinies de la lumière pour améliorer la qualité de vie des personnes et des collectivités. Les innovations d’OSRAM permettent à des gens, partout dans le monde, non seulement de mieux voir, mais aussi de mieux communiquer, voyager, travailler et vivre. À la fin de l’année fiscale 2020 (30 septembre), OSRAM comptait approximativement 21 000 employés dans le monde et générait des revenus d’environ 3 milliards d’euros des activités poursuivies. La société est cotée à la bourse de Francfort et à celle de Munich (ISIN : DE000LED4000; WKN : LED 400; symbole boursier : OSR). D’autres renseignements sont disponibles sur www.osram.com.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un chef de file dans le domaine des plateformes de détection environnementale pour véhicules autonomes et systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout permettant aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi qu’à sa solution de développement efficace, extensible et polyvalente pour LiDARs solid-state de classe automobile reposant sur le LeddarEngine™, LeddarTech permet aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 de développer des solutions de détection complètes pour niveaux d’autonomie 1 à 5. Ces solutions sont activement déployées dans des applications pour navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison, villes ou usines intelligentes et robotaxis. Détentrice de plus de 95 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de pointe en matière de télédétection automobile et de mobilité.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

Contact :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et gestion de produits mondiaux, LeddarTech Inc.

Tél. : + 1-418-653-9000 poste 232

[email protected]

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. et de ses filiales. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l’adresse : https://www. globenewswire.com/NewsRoom/ AttachmentNg/d8beb2b1-0c48- 446f-8126-192e9a3cba2a/fr