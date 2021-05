Ouverture de l’exposition internationale sur le Big Data dans le sud-ouest de la Chine

GUIYANG, Chine, 28 mai 2021 /PRNewswire/ — Le comité organisateur de la China International Big Data Industry Expo (CIBDIE), la plus grande exposition sur le Big Data du pays, a annoncé que l’exposition avait ouvert ses portes le 26 mai à Guiyang, capitale du sud-ouest de la province de Guizhou.

Fondée en 2015 et officiellement transformée en salon national en 2017, l’exposition sur le Big Data est devenu une plateforme internationale et professionnelle pour le développement du Big Data ainsi qu’une référence industrielle.

L’événement de trois jours est organisé conjointement par le gouvernement local ainsi que par les principaux organismes de veille du pays dans les domaines de la planification économique, de l’industrie et de l’information. Avec le soutien du ministère chinois du Commerce, l’exposition présente des perspectives nationales, mondiales, industrielles et commerciales.

Organisé autour des thèmes de l’adoption de l’intelligence numérique et de la mise en œuvre de nouveaux développements (comme le souligne le slogan de l’exposition en anglais : « Embrace digital intelligence, Deliver new development »), l’événement inclura des conférences, des expositions, le lancement de nouveaux produits, des concours et d’autres activités.

L’exposition de cette année est prévue en ligne et hors ligne, et souhaite favoriser une coopération ouverte et le développement conjoint de différentes parties prenantes. L’exposition en ligne offre des services comme la communication en ligne, l’exposition en ligne, la négociation commerciale, le forum en ligne et la promotion des invités, présentant une variété de fonctions d’exposition.

Guiyang City et Gui’an New District, en tant que zones centrales de la zone pilote nationale intégrée de Big Data (Guizhou), ont toujours été des pionniers dans le développement de Big Data, affichant une évolution extraordinaire de la croissance industrielle. Plus de 5 000 entreprises de Big Data et 117 géants de l’industrie étaient sur place à la fin de l’année 2020. La valeur ajoutée de l’économie numérique a atteint 164,9 milliards de yuans (environ 25,8 milliards de dollars américains), représentant 38,2 % du PIB régional. Plus de la moitié de l’économie réelle de la région présentait des éléments de Big Data.

Les activités spécifiques de l’exposition sont les suivantes :

Conférences : les cérémonies d’ouverture et de clôture, ainsi que 7 dialogues de haut niveau et 13 forums professionnels.

Expositions : Des expositions en ligne et hors ligne pour présenter de nouvelles technologies, de nouveaux produits, de nouveaux schémas et de nouvelles applications dans le domaine du Big Data. Une section sur le rôle du Big Data dans la revitalisation rurale figure également au programme.

Nouveaux lancements : Attribution du prix de l’exposition récompensant une réussite scientifique et technologique majeure, recherche sur les méthodes et les trajectoires du marché des facteurs de données, système mondial de prévision de la COVID-19 et dictionnaire de l’encyclopédie du Big Data, etc.

Concours : 2e concours d’innovation en intégration industrielle APP et 6e exercice de Guiyang avec confrontations entre élites sur le Big Data et la sécurité des réseaux.

Activités : une série d’activités telles que des réunions et des échanges, des présentations de talents, des discussions nocturnes, des salons et des dialogues, des promotions et la signature de contrats, des activités portant sur la coopération stratégique, des visites organisées, etc.

Liens vers les images en pièces jointes :

Lien : http://asianetnews.net/ view-attachment?attach-id= 392265

Légende : Ouverture d’une exposition internationale sur le Big Data dans le sud-ouest de la Chine.