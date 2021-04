PRA propose des solutions de sécurité post-autorisation pour suivre le rythme des exigences en matière de pharmacovigilance des traitements et vaccins contre la COVID-19

RALEIGH, Caroline du Nord, 22 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — PRA Health Sciences (NASDAQ : PRAH) a annoncé aujourd’hui l’expansion de sa solution de pharmacovigilance afin d’offrir des services complets post-commercialisation pour les traitements et vaccins autorisés contre la COVID-19, avec notamment des études de sécurité post-autorisation (PASS) fournies par Real World Solutions. Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’exécution de services complets de pharmacovigilance et de sécurité des patients dans tous les domaines thérapeutiques clés, y compris les maladies infectieuses, PRA peut travailler en étroite collaboration avec les fabricants et les développeurs de médicaments pour garantir l’innocuité et l’efficacité à long terme des vaccins et traitements contre la COVID-19.

Avec les milliers de traitements, de modalités nouvelles et complexes et de vaccins contre la COVID-19 en cours de recherche dans le monde entier, les développeurs de médicaments se trouvent dans un environnement extraordinairement unique qui nécessite rapidité, précision et transparence en matière de pharmacovigilance et de surveillance des données d’innocuité.

« Alors que de plus en plus de traitements et de vaccins contre la COVID-19 seront approuvés, les détenteurs d’autorisations de mise sur le marché auront des volumes massifs de données d’innocuité à examiner et signaler en quasi-temps réel », a déclaré Sabine Richter, Ph.D, vice-présidente de la pharmacovigilance et de la sécurité des patients chez PRA Health Sciences. « Nos solutions de pharmacovigilance permettent aux clients de respecter les normes de conformité et de reporting réglementaires et d’effectuer une surveillance continue de l’innocuité afin d’assurer le plus haut niveau de sécurité des patients. »

Avec une équipe mondiale composée de plus de 800 experts en pharmacovigilance et en sécurité des patients, aux côtés des membres du Center for Vaccines and Emerging Infectious Diseases et de Real World Solutions, PRA fournit une variété de services visant à détecter, évaluer, comprendre, minimiser et prévenir les effets néfastes ou autres risques liés aux médicaments. PRA continue d’investir dans de nouvelles approches et technologies, telles que l’intelligence artificielle, l’automatisation et l’analyse de données qui peuvent gérer de grandes quantités de données de pharmacovigilance et assurer un suivi en quasi-temps réel des informations d’innocuité.

En outre, en utilisant la Mobile Health Platform de PRA, les participants peuvent s’auto-inscrire à une étude PASS au moment de la vaccination, fournissant un moyen facile de signaler les symptômes et de donner accès à un centre de coordination dirigé par des infirmiers pour signaler les symptômes qui peuvent nécessiter un suivi auprès d’un prestataire de soins de santé.

« La réponse mondiale aux vaccins et traitements contre la COVID-19 constitue l’un des programmes de santé publique les plus importants de nos vies. Des données et analyses d’innocuité en quasi-temps réel sont essentielles pour identifier, évaluer et prévenir rapidement les risques liés aux médicaments », a déclaré Greg Licholai, vice-président principal et directeur des informations médicales chez PRA Health Sciences. « La Mobile Health Platform et les solutions de pharmacovigilance de PRA sont des exemples de l’engagement de l’entreprise à adopter des approches axées sur les patients en matière de recherche clinique et de prestation de soins de santé. »

Depuis le début de la pandémie, PRA a lancé plusieurs initiatives pour soutenir la réponse mondiale contre la COVID-19. Le leadership de PRA Health Sciences dans le domaine de la santé numérique nous permet de gérer rapidement et de manière proactive les études et les programmes sur la COVID-19, notamment :

En étendant la Mobile Health Platform, la plateforme d'essais cliniques décentralisés de PRA, afin de répondre aux besoins des commanditaires d'études virtuelles sur la COVID-19.

En administrant un calendrier de démarrage d'étude sans précédent qui s'étendait sur quelques jours au lieu de plusieurs mois. En 2020, PRA a fait passer une étude du protocole final au premier patient dosé pour un traitement contre la COVID-19 en seulement cinq jours – une rapidité inédite dans le secteur. En 15 jours, la portée de l'essai s'est étendue en dehors des États-Unis, comptant à la fin 2 000 patients sur 280 sites dans 35 pays.

En lançant le COVID-19 Monitoring Program, une solution commerciale de bout en bout qui aide les patients et les administrateurs à atténuer les impacts de la COVID-19, depuis l'éducation, l'exposition, les tests et la surveillance jusqu'au rétablissement. Récemment, le programme a été amélioré avec des capacités de test à domicile de la COVID-19 et un service de bot basé sur l'IA pour répondre aux questions des patients sur la COVID-19.

En menant en continu une analyse des données du monde réel de plus de 26 millions de patients qui ont été exposés, testés, diagnostiqués avec la COVID-19, ou ont reçu une vaccination contre la COVID-19. En utilisant des données de demandes d'ordonnances et médicales rendues anonymes, PRA suit longitudinalement les patients et utilise ces informations pour améliorer la conception des études, par exemple en validant les critères d'inclusion/exclusion du protocole par rapport aux modèles de soins réels et en identifiant les médecins qui gèrent des volumes élevés de patients atteints de COVID-19 pour des sites de chercheurs potentiels.

Veuillez consulter le site PRAHS.com pour plus d’informations sur les solutions de pharmacovigilance de PRA , ses solutions de sécurité des patients spécifiques à la COVID-19 et les manières dont PRA aide ses clients à gérer la COVID-19 .

À propos de PRA Health Sciences

PRA Health Sciences est l’une des principales organisations mondiales de sous-traitance de la recherche en termes de chiffre d’affaires, fournissant des services externalisés de développement clinique et de solutions de données aux industries biotechnologiques et pharmaceutiques. La plateforme mondiale de développement clinique de PRA comprend plus de 75 bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Australie et au Moyen-Orient et plus de 17 500 employés dans le monde. Depuis 2000, PRA a participé à environ 4 000 essais cliniques dans le monde. En outre, PRA a participé à des études clés ou de soutien qui ont abouti à l’approbation réglementaire de plus de 95 produits à l’international ou de la part de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Pour en savoir plus sur PRA, veuillez consulter le site www.prahs.com .

DEMANDES DES INVESTISSEURS : InvestorRelati [email protected]