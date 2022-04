Proxima Studios de Ryan Kavanaugh annonce le début de la production de Skill House avec Bryce Hall, réalisé et écrit par Josh Stolberg – auteur de Jigsaw et Spiral – de la franchise Saw

Premier film du genre à être « coté » à la bourse du divertissement permettant aux fans de participer et d’investir dans le film via ESX.io

LOS ANGELES, 15 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Basé sur une idée originale de Ryan Kavanaugh, nominé par le mégaproducteur EGOT (Emmy, Grammy, Oscar et Tony), Skill House est le premier d’une franchise et dont la production principale devrait commencer en juin 2022 avec une date de sortie prévue début 2023. Il est financé et contrôlé par Proxima Studios, écrit et dirigé par la légende du film d’horreur Josh Stolberg, co-scénariste de films d’horreur tels que Spiral: From the Book of Saw (avec Chris Rock et Samuel L. Jackson), Jigsaw, Piranha 3D, Sorority Row, ainsi que le prochain film Saw (sous le titre provisoire de Saw X) et le phénomène des réseaux sociaux Bryce Hall, l’une des stars des réseaux sociaux les plus suivies au monde avec plus de 50 millions de followers sur ses réseaux.

Skills House sera le premier film à être « coté » à la bourse du divertissement (« ESX »), une plateforme unique en son genre permettant aux utilisateurs d’investir dans le film et d’effectuer des opérations en bourse sur le film et ses recettes.

Avec une personnalité des réseaux sociaux comme Bryce Hall, Skill House fait un pied de nez aux influenceurs des réseaux sociaux et constituera une vision inébranlable de la renommée et de ce que les nouvelles célébrités sont prêtes à faire pour l’atteindre. Il sera tourné dans la Sway House, un manoir à Bel Air, rendu célèbre par de nombreuses plus grandes stars de Tik Tok. Il mettra au piloris le paysage des jeunes célébrités qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour un « clic ».

« J’ai collaboré avec certaines des plus grandes stars d’Hollywood, y compris Chris Rock et Sam Jackson, Carrie Fisher et Dwayne Johnson… mais mes enfants sont plus enthousiastes à l’égard de ce projet que n’importe quel autre projet sur lequel j’ai travaillé », a commenté M. Stolberg. « Aux côtés de Bryce Hall et Ryan Kavanaugh, il s’agit certainement d’une première d’un genre nouveau du film d’horreur. Ces personnalités des réseaux sociaux sont le nouveau Hollywood, et elles réinventent ce que signifie être une star. Quand un jeune enfant du Maryland, comme Bryce, avec rien d’autre qu’un téléphone portable et une sonnerie lumineuse, peut attirer des dizaines de millions de followers sur Tik Tok et Instagram, cela veut bien dire que la notoriété est accessible à tout le monde. Mais il y a un côté sombre dans ce nouveau paysage du divertissement, et je suis ravi de dépasser cet obstacle. »

« Le film sera un film d’horreur “hard R” et aura une approche concrète de ce qu’il faut pour réussir dans une entreprise qui repose sur des fans qui “vous aiment”. » M. Stolberg a ajouté : « Il n’y a rien que j’adore plus que d’écrire une scène de meurtre où le sang coule à flot… et nous sommes déjà en train de dépasser le budget avec la quantité de sang que nous allons utiliser. Même si ce concept peut ressembler à de la parodie, j’adopterai une approche plus sérieuse et je me pencherai sur les peurs et l’horreur plutôt que sur l’humour. Je n’y suis pas allé de main morte. On m’a donné le feu vert pour y aller. Et j’ai trop hâte ! »

M. Kavanaugh, le 24e producteur le plus important de tous les temps, a produit et ou financé plus de 200 films tels que Fast and Furious 3,4,5,6, Social Network, 300, Mamma Mia!, Limitless, Fighter, Zombieland et bien d’autres encore. M. Kavanaugh possédait auparavant Rogue Pictures, qui a sorti plus de 60 films d’horreur, dont Strangers, The Unborn et My Soul to Take.

« Ce film a pour objectif de briser la frontière entre le phénomène des réseaux sociaux de forme courte et le contenu à forme longue », a déclaré M. Kavanaugh. « Bryce est l’un des influenceurs les plus reconnus et polarisants avec plus de 50 millions de followers et sera certainement une star “hybride”. Le film plonge profondément dans la psyché humaine et la soif de célébrité de la nouvelle génération, demandant jusqu’où ils iraient. Il sera sanglant, il sera mystérieux et on en parlera certainement. »

Daniel Herther, qui supervise la production et le développement créatif chez Proxima, collaborera en tant que producteur exécutif. Avant de rejoindre Proxima, M. Herther a produit le thriller Inconceivable avec Nic Cage et occupé des postes de direction chez Relativity Media et WB’s Gang Hollywood (300).

Ce sera la première fois que les fans pourront réellement investir dans un long métrage et participer aux bénéfices du film via ESX.

Bryce Hall est représenté par Brad Baskin de Panther Management, et Ryan Kavanaugh et Proxima sont représentés par Neil Sacker.

À propos de Proxima et Ryan Kavanaugh

Fondateur de Proxima Media, co-fondateur de Triller, Ryan Kavanaugh est l’un des cadres les plus accomplis, prolifiques et honorés de l’histoire du secteur du divertissement. À l’aide d’un modèle financier intelligent de la finance cinématographique, il a été qualifié de créateur du « Moneyball pour les films ». Il a produit, distribué et/ou structuré le financement de plus de 200 films, générant plus de 20 milliards de dollars de revenus au box-office mondial et remportant 60 nominations aux Oscars. Il est le 25e producteur de films le plus riche de tous les temps. Ses productions comprennent Fast and Furious 3-6, 300, Social Network, Limitless, Fighter, Talladega Nights, Step Brothers, et Mamma Mia! M. Kavanaugh et Proxima ont été les pionniers d’un accord de financement innovant pour Marvel après la faillite, créant le studio et la structure financière qui ont conduit à Marvel Cinematic Universe. Il a élaboré la catégorie SVOD (streaming) avec Netflix, ce qui a fait passer la capitalisation boursière de cette société de 2 à 10 milliards de dollars. M. Kavanaugh est le cofondateur de Triller, l’une des trois applications de réseaux sociaux à la croissance la plus rapide. Il a récemment dirigé l’acquisition, la fusion et la relance de l’application de réseaux sociaux et de musique.

Il a également créé la puissante société de télévision, désormais connue sous le nom de Critical Content, produisant des émissions à succès telles que Catfish sur MTV et Limitless sur CBS, qu’il a vendues pour 200 millions de dollars. La société possédait 40 séries télévisées sur 19 réseaux avant sa vente. M. Kavanaugh a remporté de nombreux succès et récompenses, du Variety’s Producer of the Year Award au Hollywood Reporter’s Leadership Award, en passant par les 40 personnes les plus influentes du classement Fortune au classement Fortune 400, le producteur de milliards de dollars par le Daily Variety et les 100 personnes les plus influentes au monde par Vanity Fair.

À propos de la bourse de divertissement (« ESX »)

Entertainment Stock X (ESX), une plateforme unique en son genre permettant aux utilisateurs et aux fans d’investir dans des projets de cinéma et de divertissement via le Job Act, est une plateforme innovante pour le financement du divertissement. La société répond au besoin de financement nouveau et plus efficace pour les cinéastes. ESX permet aux cinéastes de générer une précieuse relation de marketing direct avec les fans et permettra à ces derniers d’investir dans le cinéma pour la première fois. De plus amples informations sont disponibles sur ESX.io

Les photos accompagnant cette annonce sont disponibles sur

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 57bc3ab2-7d4e-4601-a463- 9cfb7d99e918

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 1b498c69-6617-4ef7-af25- e5dda90f3d34

Contact auprès des médias Michelle Vieyra Jive PR + Digital 202-415-7714 michelle@jiveprdigital.com