Quantexa lance le site de la Communauté mondiale pour accélérer l’adoption et le déploiement de solutions d’intelligence décisionnelle

La Communauté facilitera l’accès direct aux experts en la matière, aux forums de discussion et aux ressources de soutien de Quantexa

LONDRES, 23 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Aujourd’hui, Quantexa, un leader mondial des solutions d’intelligence décisionnelle (DI) pour les secteurs privé et public, a lancé son nouveau site de communauté mondiale en ligne. Le site doit servir de forum permettant aux membres de l’équipe, aux clients et aux partenaires de Quantexa de collaborer, de trouver des informations et de partager leurs connaissances sur la plateforme et les solutions d’intelligence décisionnelle de Quantexa.

La Communauté fournira un lieu de collaboration sur des sujets tels que les bonnes pratiques et les discussions techniques, notamment des forums de groupe avec accès à :

Des guides techniques de bonnes pratiques, exemples de réussite et contenus générés par les utilisateurs.

Des parcours de formation et de certification sur mesure élaborés par les experts en la matière de Quantexa.

Des occasions de fournir directement à Quantexa des commentaires sur les solutions et des demandes de fonctionnalités.

Laura Hutton, Cheffe du service clientèle chez Quantexa, a déclaré : « Notre objectif reste l’optimisation du retour sur investissement pour nos clients et partenaires et notre nouveau site communautaire soutient cet effort continu. Nous sommes ravis de donner aux équipes qui travaillent avec notre plateforme d’intelligence décisionnelle l’occasion d’interagir les unes avec les autres, des occasions d’apprentissage structurées et un lieu de collaboration. »

Pour demander l’accès à la Communauté de Quantexa, permettant de débloquer des fonctionnalités, des programmes et des contenus exclusifs, consultez le site https://community. quantexa.com .

À PROPOS DE QUANTEXA

Quantexa est une société mondiale de logiciels de données et d’analyse pionnière en matière d’intelligence décisionnelle contextuelle, qui permet aux organisations de prendre des décisions opérationnelles fiables en rendant les données significatives. En utilisant les dernières avancées en matière de big data et d’IA, la plateforme de Quantexa révèle les risques cachés et les nouvelles opportunités en fournissant une vue contextuelle et connectée des données internes et externes en un seul endroit. Elle résout des défis majeurs dans les domaines de la gestion des données, de la connaissance du client, de l’intelligence client, de la criminalité financière, des risques, de la fraude et de la sécurité, tout au long du cycle de vie client.

La plateforme d’intelligence décisionnelle Quantexa améliore les performances opérationnelles avec une précision de plus de 90 % et une résolution de modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Fondée en 2016, Quantexa compte désormais plus de 500 employés et des milliers d’utilisateurs travaillant avec des milliards de transactions et de points de données à travers le monde. La société possède des bureaux à Londres, New York, Boston, Washington DC, Bruxelles, Toronto, Singapour, Melbourne et Sydney. Pour plus d’informations, veuillez contacter Quantexa ici ou suivez-nous sur LinkedIn .

Demandes des médias :

C : Dan Bird, Directeur, Fight or Flight

C : Stephanie Crisp, Directrice adjointe et chargée de stratégie médiatique, Fight or Flight

E : Quantexa@fightflight.co.uk

C : Adam Jaffe, Vice-président senior du marketing d’entreprise

T : +1 609 502 6889

E : adamjaffe@quantexa.com

– ou –

RapidResponse@quantexa.com

