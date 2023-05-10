‫Recursion توقّع اتفاقيات استحواذ على Cyclica وValence بهدف تعزيز قدراتها في الكيمياء والذكاء الاصطناعي الإنشائي

سالت ليك سيتي وتورونتو ومونتريال، 10 مايو 2023 (GLOBE NEWSWIRE)‏ — شركة Recursion (بورصة ناسداك: RXRX)، رائدة التقنيات الحيوية السريرية المُستخدمة في تطوير صناعة اكتشاف الأدوية بالاستعانة بتحليل الشفرات الحيوية، أعلنت اليوم توقيعها اتفاقيات للاستحواذ على شركتين تعملان في مجال اكتشاف الأدوية المُدعم بالذكاء الاصطناعي هما: Cyclica و Valence.

قال كريس جيبسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Recursion، والحاصل على درجة الدكتوراه “كان لـ Recursion دورًا رائدًا في الإنشاء الهائل والمتوازي لبيانات دراسات العلوم الحيوية باستخدام التعلم الآلي، وذلك من أجل رسم خرائط لعلم الأحياء وتسهيل الاطلاع فيه، بهدف تسريع اكتشاف الأدوية الجديدة. ويمكننا تقديم ما أعتقد أنه الحل الأكثر شمولًا لاكتشاف الأدوية المُدعم بالتكنولوجيا في قطاع الأدوية الحيوية، وذلك بفضل الاستحواذ الإستراتيجي على Cyclica وValence وما تضيفانه من قدرات رائدة في القطاع في مجالات الكيمياء الرقمية والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ما نزخر به من المختبرات التجريبية الآلية واسعة النطاق وقدرات الحوسبة الفائقة. نتطلع إلى أن نظهر للعالم الأدلة على الفوائد المضاعفة لهذا النهج المتكامل بتسريع عمليات الإنتاج والشراكات لدينا. وفي خضم التنافس العالمي المتسارع لجذب البارعين في ميدان التكنولوجيا، يرسخ الاستحواذ مكانة Recursion بوصفها مركز ثقل لأفضل الكوادر وألمعها في مجالي التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي الذين يرغبون في وضع تصور جديد لطرق اكتشاف الأدوية. تغمرني الحماسة للترحيب بفرق Cyclica وValence في Recursion، لا سيما في هذه اللحظة التاريخية الفارقة بما تشهده من متغيرات سريعة في القطاعات كافة بفضل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي”.

قدمت شركة Cyclica، التي يقع مقرها الرئيسي في تورنتو، منتجَين متميزين للغاية في مجال الكيمياء الرقمية سيُدمجان في RecursionOS يتنبأ محرك التعلم العميق المدعوم بالذكاء الاصطناعي MatchMaker ‎ بعلم الأدوية المتعدد للجزيئات الصغيرة كنقطة انطلاق لاكتشاف الأدوية الجزيئية الصغيرة، حيث يمكنه التعميم عبر البروتيوم، كما أنه يستخدم بنيات AlphaFold2 ونماذج التماثل. POEM ‎ (نموذج باريتو للتضمين الأمثل) نموذج فريد للتنبؤ بالخصائص بناءً على أوجه التشابه. وعلى عكس نماذج التنبؤ الأخرى، يصف نموذج POEM الجزيئات باستخدام أنواع متعددة من بصمات الأصابع الجزيئية، مما يوفر مقياسًا أكثر تنوعًا للتشابه ويعزز مستوى الدقة.

قال نهيد كورجي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Cyclica: “إن كلًا من Cyclica وRecursion متفقتان على أهمية تطوير صناعة اكتشاف الأدوية” وأضاف: “سيتم إنشاء واحدة من أكبر مجموعات البيانات الحيوية والكيميائية الملائمة للغرض في مجال اكتشاف الأدوية من خلال الجمع بين تنبؤنا على مستوى البروتيوم للتفاعلات المستهدفة للجزيئات الصغيرة وعالم بيانات Recursion. وأعتقد أنه بهذا التعاون سيكون لـ Recursion تأثير أكبر على صحة الإنسان على مدى السنوات القادمة”.

يقع المقر الرئيسي لشركة Valence في مونتريال في Mila، وهو أكبر معهد لأبحاث التعلم العميق في العالم. وتكرس الشركة جهودها لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتعلم العميق في عملية اكتشاف الأدوية. أدت الشركة دورًا رائدًا في تطبيق التعلم القائم على البيانات الضئيلة في تصميم الأدوية، فضلًا عن إطلاق العنان لإمكانات تصميم جزيئات صغيرة متمايزة بخصائص ووظائف محسّنة من مجموعات البيانات المتفرقة أو غير متجانسة أو الضئيلة للغاية لطرق التعلم العميق التقليدية. وتتمتع Valence بسجل حافل من الابتكارات في مجال التعلم الآلي الجزيئي، من بينها أفضل التقنيات في فئتها للأحياء الهيكلية المُدعمة بالذكاء الاصطناعي، والكيمياء التوليدية، والتحسين متعدد المعامِلات، الأمر الذي مكَّن في نهاية المطاف من تصميم كيمياء هي الأفضل أو الأولى في فئتها في مقابل الأحياء الصعبة.

صرح دانيال كوهين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Valence Discovery: “دمج محرك الكيمياء الفعال القائم على الذكاء الاصطناعي لدى Valence في نظام التشغيل المتنوع الغني بالبيانات لدى Recursion سيساعد في إطلاق عنان الإمكانات القصوى للكيمياء الرقمية واكتشاف الأدوية اللذين يأتي الذكاء الاصطناعي في أولويتهما”. وأضاف: “شركة Recursion رائدة في مجال اكتشاف الأدوية المُدعم بالتكنولوجيا، ولديها سجل حافل من تسخير البيانات لاكتشاف آفاق حيوية جديدة، ويسعدني أن تتحد فرقنا وتجمع قواها من أجل ابتكار أدوية جديدة بسرعة للمرضى الذين يحتاجون إليها”.

وبالتعاون مع مكتب أبحاث التعلم العميق التابع لـ Recursion في مونتريال، ستصبح Valence مركزًا لأبحاث الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تحت قيادة دانيال كوهين وبتوجيهات يوشوا بنجيو المستمرة.

قال يوشوا بنجيو، رائد مجال التعلم العميق والمستشار العلمي لكل من Recursion وValence: “الاستحواذ على Valence يتيح الفرصة لـ Recursion لإنشاء مركز امتياز حقيقي لبعض من أبحاث الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي الأكثر إقناعًا في العالم”. وأضاف: “بالتعاون مع هذه المجموعة المتكاملة حديثًا والموجودة بمنظومة Mila، سيصل فريق Recursion من الباحثين في مجالي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في وقت حاسم إلى مستوى مهم في تطوير خوارزميات ذكاء اصطناعي جديدة للاكتشاف العلمي”.

شروط الاستحواذ

وقعت شركة Recursion اتفاقيات للاستحواذ على كل من شركة Cyclica مقابل سعر شراء قدره 40 مليون دولار وشركة Valence مقابل سعر شراء قدره 47.5 مليون دولار، وذلك رهنًا في كل حالة بالتعديلات العادية التي تطرأ على سعر الشراء عند الإغلاق وما بعد الإغلاق. سيتم دفع سعر الشراء في عمليتي الاستحواذ في شكل أسهم عادية من الفئة A العائدة لشركة Recursion، وأسهم شركة تابعة لشركة Recursion قابلة للاستبدال بأسهم عادية من الفئة A عائدة لشركة Recursion، مع افتراض بعض الخيارات المعلقة لشركتي Valence وCyclica. وقد تدفع Recursion في بعض الظروف المحدودة مقابلًا نقديًا رمزيًا لمساهمي Valence وCyclica بدلاً من الأسهم العادية القابلة الاستبدال أو الأسهم العادية من فئة A العائدة لشركة Recursion. لا تتوقع Recursion أي تغيير جوهري في المدرج النقدي لديها نتيجة لعمليتي الاستحواذ هذه، وتتوقع أن يتم الانتهاء من عمليتي الاستحواذ في الربع الثاني من عام 2023، رهنًا بشروط الإغلاق المعمول بها.

نبذة عن Recursion

Recursionشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تعمل على تصنيع عملية اكتشاف الأدوية عن طريق تحليل الشفرات الحيوية. يدعم نظام Recursion OS الشركة في تحقيق أهدافها، وهو عبارة عن منصة تم إنشاؤها باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات التي تعمل باستمرار على توسيع نطاق واحدة من أكبر مجموعات البيانات الحيوية والكيميائية المسجلة الملكية في العالم. تستخدم Recursion خوارزميات التعلم الآلي المعقدة لاستخلاص مجموعة من تريليونات العلاقات القابلة للبحث في مجالي الأحياء والكيمياء التي لا تتقيد بالتحيز البشري من مجموعة بياناتها. تجمع Recursion مجالات التكنولوجيا والأحياء والكيمياء بهدف النهوض بمستقبل الطب، وذلك بفضل التحكم في نطاق تجريبي ضخم — يصل إلى الملايين من التجارب المعملية أسبوعيًا — ومقياس حوسبي هائل — بامتلاك أحد أقوى أجهزة الحاسوب الفائقة في العالم وتشغيله.

يقع المقر الرئيسي لشركة Recursion في سالت ليك سيتي، وهي هناك عضو مؤسس في BioHive، وهي جمعية تعمل في مجال علوم الحياة في ولاية يوتا. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك Recursion مكاتب في تورنتو ومونتريال ومنطقة خليج سان فرانسيسكو. تعرف على المزيد عبر الموقع الإلكتروني www.Recursion.com، أو تواصل على Twitter و LinkedIn.

نبذة عن Cyclica

Cyclica شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية تسعى سعيًا جادًا إلى إنشاء محفظة أعمال رائدة وقوية ومستدامة لاكتشاف الأدوية تركز على الجهاز العصبي المركزي وعلم الأورام وأمراض المناعة الذاتية. أنشأت Cyclica المنصة الوحيدة القابلة للتعميم عبر البروتيوم بكامله، ما وسّع النطاق المستهدف للأهداف ضئيلة البيانات، بما في ذلك بنيات AlphaFold2، ومثبطات مضخة البروتون (PPI)، والأهداف الخاصة بالأورام المتحولة. جمعت Cyclica فريقًا متنوعًا وماهرًا من علماء الأحياء والكيميائيين وأخصائيي الحاسوب والمتخصصين في مجال الأعمال الذين لديهم جميعًا شغف بتغيير نموذج اكتشاف الأدوية. وتهدف Cyclica إلى إحداث تأثير غير مسبوق على صحة المريض باستكشاف الأشياء المجهولة وعلاج ما يتعذر علاجه. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.cyclicarx.com.

نبذة عن Valence Discovery

تستفيد Valence من التطور الثوري في مجال الحوسبة في سبيل تحسين الرعاية الصحية. وهي شركة رائدة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات القائمة على الفيزياء واستخدامها لتتمكن من تصميم جزيئات صغيرة متمايزة بخصائص ووظائف محسّنة. وبفضل الشراكات الناجحة التي عقدتها الشركة مع شركات رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية والأدوية، فضلًا عن سجلها الحافل من الابتكارات التي لا مثيل لها في المجلات والمؤتمرات الكبرى للذكاء الاصطناعي، جمعت Valence فريقًا من المحترفين متعددي التخصصات في القطاع والخبراء الحاسوبيين الذين ينصب تركيزهم على تسريع التقدم في مجموعة من برامج اكتشاف الأدوية الداخلية. تحظى شركة Valence بدعم مستثمرين بارزين في مجال التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا العميقة منذ الإعلان عن إطلاقها في 2021، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.valencediscovery.com.

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البيانات التطلعية

تحتوي هذه الوثيقة على معلومات تتضمن أو تستند إلى “بيانات تطلعية” بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية لعام 1995، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقيت عمليتي الاستحواذ على Cyclica وValence واستكمالهما والنتائج والفوائد المرجوة منهما؛ ونظام Recursion OS وغيره من التقنيات؛ والأعمال والخطط المالية والأداء، بما في ذلك المدرج النقدي؛ وجميع البيانات الأخرى التي لا تمثل حقائق تاريخية. قد تتضمن البيانات التطلعية أو لا تتضمن كلمات يمكن التعرف هذه البيانات من خلالها مثل “تخطط” و”سوف” و”تتوقع” و”تقدر” و”تنوي” و”ترى” و”محتملة” و”ممكنة” و”تستمر” وغيرها من العبارات المماثلة. تخضع هذه البيانات لمخاطر وشكوك معروفة أو مجهولة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا كبيرًا عمّا هو معبّر عنه أو متضمّن في هذه البيانات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التحديات المتأصلة في البحث والتطوير في مجال الأدوية، بما يشمل توقيت البرامج قبل السريرية والسريرية ونتائجها، والتي تزيد فيها احتمالية الفشل وإمكانية أن يحدث الفشل في أي مرحلة قبل الحصول على الموافقة التنظيمية أو بعدها بسبب الافتقار إلى الفاعلية الكافية أو اعتبارات السلامة أو غيرها من العوامل؛ وقدرتنا على الاستفادة من منصة اكتشاف الأدوية لدينا وتحسينها؛ وقدرتنا على الحصول على تمويل لأنشطة التطوير وغيرها من الأهداف المؤسسية؛ ونجاح أنشطة التعاون لدينا؛ وقدرتنا على الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على الأدوية المرشحة وتسويقها في نهاية المطاف؛ وقدرتنا على الحصول على أوجه حماية الملكية الفكرية والحفاظ عليها وإنفاذها؛ والهجمات الإلكترونية أو غيرها من الاضطرابات الأخرى في أنظمتنا التكنولوجية؛ وقدرتنا على استقطاب الموظفين الرئيسيين وتحفيزهم واستبقاءهم وإدارة توسعنا؛ والتضخم وغيره من المسائل المرتبطة بالاقتصاد الكلي؛ إلى غير ذلك من المخاطر والشكوك مثل تلك الموضحة تحت عنوان “عوامل المخاطر” في ملفاتنا المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك تقريرنا السنوي بشأن النموذج 10-K. وتستند جميع البيانات التطلعية إلى التقديرات والتنبؤات والافتراضات الحالية للإدارة، ولا تتعهد Recursion بتصحيح أو تحديث أي من هذه البيانات، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك، إلا بالقدر الذي يقتضيه القانون المعمول به.

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