Reuters faz parceria com a Plataforma de Automação Sophi.io da The Globe and Mail

TORONTO, May 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Sophi.io, uma plataforma de automação, otimização e previsão alimentada por IA desenvolvida pela The Globe and Mail, está trabalhando com a Reuters – divisão de notícias e mídia da Thomson Reuters – enquanto continua investindo nas mais recentes soluções de IA para sua redação. A Sophi está ajudando a automatizar a curadoria de conteúdo em seções selecionadas na Reuters.com, que foi relançada em abril de 2021.

Sophi Site Automation organiza autonomamente conteúdo digital para encontrar e promover os artigos de conteúdos cativantes. Sophi analisa todo o conteúdo quando publicado e todo o tráfego, para encontrar o que os clientes de uma organização mais valorizam.

Para automatizar a curadoria de conteúdo, o algoritmo da Sophi está aprendendo com os editores da Reuters. A redação conseguiu trabalhar com algumas das mais recentes soluções de IA, resultando em mais tempo para editores se concentrarem em encontrar a próxima história e criar o jornalismo que torna a Reuters uma marca tão confiável.

Josh London, Diretor Profissional e Diretor de Marketing da Reuters, disse: “A plataforma de IA de ponta da Sophi é um dos próximos passos na evolução das nossas propriedades digitais. A Sophi nos ajudará a promover a nossa missão de levar a tecnologia e as ferramentas com base em IA para a nossa equipe de trabalho, ao mesmo tempo em que ajudará a levar aos nossos leitores as histórias que eles querem e precisam saber.”

Michael Young, Diretor de Tecnologia da Reuters, disse: “Nossa parceria com a Sophi.io é outro exemplo de como uma redação como a nossa pode implantar com sucesso algumas das mais recentes soluções de IA para a descoberta eficaz de conteúdo. A nossa equipe trabalhou em estreita colaboração com a equipe da Sophi para garantir que a pontuação da Sophi refletisse nossas metas de negócios. Estamos satisfeitos com a automação resultante do site.”

Mike O’Neill, cofundador e CEO da Sophi.io, acrescentou: “É um grande prazer ter a Reuters como cliente. Eles depositaram a confiança na Sophi e estamos empolgados em automatizar a curadoria em todas as páginas de artigos para iniciar e expandir o relacionamento para incluir mais soluções no futuro.”

“É muito bom trabalhar com a Reuters assim”, disse Phillip Crawley, Editor e CEO da The Globe and Mail. “Eles têm uma missão forte e a Sophi.io está viabilizando que eles continuem a demonstrar como a integridade editorial pode ser apoiada pela IA.”

Sobre a Reuters

A Reuters é a principal provedora mundial de notícias, insights e análises confiáveis, atingindo bilhões de pessoas diariamente em todo o mundo. Fundada em 1851, ela reúne jornalismo de classe mundial, experiência da indústria e tecnologia de ponta com velocidade, confiabilidade e precisão incomparáveis para permitir que as pessoas tomem melhores decisões. A Reuters está comprometida com os Princípios de Confiança de independência, integridade e liberdade de preconceitos, e é a fonte essencial de notícias de negócios, financeiras e mundiais entregues a profissionais financeiros exclusivamente através dos serviços Refinitiv, e às organizações de mídia do mundo, eventos da indústria e diretamente aos consumidores.

Sobre a Sophi.io

A Sophi.io (https://www.sophi.io) foi desenvolvida pela The Globe and Mail para ajudar os editores de conteúdo a tomar decisões estratégicas e táticas importantes. A empresa oferece um conjunto de soluções de automação, otimização e previsão com base em IA e ML, incluindo Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls e Sophi for First Party Data. A Sophi também capacita o laydown automatizado de um clique da publicação impressa sem modelos. A Sophi foi projetada para aprimorar as métricas que mais importam para sua empresa, como retenção e aquisição de assinantes, engajamento, recentidade, frequência e volume.

