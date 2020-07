RevBits annonce l’obtention de deux brevets américains portant sur la sécurité des courriels de nouvelle génération pour les utilisateurs de MS Outlook

Une architecture et une méthodologie innovantes améliorent considérablement la protection contre les attaques avancées par hameçonnage.

MINEOLA, New York, 13 juillet 2020 /PRNewswire/ — Le fournisseur de logiciels de cybersécurité RevBits a annoncé aujourd’hui que le United States Patent and Trademark Office (USPTO) a délivré les brevets américains n°US10574696B2 et n°US20190268373A1 portant sur des méthodes spécifiques garantissant la sécurité des courriels.

Le brevet n°US10574696B2 porte sur l’architecture unique de la procédure d’analyse approfondie des courriels côté client, tandis que le brevet n°US20190268373A1 porte sur une approche avancée visant à détecter l’usurpation de l’identité d’une page.

« L’architecture des solutions de sécurité des courriels a à peine évolué au cours des 10 dernières années ce qui fait que les courriels demeurent de loin la principale source d’incidents de cybersécurité. », a déclaré David Schiffer, PDG, « Nous sommes par conséquent fiers que notre architecture brevetée RevBits Email Security soit désormais en mesure d’offrir un niveau de protection qui était auparavant inaccessible. »

« Les capacités des solutions de passerelle de messagerie traditionnelles sont sévèrement limitées en matière d’analyse en profondeur de chaque courriel et pièce jointe entrants dans la mesure où une telle procédure entraînerait rapidement des retards irréalistes de livraison des courriels. Étant donné que notre architecture brevetée effectue l’analyse côté client, RevBits Email Security n’est sujette à aucune de ces restrictions et offre un niveau d’analyse beaucoup plus sophistiqué. », a déclaré Mucteba Celik, directeur des technologies informatiques, « Notre système de détection d’usurpation de l’identité de pages nouvellement breveté qui protège contre la collecte d’informations d’identification par l’intermédiaire de fausses pages de connexion en est un excellent exemple. Il repose sur une analyse d’image avancée sur les URL qui ne peut pas être effectuée avec des solutions traditionnelles. L’analyse d’image est le seul moyen de lutter contre les attaques d’usurpation de l’identité de page. », a-t-il ajouté, « En outre, nous sommes ravis des capacités de notre produit et de ce qu’il apporte comme améliorations en matière de sécurité des courriels pour les organisations, en particulier pour les utilisateurs de MS Outlook, dans la mesure où la solution ne fonctionne actuellement que pour les clients MS Outlook (web et bureau). »

La solution RevBits Email Security peut être mise en place de manière autonome ou en complément de solutions existantes telles que MS ATP sans reconfiguration nécessaire.

Pour plus d’informations sur RevBits Email Security, veuillez consulter le site https://www.revbits.com/ products/revbits-email- security.

À propos de RevBits

Créée en 2018, RevBits est une entreprise de cybersécurité innovante dont la mission consiste à offrir à ses clients un degré de protection supérieur basé sur les connaissances d’experts. RevBits a son siège social à Melville, NY, et des bureaux à Princeton, NJ, Boston, MA, et Anvers (Belgique). Pour plus d’informations sur RevBits, veuillez consulter le site www.revbits.com/aboutrevbits.