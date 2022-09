Saudi Falcons Club: Especialistas elogiam o impacto da International Saudi Falcons and Hunting Exhibition enquanto criadores globais participam da quarta edição em Riade

Saudi Falcons Exhibition

RIADE, Arábia Saudita, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Apenas dois dias após o início do evento, especialistas em falcões de fazendas de criação de todo o mundo fazem muitos elogios à International Saudi Falcons and Hunting Exhibition deste ano.

Agora em sua quarta edição, a exposição está maior do que nunca, com expectativa de visitação superior a 500 mil pessoas no decorrer do evento, que acontece de 25 de agosto a 3 de setembro. O evento conta com a participação de mais de 350 expositores e muitos têm manifestado seu entusiasmo com o impacto que a exposição está tendo no setor.

Realizado na sede do Saudi Falcons Club em Malham, os participantes são recepcionados pelo amplo auditório repleto de quiosques de falcoaria, memorabilia, tecnologia, equipamentos, fotografias e itens que detalham a rica história da falcoaria na Arábia Saudita, incluindo um enorme estande mostrando o importante trabalho que o Saudi Falcons Club faz para promover a arte da falcoaria e também a conservação das aves de rapina. Especificamente com o seu projeto Hadad que ajuda a conservação de dois falcões migratórios – o falcão Saker e o falcão-peregrino, juntamente com as duas aves residentes, o falcão-da-Bárbara e o falcão-lanner.

Criadores internacionais de falcões têm mostrado suas aves deslumbrantes, com representação de fazendas de todo o mundo. Entre inúmeros criadores da Europa, marcaram presença os falcões Fox e Desert do Reino Unido, os SB Falcons da França e os Hura Falcons da Bélgica. De mais longe, o Sullivan Mews vieram dos EUA, enquanto o Gulf Falcons marcam a presença do Bahrein.

O criador francês Philippe Hertel da SB Falcons disse: “É minha segunda participação na exposição e estamos muito orgulhosos e felizes com a presença de nossa criação aqui. Para nós, é muito importante fazer parte do evento, já que na Arábia Saudita há presença de muitos falcoeiros no setor, então é evidente que devemos estar aqui para apresentar nossas aves. Somos especializados em corridas e por isso temos falcões muito rápidos, tivemos alguns vencedores no passado, por isso é importante que as pessoas aqui vejam o que temos a oferecer. A organização do evento é muito boa, desde o embarque até a hospedagem, etc. É o melhor do mundo em comparação com outros eventos.”

O criador alemão Ulf Voss da Voss Falcons disse: “É a primeira vez que estamos aqui, estamos muito felizes por termos recebido o convite! Temos 38 falcões com uma grande história de corrida e caça. Procuramos trazer os melhores falcões de corrida enquanto fazemos alguns excelentes contatos para o futuro. Esperamos aumentar nossos negócios com a Arábia Saudita e, por isso, estamos aqui divulgando nossa marca para o envolvidos no setor, o que é o mais importante para nós agora. A Arábia Saudita é o lugar certo para a falcoaria e, portanto, é um mercado realmente interessante no momento.”

O criador belga Giel Van Haecke, do Hura Falcons, disse: “É muito bem organizado e é um ótimo lugar para as pessoas se reunirem, se conectarem e se encontrarem. Não há nada melhor para os criadores, trata-se de um ótimo lugar para negociar pássaros e o evento ideal para fazer seu nome. Todos são muito amigáveis e há muitas aves diferentes este ano e, se você é um criador responsável, não terá problemas.”

A exposição tem um setor especial dedicado exclusivamente à história da falcoaria na Arábia Saudita e no mundo. Esta área está repleta de exposições interativas para instruir e inspirar a próxima geração de falcoeiros no Oriente Médio. Entre outras áreas estão uma galeria de arte, com a artista saudita Hila Alhmod, que está exibindo um impressionante falcão peregrino, produzido por pirografia. Há também um incrível espaço para os leilões diários de falcões. A educação é um grande tema este ano e especialistas estão apresentando palestras diárias sobre a arte da falcoaria, além de uma grande ênfase em incentivar a próxima geração de falcoeiros por meio de palestras motivacionais e espaços de aprendizado para crianças.

Agora em seu quarto ano, a International Saudi Falcons and Hunting Exhibition 2022, recebeu visitantes e expositores de mais de 30 países participantes, tornando-se a maior edição do evento até agora. O evento, que acontece em Riade, vai até 3 de setembro de 2022.

