SEA Electric s’apprête à accélérer l’expansion mondiale de sa technologie exclusive de véhicules utilitaires électriques – SEA-Drive(R)

LOS ANGELES, 10 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Suite à une croissance substantielle sur de nouveaux marchés, la société mondiale de technologie automobile SEA Electric Holdings Pty Ltd. (SEA Electric) a annoncé la clôture du premier financement par actions en placement privé pour un produit brut total d’environ 42 millions USD. Le produit net issu de cet investissement permettra à SEA Electric de consolider sa position de leader sur le marché de l’électrification des véhicules utilitaires tout en finançant son carnet de commandes considérable et en facilitant davantage de programmes pilotes avec les opérateurs.

(Veuillez télécharger ce communiqué de presse et les versions HAUTE RÉSOLUTION d’images de SEA Electric et d’autres ressources éditoriales connexes :https://www.dropbox. com/sh/2shmc8051lw62hv/ AACViAedt5BIsrAjlI6XAXgha?dl=0 )

Avec un siège mondial et un leadership clé à Los Angeles, SEA Electric opère actuellement dans cinq pays, comptabilisant plus d’un million et demi de kilomètres de tests indépendants de fabricants d’équipements d’origine (« OEM ») et d’opérations fonctionnelles sur tous les marchés.

Tony Fairweather, président et fondateur de l’entreprise, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir conclu un financement par actions fortement sursouscrit et sommes ravis d’accueillir un ensemble mondial d’investisseurs institutionnels en tant que partenaires. Le financement permet à SEA Electric d’accélérer nos efforts de vente et de développer notre carnet de commandes alors que nous explorons les options en vue de demander une introduction en bourse aux États-Unis cette année. »

SEA Electric collabore actuellement avec des OEM, des concessionnaires, des opérateurs et des entreprises d’aménagement de véhicules utilitaires afin de livrer une nouvelle gamme de camions à zéro émission et a prévu de livrer plus de 1 000 véhicules utilitaires électriques cette année. Selon ses prévisions, la société comptera plus de 15 000 véhicules sur les routes d’ici la fin de l’année 2023.

« 2021 observera un changement de paradigme dans la façon dont les marchés développés facilitent l’adoption des véhicules utilitaires électriques et cet élan irrépressible se développera d’année en année », a déclaré M. Fairweather.

En outre, M. Fairweather a commenté : « Nous sommes également très heureux d’accueillir Exro Technologies en tant que partenaire stratégique et actionnaire de SEA Electric. Nous sommes impatients d’étendre notre partenariat avec Exro et d’aider à optimiser l’utilisation des batteries dans une application de seconde vie. »

Exro Technologies, une société canadienne de premier plan spécialisée dans les technologies propres et un partenaire et actionnaire stratégique de SEA Electric, est connue comme un pionnier réellement capable de « changer la donne » en ce qui concerne la puissance et l’efficacité des moteurs électriques. Selon M. Fairweather, la collaboration avec Exro se concentrera sur l’utilisation de batteries de camions électriques pour des applications de stockage d’énergie. Exro et SEA Electric co-développeront le système de contrôle de batterie (BCS) d’Exro pour la validation opérationnelle et passeront à l’étape suivante vers le leadership de l’électronique de puissance pour la gestion de l’énergie et la mobilité.

« Nous sommes ravis de travailler avec SEA Electric pour accroître la dynamique de l’adoption des véhicules utilitaires électriques », a déclaré Sue Ozdemir, présidente-directrice générale d’Exro Technologies. « Nous entretenons une relation solide avec Tony et l’équipe de SEA Electric et sommes impatients de tirer parti des avantages du projet de co-développement de BCS. »

Ayant travaillé en étroite collaboration avec ses actionnaires, investisseurs et partenaires, y compris Exro, son conseiller financier exclusif Eight Capital et le cabinet juridique international Vinson and Elkins lors de cette ronde de financement, Fairweather confirme que la société explorera aussi des options pour demander une introduction en bourse aux États-Unis cette année.

Contexte de la ronde de série A

Dans le cadre du financement, SEA Electric a émis environ 1,1 million d’actions privilégiées de série A au prix de 40,1995 USD par action, convertibles en actions ordinaires de SEA Electric à la discrétion des souscripteurs et converties automatiquement en actions ordinaires sous certaines conditions, y compris la réalisation d’une transaction publique par SEA Electric.

Historique de SEA Electric

2012 — Création de SEA Electric en Australie

2017 – Lancement du premier modèle SEA Electric après 5 ans de développement produit/test sur le terrain

2017 – Lancement des modèles SEA-Drive®

2018 (mai) – Début du test pilote des VE SEA Electric par Isuzu Australia

2018 (septembre) – Ouverture des installations de Melbourne

2019 (mars) – Ouverture des installations néo-zélandaises

2020 (janvier) – Ouverture des installations de Los Angeles, en Californie (Torrance)

2020 (février) – L’Australie accorde un brevet à SEA Electric pour son système de gestion des VE utilitaires

2020 (mai) – Staples déploie le premier camion de livraison de type VE, SEA Hino 195, en Californie

2020 (décembre) – Le Canada accorde un brevet à SEA Electric pour son système de gestion des VE utilitaires

2020 (décembre) – Toyota Indonesia signe avec SEA Electric pour concevoir et construire le prototype de VE Toyota Innova

2021 (mai) – SEA Electric lancera le premier camion de type VE en kit semi-assemblé (SKD) SEA Hino australien, le SEA Hino 300, lors du Brisbane Truck Show

À propos de SEA Electric

La société mondiale de technologie automobile SEA Electric a été fondée en Australie en 2012, créant sa technologie exclusive de système d’énergie électrique (connue sous le nom de SEA-Drive®) pour les flottes de livraison et de distribution urbaines du monde entier.

Largement reconnue comme un leader du marché de l’électrification des véhicules utilitaires à l’échelle mondiale, SEA Electric possède une présence mondiale, déployant des produits dans sept pays dont les États-Unis, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, l’Indonésie et l’Afrique du Sud, avec collectivement plus d’un million et demi de kilomètres d’opérations internationales testées de manière indépendante par OEM et fonctionnelles.

Les ventes mondiales, l’après-vente et l’ingénierie de la société sont représentées dans toutes les filiales, tandis que l’Amérique du Nord dispose de la plus grande capacité d’aménagement de véhicule pour SEA Electric avec plus de 30 000 unités par an.

Contact : Deb Pollack/Communications stratégiques 805.320.9248

Les photos accompagnant cette annonce sont disponibles sur :

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ ae5c1a9d-0dea-4a99-bb1d- b43ad247afcd

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 4988c02c-661d-4a5a-9a79- ef6cc7936cc8