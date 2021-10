DUBAÏ, EAU, 20 octobre 2021 /PRNewswire/ — Aujourd’hui, le 7e Forum sur l’ultra-large bande (UBBF2021) est ouvert à Dubaï. Lors de la première journée, Bill Wang, vice-président de la gamme de produits optiques de Huawei, a prononcé un discours liminaire. Il a souligné que les réseaux cibles entièrement optiques non seulement offrent des avantages en matière d’économie d’énergie et permettent une amélioration des tarifs, mais accélèrent en outre la transformation numérique de diverses industries, apportent une expérience de service supérieure et génèrent des valeurs commerciales plus élevées.

Les opérateurs mondiaux accroissent continuellement leurs investissements dans les fibres optiques, améliorent la qualité du haut débit et développent des services tels que les lignes privées haut de gamme (de l’anglais : Fiber-to-the-Room, ce qui signifie « Fibre optique jusqu’à la chambre ») et OTN (optical transport network ou réseau de transport optique) pour augmenter les revenus des réseaux fixes. En tant qu’élément fondamental des villes vertes et intelligentes, les réseaux cibles entièrement optiques ont progressivement fait l’objet d’un consensus dans l’industrie.

Cependant, dans le processus de construction de réseaux cibles entièrement optiques pour les villes intelligentes, les opérateurs sont toujours confrontés à des difficultés telles que des coûts élevés, une fourniture de services lente et une gestion difficile de la construction de lignes FTTH (de l’anglais : Fiber-to-the-Home, ce qui signifie « Fibre optique jusqu’au domicile ») du réseau ODN (Optical Distribution Network ou réseau de distribution optique). De plus, le déploiement d’appareils, l’évolution du réseau et le développement de nouveaux services représentent également des préoccupations pressantes.

Bill Wang, vice-président de la ligne de produits optiques chez Huawei, a déclaré : « Pour résoudre ces problèmes, Huawei a lancé les produits de la série DQ ODN et Edge OTN. Ces produits ont été conçus pour aider les opérateurs à construire rapidement des réseaux cibles entièrement optiques qui sont visibles et gérables de bout en bout, à réduire considérablement les coûts d’exploitation et d’entretien des opérateurs, et à fournir une entrée à grande vitesse dans le monde numérique pour diverses industries et ménages. Ils peuvent aider les exploitants à élargir le marché des entreprises, à améliorer l’expérience à large bande à domicile, à réduire les coûts et à accroître les revenus.

DQ ODN est une solution qui implémente plug-and-play, le balayage pour la visualisation des ressources, et l’O&M en un seul clic grâce à la pré-connexion, la reconnaissance d’images intelligente et les technologies d’iris optique. Avec cette solution, les opérateurs peuvent construire rapidement un réseau cible entièrement optique, visible et gérable de bout en bout. Plus précisément, la solution présente les caractéristiques suivantes :

La technologie de pré-connexion avec faible perte d’insertion est utilisée pour s’adapter à de multiples solutions de réseau extérieur et intérieur. Il prend en charge la construction de réseaux qui s’adaptent à tous les scénarios, sans épissage, réduisant considérablement la difficulté de construction de réseaux ODN, améliorant l’efficacité de la construction de 70 %, réduisant le délai de mise sur le marché (TTM) de 30 %, et réduisant le coût total de possession (TCO) de 15 %.

La reconnaissance d’images intelligente et la première technologie d’iris optique de l’industrie sont utilisées pour identifier automatiquement les changements de caractéristiques clés des signaux optiques après qu’ils passent par des liens ODN, et effectuer la modélisation et l’analyse de données massives sur la plate-forme de gestion de réseau. De cette façon, la topologie et les ressources des liens ODN peuvent être gérées avec précision de manière visualisée, et la précision des ressources à long terme peut atteindre 100 %. De plus, cette solution peut fonctionner avec la plateforme de fourniture de services et de localisation des pannes de Huawei pour mettre en œuvre un approvisionnement rapide et une localisation précise des pannes, réduisant considérablement les coûts d’exploitation et d’entretien pour les opérateurs.

Edge OTN est une plate-forme de porteur intégrée, offrant une gamme complète de services, à même de s’adapter à tous les scénarios. Elle prend en charge les armoires intérieures et extérieures et le déploiement de l’armoire conjointe OLT/BBU, s’adapte à l’installation dans toutes les armoires et répond aux exigences de transmission à grande vitesse et d’économie d’énergie sur les sites d’accès intégrés.

La solution Blade-OXC, basée sur l’amélioration de la commutation optique LCoS, prend en charge une fente pour une direction optique, réduisant l’utilisation de l’espace de 75 %. Les produits sont compacts et flexibles, et peuvent être déployés dans différents scénarios.

Grâce à la technologie de photonique au silicium, la taille et la consommation d’énergie sont réduites de plus de 60 %. De plus, la capacité est multipliée par cinq.

La technologie Liquid OTN est utilisée pour prendre en charge le tranchage OSU, l’accès au service 2M à 100G, le réglage de la bande passante à la demande et la latence ultra-faible, fournissant des connexions premium pour diverses industries.

Les dispositifs Edge OTN hautement intégrés peuvent être facilement co-implantés avec les OLT, en étendant les connexions optiques de qualité supérieure à chaque organisation. Les grandes entreprises peuvent utiliser la solution de ligne privée OTN P2P pour obtenir des connexions E2E de qualité supérieure. Pour un grand nombre de petites et moyennes entreprises (PME), Huawei lance la solution innovante OTN P2MP pour les aider à améliorer rapidement la qualité des connexions. La solution aide également les opérateurs à élargir l’espace du marché des lignes privées.

Dans son discours, Bill Wang a également déclaré que les réseaux entièrement optiques peuvent être appliqués aux industries pour promouvoir la transformation numérique et construire une base entièrement optique sécurisée et efficace pour les villes intelligentes, la garantie d’une expérience unique. Les fibres optiques peuvent être étendues aux usines et aux machines. Les réseaux entièrement optiques peuvent fournir des connexions haut de gamme avec capacité antiparasite, bande passante élevée et faible latence. Lorsqu’ils sont utilisés dans les hôpitaux, les réseaux optiques peuvent assurer une transmission massive de données pour soutenir la télémédecine.

Enfin, Bill Wang a déclaré que les réseaux optiques sont le principal contributeur à la croissance des revenus des services à large bande à domicile et des services aux entreprises. Les réseaux entièrement optiques enrichiront davantage notre vie et notre travail et favoriseront la transformation numérique. Les connexions optiques omniprésentes apporteront des possibilités infinies.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1664418/image1.jpg