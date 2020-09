Smart PV : insuffler de la vie dans un paysage désertique

YINCHUAN, Chine, 4 septembre 2020 /PRNewswire/ — La solution Smart PV (photovoltaïque) de Huawei exploite la technologie numérique pour convertir l’énergie solaire en électricité de manière ultra-efficace, promouvoir l’adoption de l’énergie propre et créer un monde plus durable.

Adopter l’énergie propre

En octobre 2018, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations unies a publié un rapport spécial sur l’impact du réchauffement planétaire à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Le rapport souligne que, contrairement à une augmentation de 2 °C, limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C aurait non seulement des avantages évidents pour les personnes et les écosystèmes naturels, mais aboutirait également à une société durable et plus juste.

Le rapport a également souligné que pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C, il sera nécessaire de réaliser des transformations « rapides et profondes » dans les domaines de la terre, de l’énergie, de l’industrie et des villes. D’ici 2030, les émissions anthropiques nettes mondiales de dioxyde de carbone (CO 2 ) doivent être réduites d’environ 45 pour cent par rapport aux niveaux de 2010, et la neutralité carbone doit être atteinte d’ici 2050.

Pour répondre à la crise énergétique et au changement climatique, il est fondamental d’accroître l’utilisation d’énergies propres, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources et de l’énergie et de développer une infrastructure énergétique plus verte.

Transformer la crise en opportunité

Huawei et Baofeng Group adoptent tous deux une approche proactive pour faire face à des problèmes tels que la pénurie d’énergie, la pollution et la destruction de l’environnement. Convaincus du pouvoir de la technologie, les partenaires répondent à l’appel mondial en faveur de systèmes énergétiques propres et efficaces par des actions concrètes.

Historiquement, le nouveau district de Binhe, sur la rive orientale du fleuve Jaune au Ningxia, forme un écosystème rude avec de vastes déserts.

En 2014, Baofeng Group a commencé à gérer 107 kilomètres carrés de terres désertifiées en plantant de la luzerne pour améliorer le sol. La société a ensuite commencé à planter des baies de goji, une activité qui remonte à 1000 ans dans le Ningxia. La relance de l’agriculture du goji a également fait revivre une étendue de désert autrement morte.

Afin d’utiliser pleinement les ressources foncières offertes par la nature, la solution de photovoltaïque intelligent Smart PV de Huawei a aidé Baofeng Group à développer un système d’énergie solaire sur la plantation de goji, en drapant, dans les faits, une couverture verte sur la terre.

La culture du goji et la technologie photovoltaïque intelligente se sont intégrées en parfaite harmonie, créant une riche couche de « rubis comestibles » surmontée d’une mer bleue cristalline de cellules solaires. Cela représente un nouveau modèle d’utilisation mixte des terres impliquant deux secteurs d’activités complémentaires : l’agriculture et le photovoltaïque, un modèle qui mène la transformation de la culture du goji et des nouvelles énergies dans la région du Ningxia.

Sous le soleil, un désert devient une oasis

Le système d’énergie solaire de 1 GWp prévu couvrira une surface totale de 20 kilomètres carrés. Les centrales photovoltaïques de 640 MW déjà construites sont connectées au réseau électrique, créant ainsi la plus grande centrale photovoltaïque au monde avec un système de suivi intelligent.

La solution photovoltaïque intelligente de Huawei adopte une technologie de référence mondiale de suivi automatique à axe horizontal unique, qui permet aux panneaux solaires de suivre le soleil comme des tournesols, améliorant considérablement la production d’électricité par rapport aux centrales photovoltaïques traditionnelles.

L’histoire à ce jour en statistiques

La centrale solaire peut réduire efficacement l’évaporation de l’humidité du sol de 30 à 40 %.

La couverture végétale est augmentée de 85 %, ce qui améliore considérablement le climat régional.

Le parc photovoltaïque de Baofeng a produit 3,875 milliards de kWh d’électricité (*depuis son raccordement au réseau électrique jusqu’au 31 juillet 2020), réduisant les émissions de CO 2 de 1,841 milliard de kg, soit l’équivalent de la plantation de 80 millions d’arbres.

Réductions attendues par an

Une fois le projet achevé, il permettra d’économiser 557 600 tonnes de charbon, réduisant ainsi les émissions de CO 2 de 1,695 million de tonnes, de dioxyde de soufre (SO2) de 51 000 tonnes, d’oxyde d’azote (NOx) de 26 000 tonnes et de poussière de 462 000 tonnes chaque année. Cela permettra d’augmenter la capacité environnementale annuelle d’environ 2,23 millions de tonnes pour la croissance future du secteur de l’énergie dans le Ningxia.

Bien que le soleil batte encore sur cette terre, le désert, autrefois stérile et sans fin, s’est lentement transformé en un océan bleu économique, représentant l’avenir et l’espoir, tout cela grâce au temps et aux progrès de la technologie.

Huawei et Baofeng sont à la tête de la transformation de la culture du goji et des nouvelles énergies dans le Ningxia, accélérant le développement de nouvelles technologies, industries, entreprises et de nouveaux modèles. Ce nouveau modèle d’agriculture associée au photovoltaïque et d’utilisation multiple des terres n’apporte pas seulement une nouvelle vie au Ningxia, il forge un nouvel écosystème où l’homme et la nature coexistent harmonieusement, ajoutant une nuance de vert supplémentaire au monde.

« Lorsque je suis arrivé ici la première fois, ma vision initiale était de contribuer à changer l’environnement. Je ne m’attendais pas à ce que le projet goji-photovoltaïque permette de faire cela et soit également profitable aux agriculteurs de la région. »

– Employé de la ferme de Baofeng

« La terre était autrefois stérile, mais depuis que nous avons planté des baies de goji et des cellules solaires, nous avons du travail toute l’année et nos vies sont bien meilleures qu’avant. »

– Un villageois du Ningxia

La lumière du soleil, source d’énergie pour le monde

La solution Smart PV de Huawei adopte une technologie permettant de couvrir le désert de végétation et de donner un nouveau souffle au Ningxia. Huawei et Baofeng continueront d’utiliser le nouveau modèle agriculture et photovoltaïque pour produire de l’énergie propre et améliorer le climat des régions désertiques.

Huawei est impatient de travailler avec davantage de partenaires dans le monde et de jouer un rôle actif dans la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et dans l’évolution vers les énergies renouvelables afin de contribuer à mettre l’humanité sur la voie d’un développement durable, respectueux de l’environnement, à faible émission de carbone et économe en ressources. Nous continuerons d’exploiter la puissance de la technologie pour développer de nouvelles pratiques en réponse au changement climatique mondial et protéger la Terre, notre maison.

