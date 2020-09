Smartfren annonce un partenariat avec Whale Cloud pour mettre en œuvre l’intelligence artificielle afin d’améliorer l’engagement multicanal des clients

JAKARTA, Indonésie, le 24 septembre, 2020 /PRNewswire/ — Whale Cloud Technology CO., LTD., une société de premier plan fournissant des solutions logicielles et des services pour les télécommunications et de multiples secteurs d’activités, a annoncé que Smartfren, l’un des principaux fournisseurs de services de télécommunications en Indonésie, s’est associé à Whale Cloud pour mettre à niveau sa solution de gestion de campagnes de bout en bout, ZSmart Multi-channel Campaign Management (MCCM) afin de gérer les campagnes multicanaux en temps réel pendant chaque phase du cycle de vie des clients, dans le but de conserver et de développer la clientèle et d’améliorer ainsi considérablement la marge.

Smartfren est l’un des principaux opérateurs 4G. Il assure la plus large couverture 4G LTE sur le marché indonésien des télécommunications – un marché mobile florissant – où l’élargissement de la portée sera la clé pour remporter la course. Le nombre de canaux ne cessant d’augmenter, il est impératif d’améliorer l’engagement des clients et d’adopter le marketing multicanal.

« Whale Cloud est un partenaire de confiance de longue date de Smartfren, et le succès de notre solution BSS nous a encouragé à élargir nos relations », a déclaré M. Jagbir, CTIO de Smartfren. « Avec la solution MCCM ZSmart, nous avons le plaisir de pouvoir engager plus de clients et de leur proposer des campagnes marketing plus ciblées et intelligentes en temps réel, soutenues par l’intelligence artificielle ou l’apprentissage machine ».

La dernière version de MCCM ZSmart peut aider Smartfren à améliorer l’engagement des clients à travers une multitude de canaux, y compris via l’application MySmartfren, WhatsApp, l’e-mail, les SMS, l’USSI, le centre d’appels et les réseaux sociaux. Le système donne un panorama d’informations sur les clients pour des offres personnalisées qui couvrent tout le cycle de vie de l’acquisition, de la conversion et de la fidélisation. De plus, ZSmart MCCM peut évaluer l’efficacité des campagnes marketing pour améliorer la pertinence de l’expérience client et augmenter la croissance des revenus.

« Les entreprises qui se concentrent sur l’expérience client surpassent la concurrence, mais la prolifération des canaux disponibles pose des problèmes de cohérence de ces mêmes expériences », a indiqué M. Ben Zhou, PDG de Whale Cloud International. « Nous sommes ravis d’être à nouveau sélectionnés par Smartfren, et ZSmart MCCM permettra à Smartfren d’offrir une expérience transparente et cohérente quel que soit le canal ».