Smile Identity lance une solution de vérification des documents améliorée en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord

Smile Identity, le principal fournisseur de services de vérification d’identité en Afrique, a annoncé le lancement de Document Verification (vérification de documents), qui permet aux entreprises d’accepter et de vérifier 142 types d’identification dans 100 pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord pour la connaissance du client (KYC) et le processus d’intégration des utilisateurs.

LAGOS, Nigeria, 24 février 2022 /PRNewswire/ — Smile Identity, le principal fournisseur panafricain de services de vérification d’identité, a annoncé aujourd’hui le lancement de Document Verification, son dernier produit conçu pour aider les entreprises à intégrer des utilisateurs à leurs plateformes.

Des prêts aux envois de fonds, en passant par les services bancaires numériques et le commerce de cryptomonnaies, les entreprises et les plateformes africaines ont connu une forte demande sur le continent et dans la diaspora, renforçant ainsi le besoin de confiance dans un environnement axé sur le numérique.

Désormais, les plateformes qui effectuent des vérifications « Connaissance du client » (Know Your Customer, KYC) avec Smile Identity peuvent vérifier les documents avant d’intégrer leurs clients. Document Verification confirme l’authenticité de plus de 140 documents d’identité dans 100 pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord, et utilise la technologie de reconnaissance optique des caractères (ROC) pour lire les informations KYC directement sur le document. Cela permet une expérience idéale aux utilisateurs qui ont simplement besoin de prendre un selfie et une photo de leur document pour prouver leur identité en ligne, Smile Identity s’occupe du reste.

« Nous nous réjouissons de Document Verification. Il promet de nous aider avec les changements réglementaires en Afrique, comme la prise en charge de la nouvelle carte du Ghana. C’est formidable de savoir que la couverture de Smile Identity s’étend à toute l’Afrique », s’enthousiasme Kay Sulyman, responsable conformité produit chez Chipper Cash, fournisseur mondial de services de remise de fonds.

Salami Abolore, PDG de Riby, une plateforme numérique offrant des services financiers aux coopératives et aux groupes commerciaux en Afrique, confirme : « Grâce à Document Verification, nous pouvons maintenant vérifier les pièces d’identité nationales, les passeports et plus encore. Smile Identity nous aide à intégrer rapidement les utilisateurs individuels et les petites entreprises, ce qui nous permet de nous concentrer sur les services financiers dont ils ont besoin pour prospérer. »

Une caractéristique essentielle de la vérification des documents est l’utilisation de SmartSelfie™, la technologie de vérification d’identité par reconnaissance faciale exclusive de Smile Identity, qui compare un selfie soumis par l’utilisateur à l’image sur le document. SmartSelfie™ est une solution biométrique impartiale pour la détection faciale, l’appariement et la confirmation d’existence qui a un taux d’exactitude de 99,9 % sur les visages africains. Cela fait de Document Verification l’une des offres les plus sécurisées en son genre, une aide pour les entreprises et les plateformes pour lutter contre la fraude et promouvoir la confiance.

Document Verification est le complément des produits de base de Smile Identity qui exécutent KYC sur la base d’un numéro d’identification, plutôt que d’une numérisation de documents. Document Verification aide les entreprises à conserver un enregistrement des pièces d’identité qu’elles ont vérifiées, une exigence réglementaire dans les pays clés.

En offrant aux entreprises plus d’options sur tous les continents pour mener leur processus KYC de manière sécurisée et conforme, Smile Identity contribue à la croissance du commerce et des couloirs d’envois de fonds entre l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Nord. Smile Identity favorise la confiance et des expériences utilisateurs positives, renforçant ainsi l’économie numérique africaine dans son ensemble tout en répondant aux besoins des clients, des entreprises et de la réglementation.

À propos de Smile Identity

Smile Identity est le principal fournisseur de services de vérification de l’identité et de Connaissance du client (KYC) pour l’Afrique. Nous aidons les entreprises à se développer rapidement en Afrique grâce à la vérification d’identité de leurs utilisateurs en temps réel, à partir de n’importe quel smartphone ou ordinateur. Notre technologie est alimentée par des algorithmes de machine learning propriétaires conçus spécifiquement pour les visages et les identités africains. Nous avons développé des solutions pour la vérification de l’identité, la connaissance du client numérique, l’intégration des utilisateurs, l’authentification biométrique et les contrôles anti-fraude. Soutenu par Costanoa, CRE Venture Capital, Khosla Impact, LocalGlobe et un grand nombre d’investisseurs providentiels dans toute l’Afrique, Smile Identity favorise la croissance des écosystèmes technologiques sur le continent africain tout en fournissant une infrastructure permettant de renforcer la confiance en ligne. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.smileidentity.com.

Contact pour les médias :

press@smileidentity.com