LAGOS, Nigeria, 9 juillet 2021 /PRNewswire/ — Smile Identity , la société qui permet la vérification d’identité et la conformité KYC grâce à l’intelligence artificielle conçue pour les visages et les identités africains, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu un financement de série A de 7 millions de dollars.

L’investissement a été mené conjointement par Costanoa Ventures et la société de capital-risque panafricaine CRE Venture Capital , avec la participation de LocalGlobe , Intercept Ventures , Future Africa Ventures , et d’investisseurs providentiels originaires d’Afrique et du monde entier. Des investisseurs existants, dont Khosla Impact , ValueStream Ventures , Beta Ventures , 500 Startups , et Story Ventures ont également participé.

Cette levée de fond, qui constitue le plus gros investissement dans une société de vérification d’identité dédiée aux africains, porte le financement total de Smile Identity à plus de 11 millions de dollars. La société prévoit d’utiliser ce nouveau financement pour améliorer ses services, s’étendre à d’autres marchés, ajouter la prise en charge d’un plus grand nombre de types d’identification et recruter davantage d’ingénieurs et de personnel en Afrique. Suite à ce financement, John Cowgill de Costanoa, rejoindra le conseil d’administration de Smile Identity.

Smile Identity a été lancé en 2017 avec pour mission de permettre aux Africains, où qu’ils soient, de prouver rapidement et facilement leur identité en ligne, tout en fournissant aux start-ups et aux entreprises établies les outils et les logiciels nécessaires pour automatiser l’accueil des clients, vérifier les identités et éviter les fraudes.

Les Africains passent un temps fou à essayer de prouver ou de vérifier leur identité pour avoir accès à des comptes financiers, à des prêts, à des cartes SIM, à des justificatifs de domicile et à des services sociaux. On estime que 500 millions d’Africains n’ont aucune pièce d’identité officielle. « Nous pensons que toute personne devrait pouvoir prouver son identité facilement, partout dans le monde, et que l’accès à un mode de vie numérique moderne ne devrait pas dépendre de l’origine de votre carte d’identité ou de votre adresse IP », a déclaré Mark Straub, cofondateur et PDG de Smile Identity.

Afin de normaliser la vérification d’identité sur tout le continent et de fournir une solution unique à une nouvelle génération d’entreprises africaines, Smile Identity travaille avec les autorités locales chargées de l’identification et a mis au point une plateforme qui combine la validation de l’identité à la reconnaissance facile ainsi qu’à des contrôles d’authenticité exclusifs afin de favoriser l’accès sans surveillance, fondé sur le consentement, et l’inclusion financière. L’entreprise effectue plus d’un million de contrôles d’identité chaque mois dans toute l’Afrique et son logiciel est utilisé dans les secteurs de la banque, de la fintech, du covoiturage, de l’inspection du travail, des programmes publics de protection sociale et des télécommunications. Parmi ses clients figurent des sociétés de paiement comme Paystack , Paga et Chippercash ; des néobanques comme Kudabank et Umba ; des banques traditionnelles comme Stanbic IBTC ; des bourses de cryptomonnaies comme Binance , Luno, et Paxful ; et même des entreprises logistiques comme Twiga .

« Smile Identity a stimulé notre hypercroissance en Afrique, en accélérant notre capacité à acquérir de vrais utilisateurs et à créer une excellente expérience utilisateur KYC pour nos clients. Grâce à Smile Identity, nous avons pu automatiser notre processus de conformité et réduire de 99 % le temps de réalisation de la procédure KYC, qui est passé de 2 jours à 2 minutes. Dans les six semaines qui ont suivi la mise en place de la solution KYC automatisée de Smile Identity, nous avons atteint la première place sur l’App Store en Afrique du Sud », a déclaré Chippercash cofondateur et président de Maijid Moujaled .

Avec des filiales, des succursales et des ingénieurs au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, au Ghana, au Rwanda, en Ouganda et ailleurs, l’équipe en pleine croissance de Smile Identity est composée de personnes originaires de 12 pays différents, dont 8 nations africaines.

À propos de Smile Identity

Smile Identity est le principal fournisseur de procédure Know Your Customer (KYC) et de vérification d’identité en Afrique. Nous aidons les entreprises à se développer rapidement en Afrique en confirmant l’identité de leurs utilisateurs en temps réel, à partir de n’importe quel smartphone ou ordinateur. Notre technologie est alimentée par des algorithmes propriétaires d’apprentissage automatique conçus spécifiquement pour les visages africains, et nos produits comprennent la vérification d’identité, la procédure KYC numérique, l’intégration des utilisateurs, la vérification des documents, les contrôles de l’authenticité, la reconnaissance faciale, les contrôles antifraude et la déduplication des données d’identité. Soutenu par Costanoa, CRE Venture Capital, Khosla Impact, LocalGlobe et un grand nombre d’investisseurs providentiels dans toute l’Afrique, Smile Identity favorise la croissance des écosystèmes technologiques sur le continent africain tout en fournissant une infrastructure permettant de renforcer la confiance en ligne. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.smileidentity.com .

À propos de Costanoa

Costanoa Ventures soutient les entrepreneurs tenaces et réfléchis qui changent la manière de faire des affaires. Costanoa cherche à devenir un partenaire à long terme pour les entrepreneurs qui créent des entreprises durables exploitant les données pour résoudre des problèmes commerciaux complexes. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.costanoavc.com .

À propos de CRE Venture Capital

CRE Venture Capital s’associe à des entrepreneurs visionnaires qui créent des entreprises technologiques de premier plan en Afrique et investit dans leur projet. Fondé par Pule Taukobong et Pardon Makumbe, CRE puise dans son réseau et son expérience pour aider les entrepreneurs à créer des entreprises technologiques en Afrique pertinentes et ayant un impact mondial. La société a notamment investi dans Andela, Flutterwave, Rensource, Yoco et Oradian.

