BRIDGEWATER, N.J., Aug. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora de soluções de nuvem, mensagens e digitais, anunciou hoje que a Kitamura, uma varejista de mídia japonesa, selecionou a solução Synchronoss Personal Cloud para integrar seu canal online com o de varejo. A adição de nuvem pessoal dará aos clientes online e de varejo da Kitamura a capacidade de backup e gerenciamento dos seus valiosos conteúdos digitais, incluindo fotos e vídeos, a partir de qualquer dispositivo.

A Kitamura é uma das principais varejistas do Japão que oferece serviços e produtos relacionados à imagem, incluindo câmeras, impressão de fotos, dublagem de vídeos, estúdio de fotos, álbuns de fotos e mais. A empresa tem mais de 1.000 lojas em todo o país, com mais de 20 milhões de visitantes pagantes a cada ano e aproximadamente 10 milhões de consumidores registrados nos seus serviços online. Por meio dessa integração, a Kitamura poderá fornecer uma experiência online e de varejo perfeita com a nova oferta de nuvem pessoal de marca branca.

“Estamos muito empolgados com a nossa parceria com a Synchronoss para a integração das suas soluções de nuvem pessoal nos nossos canais online e de varejo”, disse Hajime Yanagisawa, Diretor Executivo da Kitamura. “Sempre estivemos comprometidos em dar vida às memórias dos clientes por meio da fotografia, e essa oferta na nuvem é o próximo passo não apenas para permitir que nossos clientes possam acessar, armazenar, organizar e gerenciar com segurança suas lembranças. Estamos prontos para levar esse novo serviço aos nossos clientes na nossa jornada para digitalizar nossa oferta.”

A nuvem pessoal de marca branca da Synchronoss foi adotada pelas operadoras de celulares e outras empresas em todo o mundo. A solução oferece aos seus clientes uma experiência em nuvem segura e a capacidade de armazenar e sincronizar conteúdo digital – essencial para a criação da fidelidade à marca e a satisfação do cliente em um mundo cada vez mais online. Ela também oferece a essas empresas a flexibilidade de adicionar rapidamente serviços extras de valor agregado que aumentam o resultado final.

Anthony Socci, Presidente da Synchronoss International, disse que está encantado em trabalhar com a Kitamura com a sua nova oferta na nuvem. “Esta solução na nuvem será fundamental para a Kitamura, pois aumenta seus pontos de contato digitais e busca criar novos fluxos de receita além dos negócios tradicionais de impressão e varejo de câmeras. Estamos prontos para colaborar com a Kitamura, pois ela oferece serviços novos e inovadores aos seus clientes ”, disse ele.

Para mais informação sobre as soluções de nuvem Synchronoss, visite synchronoss.com/solutions/ cloud.

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) cria software que capacita empresas ao redor do mundo a se conectarem com seus assinantes de forma confiável e significativa. O conjunto de produtos da empresa ajuda a agilizar as redes, simplificar a integração e envolver os assinantes, permitindo novos fluxos de receita, redução dos custos e aumento da velocidade no mercado. Centenas de milhões de assinantes confiam nos produtos da Synchronoss que se mantêm em sincronia com as pessoas, serviços e os conteúdos que elas gostam. É por isso que mais de 1.500 funcionários talentosos da Synchronoss em todo o mundo se esforçam todos os dias para reimaginar um mundo em sincronia. Saiba mais em www.synchronoss.com

Sobre a Kitamura

A Kitamura é uma empresa líder em produtos e serviços fotográficos e relacionados a vídeos do Japão. A empresa possui os maiores laboratórios internos do Japão (fábricas de processamento de fotos e vídeos) e fornece seus serviços e produtos por meio de mais de 1.000 lojas de varejo em todo o país e online. A empresa tem por missão fornecer serviços para moldar as lembranças dos clientes não apenas no presente momento, mas também nas próximas décadas, restaurar fotos e reviver memórias preciosas.

