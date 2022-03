Sophi.io est finaliste des Global Media Awards 2022 de l’INMA pour l’automatisation de l’impression

TORONTO, 14 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Sophi.io , la plateforme d’automatisation et d’optimisation basée sur l’IA de The Globe and Mail, a été annoncée cette semaine en tant que finaliste des Global Media Awards 2022 de l’International News Media Association (INMA) dans la catégorie Meilleure Innovation dans la transformation des salles de rédaction. En partenariat avec Naviga, elle a automatisé la mise en page de l’impression pour Agderposten, un quotidien régional qui sert plus de 25 000 lecteurs en Norvège, et augmenté l’efficacité d’impression de 66 %.

« Le système d’apprentissage machine automatisé de Sophi est la plus grande transformation des médias imprimés depuis des décennies », a déclaré Gordon Edall, cofondateur de Sophi.io. « Nous sommes reconnaissants qu’Agderposten ait choisi de travailler avec nous et Naviga. Son engagement à améliorer l’efficacité et à adopter une technologie révolutionnaire comme Naviga Publisher powered by Sophi.io devrait inspirer l’ensemble du secteur des médias à se tourner vers un avenir où l’IA et l’automatisation aident tout le monde. »

Naviga Publisher powered by Sophi.io est un système basé sur l’intelligence artificielle qui imite les décisions humaines pour produire des pages de journaux qui ont l’apparence d’avoir été créées avec une compréhension des actualités de la journée ainsi que des normes journalistiques élevées. Tout ce qu’ont besoin de faire les rédacteurs est de hiérarchiser approximativement les articles et d’appuyer sur le bouton « Print My Newspaper » (Imprimer mon journal) pour générer une mise en page automatisée, sans modèles, en quelques minutes. Le fait de déléguer cette tâche laborieuse permet aux salles de rédaction de se concentrer sur leur véritable objectif consistant à trouver et raconter la prochaine histoire importante.

« Ce sont des heures économisées pour le journalisme », a commenté Katrine Lia, rédactrice en chef d’Agderposten. Et le personnel d’Agderposten ne peut souvent pas faire la différence entre les pages produites par Sophi et celles prises en charge par les rédacteurs.

Sophi et Naviga, un important fournisseur de technologies logicielles pour l’industrie mondiale de l’édition, collaborent avec Agderposten depuis plus d’un an maintenant et leurs succès ont ouvert la voie à l’ajout de dizaines de nouveaux titres de plusieurs maisons d’édition majeures cette année. Sophi fournit une technologie IA/AM (intelligence artificielle/apprentissage machine) de pointe qui, avec Naviga Publisher, automatise entièrement le flux de production d’impression de bout en bout.

Agderposten a été le premier client à utiliser Publisher. Son processus de production d’impression est désormais centralisé, la mise en page de ses journaux est automatisée jusqu’à 80 % et, plus impressionnant encore, Agderposten a réalisé une réduction de 66 % du temps et des ressources, réduisant ainsi le coût de production du journal imprimé et en permettant aux journalistes de se concentrer sur la création de contenu numérique au lieu de travailler sur InDesign.

Øyvind Klausen, PDG d’Agderposten, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les économies et l’efficacité continuent d’augmenter alors que de plus en plus de pages d’Agderposten étaient automatisées et que davantage de ses journaux mettaient en œuvre cette solution d’automatisation d’impression.

Les Global Media Awards ont reçu 854 candidatures de 252 marques d’actualités dans 46 pays cette année. Le jury est composé de 50 experts issus des médias de 24 pays concentrés sur 20 catégories, parmi lesquelles les marques d’actualités, les plateformes médiatiques, les abonnements, la publicité, les données et renseignements, les produits et les salles de rédaction. Les lauréats seront annoncés le 9 juin.

À propos de Naviga

Naviga ( https://www.navigaglobal.com ) est le premier fournisseur de logiciels et de services optimisant les industries riches en médias. Sa plateforme d’engagement de contenu aide les entreprises à créer, enrichir, fournir et monétiser du contenu pour gérer les engagements de bout en bout. Ses solutions sont faciles d’utilisation, évolutives et flexibles. Alliant son expérience dans les médias à un dévouement au numérique, Naviga a développé des solutions logicielles qui aident toute entreprise axée sur le contenu à répondre aux exigences de l’avenir de l’information. Avec son siège social à Bloomington, dans le Minnesota, et des bureaux régionaux dans le monde entier, Naviga est un partenaire de confiance desservant plus de 1 400 services et clients institutionnels dans les domaines des médias d’actualités, des médias de divertissement, de la diffusion, des magazines et des services financiers dans 45 pays.

À propos de Sophi.io

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) a été développée par The Globe and Mail pour aider les éditeurs de contenu à prendre des décisions stratégiques et tactiques importantes. Il s’agit d’une suite de solutions d’automatisation, d’optimisation et de prévision basées sur l’IA et l’AM qui comprend Sophi Site Automation, Sophi for Paywall et Sophi for First Party Data. Sophi apporte également à Naviga Publisher la mise en page automatisée en un clic de l’impression et la publication des journaux électroniques. Sophi vise à améliorer les mesures qui comptent le plus pour votre entreprise, telles que la rétention et l’acquisition d’abonnés, l’engagement, la récence, la fréquence et le volume.

