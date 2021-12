Sophi.io remporte le Digital Media Awards Worldwide de la WAN-IFRA en 2021

Sophi Dynamic Paywall remporte le prix mondial de la meilleure stratégie média payante

TORONTO, 02 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Sophi.io, Le moteur d’automatisation, d’optimisation et de prédiction basé sur l’intelligence artificielle du Globe and Mail, a remporté le prix Digital Media Award Worldwide 2021 de la WAN-IFRA dans la catégorie Meilleure stratégie média payant pour Sophi Dynamic Paywall, son moteur de péage de lecture numérique entièrement dynamique, personnalisé et en temps réel qui analyse à la fois les caractéristiques du contenu et le comportement de l’utilisateur pour déterminer quand demander de l’argent ou un e-mail à un lecteur, et à quel moment ne pas le solliciter.

Les juges ont choisi à l’unanimité Sophi Dynamic Paywall comme lauréat, un juge commentant : « Ce que Globe and Mail a fait est à la pointe de la technologie et ce que j’apprécie le plus, c’est qu’ils ont testé en permanence l’ancien péage de lecture numérique afin que ces résultats soient vraiment durables. »

Les Digital Media Awards Worldwide de la World Association of News Publishers (« Association mondiale des éditeurs d’actualités »(WAN-IFRA)) sont le concours mondial des médias numériques du secteur des médias d’actualité. Les lauréats mondiaux sont sélectionnés parmi les lauréats des Digital Media Awards régionaux en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Asie du Sud, qui, ensemble, offrent aux éditeurs d’actualités des présentations régulières pour l’innovation des meilleures pratiques dans l’édition numérique à l’échelle mondiale. Les prix récompensent et célèbrent le meilleur des médias numériques.

« Sophi Dynamic Paywall a joué un rôle crucial pour générer des revenus pour les lecteurs de The Globe and Mail », a déclaré Phillip Crawley, éditeur et PDG de The Globe and Mail. « Je suis impatient de partager davantage d’histoires sur la manière dont les autres clients de Sophi obtiennent d’excellents résultats avec notre technologie basée sur l’IA. »

Sophi est un système d’intelligence artificielle qui aide les éditeurs à identifier leur contenu le plus précieux et à en tirer parti pour atteindre leurs principaux objectifs commerciaux. La suite d’outils Sophi comprend également Sophi Site Automation qui gère de manière autonome le contenu de toutes les propriétés numériques d’un éditeur et Sophi Content Paywall, qui utilise des modèles complexes de traitement du langage naturel pour analyser chaque élément de contenu et sélectionner des articles à mettre devant ou derrière un péage de lecture dur, maximisant ainsi la valeur de l’opportunité de revenus d’abonnement et des revenus publicitaires pour les éditeurs.

Les éditeurs de cinq continents utilisent désormais la technologie IA et AA de Sophi pour alimenter les décisions de péage de lecture numérique, l’automatisation des sites Web et l’automatisation de l’impression.

À propos de Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) a été développée par The Globe and Mail pour aider les éditeurs de contenu à prendre des décisions stratégiques et tactiques importantes. Il s’agit d’une suite d’outils basés sur l’IA qui comprend Sophi Site Automation et Sophi for Paywalls. Sophi vise à améliorer les mesures qui comptent le plus pour votre entreprise, telles que la rétention et l’acquisition d’abonnés, l’engagement,, la récence, la fréquence et le volume. Sophi apporte également la mise en page automatisée de l’impression et la publication des journaux électroniques.

Contact Jamie Rubenovitch Directrice du marketing, Sophi The Globe and Mail 416-585-3355 jrubenovitch@globeandmail.com