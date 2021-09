SPDB et Huawei lancent le SPDB Finwarehouse, intégrant la finance numérique dans l’entreposage

SHENZHEN, Chine, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ — Shanghai Pudong Development Bank (SPD Bank) et Huawei ont présenté la solution SPDB Finwarehouse à HUAWEI CONNECT 2021. La solution est l’une des plus grandes étapes de l’innovation conjointe pour la numérisation financière. C’est également une étape vers la consolidation de la Banque des objets (Bank of Things), car la solution utilise l’IoT pour sécuriser les promesses de biens meubles, rendant chaque objet identifiable, chaque alarme traçable et chaque élément digne de confiance.

L’année dernière, SPD Bank et Huawei ont publié le livre blanc Bank of Things White Paper, qui propose un nouveau modèle et système de services financiers. Suite à cela, SPD Bank a commencé à appliquer des technologies numériques innovantes pour promouvoir la Banque des objets, en partenariat avec Huawei pour « plonger dans le numérique ». SPDB Finwarehouse est l’une des initiatives importantes qui ont résulté de ce partenariat et de cette orientation.

La solution est conçue pour les chaînes d’approvisionnement industrielles et constitue un moyen innovant de gérer les engagements pour les propriétés d’entreposage mobiles. Auparavant un domaine des services financiers qui ne faisait pas l’objet d’une numérisation étendue, les biens meubles représentent un espace de marché de l’innovation valant des milliards de yuans.

SPDB Finwarehouse : Gestion sécurisée et facile des biens meubles

Souvent, les biens meubles sont soumis à plusieurs risques. Par exemple, la propriété peut ne pas être claire, de sorte que la propriété est promise plusieurs fois. Dans le même temps, les sociétés de supervision ne sont pas toujours complètement éthiques, c’est pourquoi l’adultération est susceptible de se produire. Même si la supervision est précise, elle est coûteuse sans moyens numériques. Et sans plate-forme d’élimination, les biens sont difficiles à monétiser.

En réponse à ces problèmes, SPD Bank a conçu une solution plus précise et plus fiable. SPDB Finwarehouse utilise la RFID, les dispositifs de pesage et les dispositifs PDA blockchain pour enregistrer des informations objectives directement dans l’entrepôt. Les biens entrants sont assortis d’un financement et d’un prêt, tandis que les biens entrants sont liés au remboursement. Cela rend la supervision des marchandises beaucoup plus facile et plus efficace.

La solution permet également de déterminer avec précision la valeur des marchandises. Elle intègre des informations vérifiées sur le commerce, la perception et le marché, et les utilise pour déterminer la propriété, l’évaluation et l’élimination efficace. Essentiellement, les flux logistiques, commerciaux, de capitaux et d’information deviennent centralisés, fournissant les données nécessaires pour évaluer correctement les biens meubles. Les entreprises en amont et en aval peuvent désormais accéder à des services financiers précis, qui couvrent l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Illustration : SPDB Finwarehouse : Propriétés mobiles fiables, gérables et faciles à disposer

Pool d’actifs fiables optimisés par l’IoT intelligent

La logistique et les entrepôts utilisent fréquemment les technologies numériques. En tant que tels, Huawei et SPD Bank déploient des appareils IoT intelligents dans les entrepôts et introduisent des capacités d’IA et de vérification multidimensionnelle des données. Cela transforme les entrepôts ordinaires en entrepôts financiers, en intégrant les services financiers dans les processus de gestion et d’affaires.

Basé sur la plate-forme HUAWEI CLOUD, SPDB Finwarehouse rend chaque objet identifiable, chaque alarme traçable et chaque élément digne de confiance. La solution dispose des technologies suivantes :

La RFID distribuée positionne les objets dans les compteurs, fait l’inventaire automatiquement et suit les articles en temps réel.

Avec les modèles Pangu, la plupart des modèles peuvent être réutilisés, ce qui réduit le nombre d’échantillons requis pour la formation et raccourcit la période de développement du projet.

La plate-forme IoT de Huawei implémente la modélisation assistée par interface graphique, définit et construit des modèles de manière flexible et les gère de manière centralisée. Elle valide les données grâce à la technologie du jumeau numérique et effectue une analyse complète des risques sur les marchandises, les processus, le personnel et l’environnement de l’entrepôt.

Le centre de surveillance garantit l’authenticité des marchandises entrantes

Dans le centre de surveillance SPDB Finwarehouse, les opérateurs peuvent facilement vérifier l’authenticité des marchandises entrantes. Ils peuvent compter les piles de fret via les modèles Pangu et les vérifier à l’aide du code de numérisation, des données de poids et des données d’arrière-plan commercial.

« SPDB Finwarehouse est un projet pilote de finance numérique. Nous avons effectué une évaluation approfondie des besoins du marché, des services aux entreprises. Maintenant, nous devons continuer à chercher des moyens de transformer notre logique métier et de reconstruire nos capacités techniques afin de maintenir la numérisation. » a déclaré M. Chen Haining, directeur général du département informatique de SPD Bank. Il a ajouté : « En intégrant les technologies numériques dans les industries, nous pouvons utiliser les capacités numériques pour explorer les scénarios de chaîne d’approvisionnement de diverses industries de l’économie réelle. SPD Bank est impatiente de travailler avec Huawei pour intégrer la finance à l’économie réelle. »

Dans un monde où tout est connecté, de nouveaux scénarios et modèles d’affaires continueront d’émerger.

« Huawei et SPD Bank continueront d’innover, en fournissant des produits technologiques de pointe et des solutions d’infrastructure cloud complètes pour les mises à niveau de la finance numérique. Nous utiliserons l’innovation technologique pour accélérer les mises à niveau des services financiers, en travaillant ensemble pour interconnecter davantage les industries avec une innovation financière sur mesure. » a déclaré M. Jason Cao, président de la Global Financial Business Unit, Huawei Enterprise BG, « Huawei a apporté ses technologies full-stack pour travailler sur SPDB Finwarehouse avec SPD Bank. Avec nos clients, nous plongeons dans le numérique et promouvons la mise à niveau de la finance numérique. Nous espérons faire avancer l’économie réelle avec le pouvoir de la finance. Huawei s’engage à aider les institutions financières à améliorer constamment leur agilité, leur intelligence, leurs services industriels et la construction de leur écosystème. Nous aidons les institutions financières tout au long de leur parcours de transformation numérique et construisons ensemble un secteur financier entièrement connecté, intelligent et basé sur l’écosystème. »

SPD Bank et Huawei ont mis en place un laboratoire d’innovation conjoint en 2018, ce qui a conduit à plusieurs projets réussis. En août 2020, ils ont signé un accord de coopération stratégique complet et publié ensemble The Bank of Things White Paper – une étape majeure. SPD Bank se concentrera sur l’expérience utilisateur, appliquera les technologies numériques et innovera avec des secteurs tels que la vente au détail, les communications, les transports et les soins de santé, afin de stimuler l’économie numérique.

Dans un monde où tout est connecté, la finance, la technologie et l’industrie seront étroitement liées. Huawei et SPD Bank s’appuient sur la puissance de la FinTech basée sur le cloud pour servir la communauté, habiliter les clients et créer une nouvelle valeur pour l’industrie.

Huawei héberge HUAWEI CONNECT 2021 en ligne du 23 septembre au 31 octobre. Le thème de l’événement de cette année est Plongez dans le numérique. Nous allons approfondir l’application pratique de technologies telles que le cloud, l’IA et la 5G dans tous les secteurs, et comment elles peuvent rendre les organisations de toutes formes et de toutes tailles plus efficaces, plus polyvalentes et, en fin de compte, plus résilientes à mesure que nous nous dirigeons vers la reprise économique.

