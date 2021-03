Stibo DX s’associe à Sophi.io, renforçant l’automatisation sur la plateforme d’édition CUE

TORONTO, 26 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Stibo DX et Sophi.io s’associent pour intégrer Sophi, les outils d’automatisation, de prévision et d’optimisation de The Globe and Mail, dans CUE, la plateforme d’édition de Stibo DX. Sophi sera une extension native dans l’interface utilisateur de CUE.

« En tant que plateforme d’édition ouverte et extensible, CUE est destinée à être intégrée aux meilleurs outils. C’est exactement ce qu’est le moteur IA Sophi de The Globe and Mail, un client de longue date de Stibo DX. Sophi permettra aux utilisateurs de CUE de prendre des décisions de contenu plus intelligentes en se basant sur des données et des informations en temps réel », a déclaré Mark van de Kamp, directeur de l’innovation chez Stibo DX.

Sophi.io est une suite de solutions d’IA, y compris Sophi Automation , qui gère de manière autonome le contenu pour optimiser les pages Web, et Sophi Analytics , qui fournit une assistance à la prise de décisions aux salles de rédaction et aux éditeurs de contenu. L’équipe de Sophi développe un Score Sophi personnalisé en collaboration avec chaque client afin de s’assurer que chaque élément du contenu reflète correctement la valeur qu’il apporte aux résultats commerciaux souhaités par le client, tels que l’augmentation des conversions, la fidélité et l’engagement. Toutes ces capacités seront bientôt disponibles pour la clientèle mondiale de Stibo DX en tant qu’extensions complémentaires et transparentes.

« En tant qu’éditeur ayant des années d’expérience avec Stibo DX, The Globe and Mail comprend les besoins de Stibo DX et de ses clients », a déclaré Phillip Crawley, éditeur et PDG de The Globe and Mail. « Ce nouveau partenariat entre Stibo DX et Sophi s’appuie sur cette compréhension et offre une automatisation et des analyses prédictives de pointe, faciles à utiliser à destination des nombreux clients de CUE dans le monde entier, allant des organisations de médias aux marques axées sur le contenu. »

« The Globe and Mail est un client très estimé de Stibo DX depuis plus de deux décennies. Cette nouvelle dimension de notre partenariat repose sur des bases solides », a déclaré M. van de Kamp. En 2017, The Globe a accueilli la Conférence des utilisateurs de Stibo DX à son siège social à Toronto, au Canada.

« L’implication de The Globe and Mail dans la communauté CUE a toujours été extrêmement appréciée. Nous sommes très fiers de poursuivre ce partenariat et de renforcer la plateforme CUE grâce à cette technologie révolutionnaire », a déclaré M. van de Kamp.

À propos de Stibo DX

Stibo DX ( https://www.stibodx.com/ ) est la société à l’origine des solutions CUE CMS et DAM pour les sociétés de médias et les éditeurs de marques du monde entier. Depuis 1979, Stibo DX est un partenaire technologique de premier plan pour certaines des plus grandes sociétés de médias au monde, notamment The New York Times, Gannett, Axel Springer, Times of India et The Economist.

À propos de Sophi.io

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) a été développée par The Globe and Mail pour aider les éditeurs de contenu à prendre des décisions stratégiques et tactiques importantes. Il s’agit d’une suite d’outils basés sur l’IA qui comprend Sophi Automation et Sophi for Paywalls ainsi que Sophi Analytics, un système d’aide à la décision pour les éditeurs de contenu. Sophi vise à améliorer les mesures qui comptent le plus pour votre entreprise, telles que la rétention et l’acquisition d’abonnés, l’engagement, la récence, la fréquence et le volume.