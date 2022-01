Sungrow et KarmSolar coopèrent sur le projet BESS microgrid pour le groupe Cairo 3A

LE CAIRE, 21 janvier 2022 /PRNewswire/ — Sungrow, premier fournisseur mondial de solutions d’onduleurs pour les énergies renouvelables, a récemment signé un nouveau contrat BESS (Battery Energy Storage System) avec KarmSolar, le plus grand fournisseur égyptien d’énergie solaire du secteur privé. Sungrow fournira un onduleur solaire de 2,576 MWp et un système de stockage d’énergie de 1 MW/3,957 MWh pour construire un microgrid pour l’entreprise Cairo 3A Poultry. Lors de son déploiement en mai 2022, ce microgrid générera les ressources énergétiques nécessaires à cette grosse entreprise à partir de l’énergie solaire plutôt que de compter sur un générateur diesel et de brûler des combustibles fossiles.

L’Afrique du Nord dispose d’un énorme potentiel d’absorption d’énergie solaire grâce à un ensoleillement annuel. L’Égypte s’est également fixé comme objectif de produire 42 % de son électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2035. Cependant, les projets de services publics à grande échelle ne sont pas faciles à sécuriser en raison de la pression pour obtenir d’énormes investissements et un soutien public. C’est pourquoi la tendance du marché est de suivre des projets plus modestes avec des résultats plus tangibles, tels que les projets ESS Solar Plus microgrid et hors réseau.

Sungrow participera à la construction d’un tel projet BESS microgrid à l’oasis d’Al-Bahariya. Sungrow offre la solution de stockage 1500 V Solar Plus : ST3956KWH(L)-1375UD. Comme tous les appareils sont intégrés, le système a moins d’unités et prend donc moins d’espace, et il est ainsi plus économique et plus simple à transporter, installer et à faire fonctionner. Équipée d’un EMS (Energy Management System), la procédure de post-maintenance est également simplifiée et intelligente. En outre, étant compatible avec les modules solaires bifaciaux, et en adoptant des systèmes de conversion de l’énergie de plus grande puissance (efficacité max. jusqu’à 99 %), ce système atteint un rendement plus élevé. Comme l’oasis d’Al-Bahariya est une dépression avec l’agriculture comme secteur principal, l’utilisation d’énergie propre a une importance sur le long terme pour la protection de l’environnement et le développement durable.

Alvin Shi, directeur général de Sungrow pour la région MENA, a déclaré : « Le projet BESS Cairo 3A est le deuxième projet Sungrow réalisé en Egypte. Nous fournissons également la plus grande installation d’énergie et de stockage solaire pour la mine d’or de Sukari . Depuis des années, Sungrow s’efforce de répondre aux besoins de sécurité et de fiabilité de ses clients en lançant des microgrids sans carbone. Le projet 3A du Caire montre en quoi le microgrid pourrait bénéficier de manière significative au développement agricole durable et aux populations locales. »

Sungrow a désormais atteint une quantité considérable de capacité d’installation en Égypte. Alors que le marché égyptien des énergies renouvelables se développe continuellement et que le secteur du stockage de l’énergie se renforce, Sungrow va s’engager à fournir des solutions de haute qualité et des services sur mesure pour aider l’Égypte à réaliser une transition énergétique réaliste et rentable.

À propos de KarmSolar

KarmSolar, dont Électricité de France (EDF) est l’actionnaire stratégique, est à la tête de la croissance du marché privé de l’énergie solaire en Égypte, révolutionnant le marché solaire à travers des solutions innovantes et intégrées dans les secteurs résidentiel, industriel, agricole, commercial et touristique. Avec une expertise technique et financière unique, soutenue par la recherche et le développement interne, KarmSolar est leader du marché égyptien avec le plus grand portefeuille de projets privés d’énergie solaire.

À propos de Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. (« Sungrow ») est la marque d’onduleurs la plus lucrative au monde avec plus de 182 GW installés dans le monde en juin 2021. Fondée en 1997 par le professeur d’université Cao Renxian, la société Sungrow est dans la recherche et le développement d’onduleurs solaires avec la plus grande équipe de R&D dédiée de l’industrie et possède un large portefeuille de produits offrant des solutions d’onduleurs photovoltaïques et des systèmes de stockage d’énergie pour les applications utilitaires, commerciales et industrielles et résidentielles, ainsi que des solutions de centrales photovoltaïques flottantes internationalement reconnues. Avec une solide expérience de 24 ans dans le domaine photovoltaïque, Sungrow produit des installations électriques dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus sur Sungrow, rendez-vous sur : www.sungrowpower.com .