Synchronoss finalise un accord avec iQmetrix pour céder sa plateforme d’expérience numérique et ses solutions d’activation

BRIDGEWATER, New Jersey, 12 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (« Synchronoss » ou la « Société ») (Nasdaq : SNCR), un leader mondial et innovateur dans le domaine des produits et plateformes numériques, de messagerie et de cloud, a annoncé aujourd’hui la finalisation réussie de la vente de sa plateforme d’expérience numérique (Digital Experience Platform, « DXP ») et de ses solutions d’activation (Activation Solutions, « Activation ») à iQmetrix , un fournisseur de premier plan de logiciels de gestion de la vente au détail de télécommunications. La cession a été officiellement annoncée le 8 mars 2022.

« La vente de DXP et d’Activation font partie de notre plan stratégique visant à créer un modèle commercial plus souple qui se concentre sur nos principaux domaines de croissance pour l’avenir », a déclaré Jeff Miller, président-directeur général de Synchronoss. « La conclusion de cet accord est favorable aux domaines axés sur les produits à long terme de Synchronoss. Elle nous offre une flexibilité d’exploitation pour améliorer notre structure de capital et accélérer le développement de nouvelles offres de produits dans nos domaines clés tels que notre portefeuille cloud. »

« En tant que fournisseur de confiance de logiciels intelligents de gestion de détail, iQmetrix est l’acquéreur naturel de choix pour la plateforme d’expérience numérique et les solutions d’activation », a déclaré Ryan Volberg, président-directeur général d’iQmetrix. « Nous sommes très heureux que cela soutienne nos plans visant à devenir le principal facilitateur d’appareils personnels connectés à l’échelle mondiale. Dans une industrie en constante évolution, il s’agit de la prochaine grande étape que nous sommes ravis de franchir pour nous aider à créer d’excellentes expériences dans le domaine des télécommunications. »

Les offres d’Activation et DXP permettent aux opérateurs de télécommunications et aux détaillants du monde entier de créer, orchestrer et gérer des expériences numériques sur tous les canaux. Suite à la vente, le portefeuille d’activités numériques de Synchronoss comprend ses produits Financial Analytics et spatialSUITE ainsi que la plateforme iNow.

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier de se connecter à leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits contribue à rationaliser les réseaux, simplifier l’intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, de réduire les coûts et d’accélérer la mise sur le marché. Plusieurs centaines de millions d’abonnés font confiance à Synchronoss pour rester en phase avec les individus, les services et les contenus qu’ils aiment. C’est pourquoi plus de 1 500 talentueux collaborateurs de Synchronoss à travers le monde s’efforcent chaque jour de repenser un monde synchronisé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.synchronoss.com .

Contact pour les relations avec les médias :

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com