Synchronoss Personal Cloud Solution Selecionado pela Telkomsel para Apoiar a Oferta de Serviços Digitais

Com a nova parceria, a operadora móvel da Indonésia passará a oferecer serviços pessoais de nuvem para um mercado de mais de 170 milhões de assinantes

BRIDGEWATER, N.J., Nov. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora de soluções de nuvem, mensagens e digitais, anunciou hoje a oferta da sua solução de nuvem pessoal para Telkomsel a maior operadora de telefonia móvel da Indonésia. Com a solução Synchronoss Personal Cloud , os assinantes da Telkomsel poderão fazer back up gerenciar seus valiosos conteúdos digitais, incluindo fotos e vídeos, em qualquer dispositivo.

A solução Synchronoss Personal Cloud de marca branca – com a marca “Floudrive” gerenciada pela Telkomsigma – será disponibilizada para os 170 milhões de assinantes da Telkomsel como um recurso premium. Os assinantes poderão escolher entre dois níveis de armazenamento diferentes e receber um período inicial gratuito de 30 dias. A solução oferece para os assinantes uma experiência de armazenamento na nuvem confiável e intuitiva, com capacidade de backup e sincronização de conteúdo digital, além dos recursos avançados de etiquetagem e pesquisa.

“Estamos contentes com a nossa parceria com a Synchronoss que permitirá a integração das suas soluções de nuvem pessoal com o nosso canal de consumo”, disse Tanto Suratno, Diretor de Negócios e Vendas da Telkomsigma. “Com a nossa oferta de nuvem pessoal atingindo o seu limite, esse é o momento perfeito para aproveitar essa oportunidade de proporcionar para os nossos assinantes uma solução avançada que atenda às suas necessidades em constante mudança. Estamos preparados para viabilizar que os nossos clientes otimizem e gerenciem seus preciosos conteúdos digitais, com proteção e armazenamento seguro. Além de beneficiar nossos clientes, essa parceria também representa o próximo passo do nosso avanço para oferta de mais serviços digitais.”

A solução será entregue através do acordo da Synchronoss com a Telkomsigma, a unidade de Serviços de TI e Data Center da Telkomsel, e com a Telkom Indonesia, a empresa controladora da Telkomsigma. E, ao contrário de outras soluções de nuvem do mercado, a nuvem pessoal da Synchronoss permite que os dados do assinante sejam armazenados no país, um requisito essencial para a Telkomsel estar em conformidade com as leis da Indonésia.

Anthony Socci, Presidente e Gerente Geral, APAC da Synchronoss, disse que está encantado em trabalhar com a Telkomsel com a sua nova oferta na nuvem. “Como provedor de soluções de nuvem privada, estamos sempre buscando maneiras de apoiar parceiros de telecomunicações com a sua missão de fornecer serviços digitais mais variados e avançados para seus assinantes. Essa solução na nuvem será fundamental para a Telkomsel, pois facilita uma experiência mais integrada e promove um gerenciamento mais seguro dos ativos pessoais”, disse ele. “Este acordo tem por base o sucesso que tivemos com a Telkomsigma, que nos impressionou e inspirou a Telkomsel a fazer ofertas semelhantes para seus assinantes móveis. Isso também possibilitará maiores sinergias entre as duas organizações dentro do grupo.”

Para mais informações sobre as soluções de nuvem Synchronoss, visite synchronoss.com/solutions/ cloud .

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss tecnologia(NASDAQ: SNCR) cria software que capacita empresas ao redor do mundo a se conectarem com seus assinantes de forma confiável e significativa. O conjunto de produtos da empresa ajuda a agilizar as redes, simplificar a integração e envolver os assinantes, permitindo novos fluxos de receita, redução dos custos e aumento da velocidade no mercado. Centenas de milhões de assinantes confiam nos produtos da Synchronoss que se mantêm em sincronia com as pessoas, serviços e os conteúdos que elas gostam. É por isso que mais de 1.500 funcionários talentosos da Synchronoss em todo o mundo se esforçam todos os dias para reimaginar um mundo em sincronia. Saiba mais em www.synchronoss.com

Contato com a Mídia

Em nome da Synchronoss:

Anais Merlin,

CCgroup,

E: synchronoss@ccgrouppr.com