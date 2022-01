Taconic Biosciences ajoute un nouveau modèle de système immunitaire humanisé (SIH) à son portefeuille de recherche en immuno-oncologie

Le nouveau modèle huNOG-EXL EA étend considérablement les fenêtres d’étude

RENSSELAER, N.Y., 22 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Taconic Biosciences, un leader mondial dans la fourniture de solutions de modèles animaux pour la découverte de médicaments, annonce le lancement de la souris à système immunitaire humanisé (SIH) huNOG-EXL EA (Early Access). Ce produit étend le portefeuille largement utilisé de Taconic. huNOG-EXL EA prolonge considérablement la fenêtre d’étude au cours de laquelle un modèle de souris à SIH avec lignée myéloïde peut être utilisée avec succès.

Les modèles huNOG-EXL de Taconic prennent en charge les cellules myéloïdes et lymphoïdes humaines, ce qui rend ces souris particulièrement utiles pour la recherche en immuno-oncologie et d’autres applications immunitaires. Avec l’allongement de la durée de vie de tout modèle à SIH soutenant les cellules myéloides, le modèle huNOG-EXL original (désormais appelé huNOG-EXL SA, ou Standard Access) est appliqué avec succès dans la recherche préclinique sur la découverte de médicaments depuis 2016. Le modèle huNOG-EXL SA est fourni après une étape de contrôle qualité à 10 semaines après la greffe. Les commentaires des utilisateurs suggèrent que les applications de recherche nécessitant des délais d’étude particulièrement longs ou une importation dans des régions avec de longues périodes de quarantaine présentent des obstacles expérimentaux et logistiques qui peuvent limiter l’utilité du modèle Standard Access (SA).

Le nouveau modèle huNOG-EXL EA supprime ces difficultés en donnant accès aux souris dotées du modèle huNOG-EXL peu après la greffe, ce qui étend la fenêtre d’étude utile. Cela rend l’huNOG-EXL EA idéal pour la greffe de tumeurs à croissance lente, pour des paradigmes de traitement plus longs ou diverses personnalisations d’étude. Un accès précoce à un modèle de lignée myéloïde étendue est également avantageux pour les chercheurs confrontés à des quarantaines d’importation de modèles, qui autrement consommeraient une part significative de la fenêtre d’étude utile pour ces souris. Comme le modèle huNOG-EXL EA est expédié avant qu’une étape de contrôle qualité de la greffe ne soit possible, il est fabriqué à l’aide de cellules de donateurs précédemment validées pour bien greffer afin de réduire le risque de défaillances de greffe.

« Le modèle huNOG-EXL EA répond aux besoins scientifiques critiques des chercheurs qui mènent des recherches en immuno-oncologie ou étudient d’autres maladies immunitaires », a déclaré le Dr Michael Seiler, vice-président des produits commerciaux chez Taconic. « Après avoir mené une recherche et un développement approfondis, ainsi que des tests bêta rigoureux avec plusieurs partenaires de l’industrie, Taconic est ravie d’offrir désormais le nouveau modèle et d’étendre l’utilité de cette souris humanisée unique. »

Pour en savoir plus sur le modèle huNOG-EXL EA de Taconic, contactez Taconic au 1-888-TACONIC (888-822-6642) aux États-Unis, +45 70 23 04 05 en Europe ou envoyez un e-mail à l’adresse info@taconic.com.

À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un leader mondial pleinement agréé dans les modèles et les services de rongeurs génétiquement modifiés. Fondée en 1952, la société Taconic offre les meilleures solutions animales, afin que les clients puissent acquérir, générer d’une manière personnalisée, élever, préconditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles de souris et de rats génétiquement modifiés, du microbiome, des modèles de souris pour l’immuno-oncologie et des services de conception de modèles intégrés et d’élevage, Taconic exploite trois laboratoires de service et six établissements d’élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie et dispose de capacités d’expédition mondiales pour fournir des modèles animaux presque partout dans le monde.

