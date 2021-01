Taconic Biosciences étend son portefeuille de modèles animaux pour l’immuno-oncologie

Hôte du modèle de tumeur syngénique Jh critique désormais disponible dans un fond B6

RENSSELAER, NY, 18 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Taconic Biosciences, leader mondial parmi les fournisseurs de modèles animaux destinés à la recherche pharmaceutique, annonce un élargissement de son portefeuille d’immuno-oncologie.

L’immuno-oncologie est une priorité de recherche de premier plan parce qu’elle utilise le système immunitaire du corps pour traiter efficacement certains types de cancer. Les modèles animaux de tumeur syngénique jouent un rôle essentiel car ils utilisent des souris consanguines standard qui ont un système immunitaire compétent, ce qui est nécessaire pour évaluer les thérapies immunomodulatrices. Ces modèles sont greffés avec des tumeurs de souris dérivées du même fond de souche ; cette similarité génétique entre la tumeur et l’hôte empêche l’hôte de rejeter la tumeur.

L’un des éléments à prendre en compte dans l’utilisation de modèles syngéniques est que certains médicaments candidats peuvent causer une réponse immunitaire négative qui n’est pas observée chez l’homme. Les souris standard peuvent développer des anticorps anti-médicament (ADA), qui peuvent neutraliser la thérapie ou même déclencher une anaphylaxie. Cela peut empêcher les chercheurs de déterminer l’efficacité thérapeutique dans une étude préclinique.

La souris Jh de Taconic , qui manque de cellules B mais conserve d’autres types de cellules immunitaires, telles que les cellules T importantes pour l’évaluation des immunothérapies, est largement utilisée pour surmonter ce problème. Comme la souris Jh ne peut pas produire d’ADA, il n’y a pas d’effet neutralisateur ou pharmacocinétique sur le risque thérapeutique ou d’anaphylaxie. La souris Jh de Taconic n’était auparavant disponible que sur le fond BALB/c , elle ne s’appliquait donc qu’à une partie des études sur les tumeurs syngéniques. La nouvelle souris Jh de fonds C57BL/6 étend l’utilité pour couvrir la plupart des études.

« Taconic s’engage à la fois à générer des modèles de souris d’immuno-oncologie clés et à en faciliter l’accès pour la découverte de médicaments », a partagé le Dr Michael Seiler, vice-président des modèles commerciaux chez Taconic. « La souris Jh est disponible dans le monde entier à la fois pour les chercheurs à but non lucratif et à but lucratif, y compris les sociétés de recherche sous contrat. »

Des cohortes des versions C57BL/6 et BALB/c de la souris Jh sont disponibles pour une livraison immédiate.

Les modèles Jh ne sont qu’un aspect du portefeuille d’immuno-oncologie de Taconic, qui comprend des souris humanisées basées sur la souris immunodéficiente CIEA NOG® ainsi que des solutions de génération de modèles personnalisés et de gestion des colonies .

Pour en savoir plus sur les souris Jh, veuillez contacter Taconic au 1-888-TACONIC (888-822-6642) aux États-Unis, au +45 70 23 04 05 en Europe, ou envoyer un e-mail à l’adresse [email protected] .

À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un chef de file mondial entièrement autorisé dans les modèles et les services de rongeurs génétiquement modifiés. Fondée en 1952, la société Taconic offre les meilleures solutions animales, afin que les clients puissent acquérir, générer d’une manière personnalisée, élever, préconditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles de souris et de rats génétiquement modifiés, du microbiome, des modèles de souris pour l’immuno-oncologie et des services de conception de modèles intégrés et d’élevage, Taconic exploite trois laboratoires de service et six établissements d’élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie et dispose de capacités d’expédition mondiales pour fournir des modèles animaux presque partout dans le monde.

Contact auprès des médias :