Taconic Biosciences Lança Novo Modelo de Camundongo de COVID-19

Expande o kit de ferramentas de pesquisa COVID-19 com o novo mouse hACE2 AC22

RENSSELAER, N.Y., April 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Taconic Biosciences, líder global no fornecimento de soluções de modelo de animais para a descoberta de medicamentos, anuncia o lançamento de um novo modelo de camundongo COVID-19. Este camundongo transgênico ACE2 (hACE2) humano expande o kit de ferramentas de pesquisa COVID-19 da Taconic.

Em outubro de 2020, a Taconic lançou seu primeiro modelo hACE2 . O camundongo AC70 tem uma resposta letal à infecção pelo SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19. Já o novo camundongo AC22 é resistente à letalidade, permitindo a pesquisa terapêutica, vacinal e de sintomas pós-infecção.

Embora existam vários modelos de camundongos hACE2 de infecção letal por SARS-CoV-2, o modelo hACE2 AC22 resistente à letalidade é importante porque permite o estudo de infecção subletal. A maioria dos seres humanos infectados com SARS-CoV-2 sobrevive, e há a necessidade de um modelo animal que replica a doença subletal e recuperação. O camundongo hACE2 AC22 fornece uma janela de estudo mais longa para a avaliação da eficácia do medicamento em comparação com modelos de infecção letal.

“Embora as vacinas ofereçam a esperança da eliminação da pandemia, a pesquisa de COVID-19 ainda é necessária”, disse o Dr. Michael Seiler, vice-presidente de modelos comerciais da Taconic. “Existe um número enorme de pessoas que já tiveram a doença. Precisamos de modelos que também sobrevivam a esta doença durante tempo suficiente para ajudar na replicação dessa condição humana. É impossível quantificar a importância deste novo modelo AC22 para essa pesquisa.”

Coortes de animais prontos para estudo estão disponíveis para encomenda imediata.

Para mais informação sobre camundongos hACE2 ou o Kit de Ferramentas de Coronavirus da Taconic , ligue para a Taconic 1-888-TACONIC (888-822-6642) nos EUA, +45 70 23 04 05 na Europa, ou envie email para [email protected] .

Sobre a Taconic Biosciences, Inc.

A Taconic Biosciences é uma líder global totalmente licenciada em serviços e modelos geneticamente modificados. Fundada em 1952, a Taconic oferece as melhores soluções / modelos de pesquisas em murinos, para que os clientes possam adquirir, customizar, criar, pré-condicionar, testar e distribuir valiosos modelos de pesquisa em todo o mundo. Especializada em modelos de camundongos e de ratos geneticamente projetados, microbioma, modelos de camundongos imuno-oncologia, e serviços de design e criação de modelos integrados, a Taconic opera três laboratórios de serviços e seis instalações de criação nos EUA e na Europa, mantém relações com distribuidores na Ásia , e tem capacidades de entrega em nível global para oferecer modelos em quase qualquer lugar no mundo.