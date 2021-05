Taconic Biosciences lance la solution d’importation TruIMPORT™

Les modèles de rongeurs originaires de Chine peuvent être importés dans pratiquement n’importe quel vivarium universitaire sans quarantaine

RENSSELAER, New York, 28 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Taconic Biosciences, l’un des leaders mondiaux de la fourniture de solutions à base de modèles d’animaux pour la découverte de médicaments, a annoncé une amélioration significative de son alliance pour la génération de modèles Taconic-Cyagen, qui permet l’importation transparente de nouveaux modèles génétiquement modifiés provenant de Chine en vertu de la réglementation TruIMPORT™.

Les chercheurs travaillant au sein des institutions à but non lucratif jouent un rôle essentiel dans la découverte de médicaments. Toutefois, l’externalisation de la génération de modèles animaux peut représenter un défi en termes de logistique ou de coût. Les obstacles à l’accès aux ressources de modèles animaux peuvent entraver certaines recherches importantes. Les solutions potentielles à ce problème ont toujours débouché sur des compromis. Selon le pays d’origine, les options rentables peuvent nécessiter une longue quarantaine des animaux, ou une reproduction supplémentaire visant à assurer que les animaux respectent les normes de santé requises pour pénétrer dans les installations animalières de l’institution. Ces étapes additionnelles peuvent engendrer un coût temporel et financier pour les chercheurs.

Initialement lancée en 2018, l’ Alliance pour la génération de modèles Taconic-Cyagen (ci-après l’« Alliance ») destinée aux chercheurs des pôles universitaires et organismes à but non lucratif tire parti des talents de deux sociétés leaders du secteur pour créer une solution spécialement adaptée aux établissements de recherche bénévole. Taconic Biosciences possède plus de 65 années d’expérience dans la création de modèles de rongeurs, tandis que Cyagen Biosciences est un leader basé en Chine spécialisé dans l’efficacité des générations de modèles et la mise en place de structures de coûts compétitives. Depuis sa création, l’Alliance est devenue un leader reconnu dans le domaine des services de génération de modèles à destination des chercheurs universitaires et bénévoles. La technologie TruIMPORT™ représente une évolution importante dans cette offre de services. Elle permet d’importer des modèles animaux chinois dans des installations animales aux États-Unis et en Europe, tout en respectant les exigences des vivariums en vigueur. Grâce à sa vaste palette d’options, TruIMPORT™ permet aux clients d’accéder à une génération de modèles efficace, en disposant de plusieurs options de tarification selon le calendrier de livraison, la norme sanitaire et la taille de cohorte souhaités.

« Notre principal objectif est de résoudre les problèmes pour nos clients », a déclaré le Dr John Couse, vice-président en charge des services scientifiques chez Taconic. « Alors que l’Alliance fournit une génération de modèles efficace depuis des années, les préoccupations liées à l’importation ont constitué un obstacle pour de nombreux clients. En créant de multiples options sous la protection TruIMPORT™, les clients peuvent désormais importer des modèles de rongeurs depuis la Chine sans quarantaine, quelles que soient les exigences de leur vivarium », a-t-il ajouté.

La gamme TruIMPORT™ comprend trois options d’importation nommées RapidRELAY™, RapidCHECK™, et RapidEXPANSION™. Les clients peuvent comparer les caractéristiques des produits ici afin de déterminer celle qui représente la combinaison de calendrier, de normes sanitaires et de livrables répondant à leurs besoins.

À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un leader mondial pleinement agréé spécialisé dans les modèles et les services de rongeurs génétiquement modifiés. Fondée en 1952, la société Taconic offre les meilleures solutions animales, afin que les clients puissent acquérir, générer d’une manière personnalisée, élever, préconditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles de souris et de rats génétiquement modifiés, du microbiome, des modèles de souris pour l’immuno-oncologie, ainsi que des services intégrés de génération de modèles et de gestion de colonies, Taconic exploite trois laboratoires de service et six établissements d’élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie et dispose de capacités d’expédition mondiales pour fournir des modèles animaux presque partout dans le monde.

À propos de Cyagen Biosciences, Inc.

Cyagen Biosciences est un fournisseur de premier plan proposant une gamme complète de services à base de modèles de rongeurs génétiquement modifiés. Cyagen s’appuie sur un procédé à haute efficacité comprenant une technologie d’intelligence artificielle exclusive pour concevoir et fournir des nouveaux modèles génétiquement modifiés avec précision et selon une tarification compétitive. Le Centre animalier transgénique Cyagen, situé en Chine, est un établissement de barrière ultramoderne sans pathogène spécifique (SPF) accrédité par l’AAALAC et assuré par l’OLAW. Cyagen possède d’autres sites aux États-Unis, au Japon et en Chine. Depuis la création de Cyagen en 2005, nous avons livré plus de 78 400 modèles animaux à des chercheurs du monde entier et avons été cités dans plus de 4 700 publications.

Contact auprès des médias :

Kelly Owen Grover

Responsable des communications marketing

518-478-6095

[email protected]