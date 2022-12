LeddarTech gagne le premier prix lors de l’événement Tech.AD USA

QUÉBEC, 30 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®, chef de file de calibre mondial dans les technologies logicielles pour systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse d’annoncer que sa solution de fusion de bas niveau de données de capteurs et de perception LeddarVision a été primée dans la catégorie « Détection et perception » lors de l’événement Tech.AD USA le 14 novembre 2022 à Détroit. Ce dernier est le principal forum d’échange de connaissances en Amérique du Nord rassemblant des acteurs clés actifs sur la scène de l’automatisation des véhicules. Parmi toutes les candidatures soumises, les neuf meilleurs projets ont été sélectionnés par un jury international d’experts pour le tour final, très convoité et couvrant trois catégories distinctes, puis soumis au vote final des participants à l’événement.

Ce rendez-vous des experts de l’industrie automobile a également permis à LeddarTech de mettre en vedette la LeddarCar , un véhicule de démonstration sur route équipé du logiciel LeddarVision, une solution de classe automobile performante, indépendante des capteurs et qui génère des modèles 3D précis de l’environnement pour permettre une autonomie de niveau 2 à 5. Durant l’événement, les experts techniques de LeddarTech ont présenté comment la technologie de fusion de bas niveau de données simplifie les ensembles complexes de capteurs et élimine la dépendance vis-à-vis du matériel afin d’offrir aux clients la flexibilité nécessaire pour un développement agile et évolutif et de meilleures performances ADAS et AD.

« Les gagnants ont établi une nouvelle norme en matière d’innovation et de technologie créative au sein de l’industrie de la conduite autonome », a déclaré Davina Thalmann, productrice de Tech.AD USA 2022. « Ce prix témoigne de la compétence, de l’ingéniosité et de la vision des créateurs. Pouvoir présenter l’avenir en temps réel est un privilège absolu », a-t-elle ajouté.

« Ce prix s’ajoute à l’incroyable reconnaissance internationale par les pairs que LeddarTech a reçue pour notre solution de fusion de données de capteurs et de perception », a déclaré M. Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech. « Cette année, notre technologie LeddarVision a aussi été primée par Volkswagen Group Innovation au “Tel Aviv 2022 Konnect & CARIAD Startup Challenge”, ainsi que par la Shenzhen Automotive Electronics Industry Association », a poursuivi M. Boulanger. « Je suis également fier des éloges du monde professionnel que nous avons eu le privilège de recevoir, comme notre nomination par le magazine CEO Views dans le palmarès des entreprises à croissance la plus rapide de l’année 2022, et par le magazine Report on Business du Globe and Mail comme faisant partie des meilleures entreprises en croissance au Canada. Ces récompenses sont une reconnaissance vis-à-vis de nos équipes dans le monde entier qui s’engagent à développer des solutions qui améliorent la sécurité et soutiennent nos clients avec intégrité et passion », a-t-il conclu.

À propos de LeddarTech

LeddarTech, une entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, développe et propose des solutions de perception complètes qui permettent le déploiement d’applications ADAS et de conduite autonome. Le logiciel de classe automobile de LeddarTech applique l’intelligence artificielle et des algorithmes de vision artificielle afin de générer des modèles 3D précis de l’environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en œuvre efficace de solutions pour véhicules automobiles et hors route auprès des équipementiers et fournisseurs de rang 1 et 2.

Détentrice de plus de 140 brevets accordés ou déposés, l’entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection et qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome. Une perception fiable est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, efficace, durable et abordable : c’est ce qui motive LeddarTech à devenir la solution logicielle de fusion de données de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

Contact :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et relations avec les investisseurs mondiaux, LeddarTech Inc.

Tél. : + 1-418-653-9000 poste 232 daniel.aitken@leddartech.com

Contact relations investisseurs et site web : InvestorRelations@leddartech. com

https://investors.leddartech. com/

