TECNO rejoint le programme de prévisualisation pour développeurs Android 11 et publie sa mise à jour du Pouvoir 4

HONG KONG, 14 juillet 2020 /PRNewswire/ — La marque mondiale de premier plan de téléphones mobiles TECNO Mobile (www.TECNO-Mobile.com) a annoncé que son dernier téléphone intelligent, le Pouvoir 4, a adopté de manière anticipée la mise à niveau du système d’exploitation vers la version Android 11 bêta 1 le 10 juillet. En tant que participant au programme de prévisualisation pour développeurs Android 11, le Pouvoir 4 permettra aux consommateurs de tester des versions préliminaires d’Android 11 et leur offrira une expérience utilisateur plus sécurisée, stable et intelligente.

Stephen HA, vice-président de TRANSSION et directeur général de TECNO Mobile, a déclaré : « Nous nous engageons à intégrer davantage les logiciels et le matériel intelligents au sein d’un écosystème intelligent et transparent, ainsi qu’à améliorer en permanence l’expérience des consommateurs. En tant que partenaire de long terme de l’écosystème de Google, nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Android pour mettre sur le marché des produits encore plus passionnants et offrir des expériences extraordinaires grâce à la technologie et à l’innovation. »

En tant que l’un des principaux acteurs du marché, TECNO Mobile est présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Son Pouvoir 4 est un smartphone 4G doté d’une batterie de 6000 mAh et d’un écran à encoche de 7 pouces. Avec un système d’exploitation optimisé pour Android™, il offre aux consommateurs plusieurs avantages, dont :

les autorisations uniques : Il donne aux utilisateurs la possibilité d’accorder des autorisations plus précises au système de géolocalisation, au microphone et à l’appareil photo ;

l'autorisation de géolocalisation facultative : Il donne aux utilisateurs davantage de contrôle sur les autorisations d'accès d'une application aux données de localisation de premier plan à chaque fois qu'elle en fait la demande ;

l'installation progressive de l'Android Package Kit (APK) par l'Android Debug Bridge (ADB) : Il accélère ce processus en installant suffisamment de données de l'APK pour lancer l'application tout en consultant les données restantes en arrière-plan.

l'affichage optimisé : Il peut spécifier une zone non utilisable sur l'écran de part et d'autre de l'encoche afin d'améliorer considérablement l'expérience des utilisateurs.

Une bulle de chat : Il s'agit d'un nouvel espace multitâches permettant de communiquer avec les personnes qui vous sont les plus chères dans vos applications de chat. Les utilisateurs peuvent accéder à un chat depuis n'importe où et utiliser l'interface utilisateur de votre application pour communiquer avant de retourner à leurs occupations.

Pour installer Android 11 bêta 1 sur votre Pouvoir 4, suivez le guide rapide ci-dessous :

Téléchargez le kit d’installation sur votre PC et transférez-le vers le dossier racine à l’aide d’un câble USB. Accédez au fichier téléchargé et cliquez sur le progiciel, puis cliquez sur le bouton « DÉMARRER » lorsque vous y êtes invité-e. Attendez la fin de la mise à niveau.

Pour des directives de téléchargement plus détaillées, veuillez consulter le site officiel : https://www.tecno-mobile.com/ android-11-beta1/

À propos de TECNO Mobile

TECNO Mobile est une marque de smartphones haut de gamme de TRANSSION Holdings. Fidèle à la devise de la marque « Expect More », TECNO s’engage à offrir à tous un accès aux dernières technologies à un prix abordable et à permettre aux consommateurs de dépasser leurs limites actuelles pour découvrir un univers de possibilités. TECNO comprend les besoins des consommateurs des différents marchés et leur fournit des innovations localisées à travers une gamme de produits comprenant des smartphones, des tablettes et des téléphones mobiles basiques. TECNO est un acteur mondial majeur présent sur un soixantaine de marchés émergents à travers le monde. TECNO est également le partenaire officiel mondial des tablettes et téléphones du club de football Manchester City. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.tecno-mobile.com.

