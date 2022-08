Triller Conclui Planos de Financiamento de Listagem Pré-Pública do T4 de 2022 NASDAQ: ILLR, e Conclui a Aquisição do Bare Knuckle Fight Championship

Acontecimentos ocorrem após o evento de maior sucesso do BKFC até o momento no Wembley Arena, em Londres

LOS ANGELES, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Triller, a plataforma de tecnologia Open Garden alimentada por IA para criadores de conteúdo, anunciou hoje a conclusão um financiamento pré-público substancial na forma de dívida e patrimônio. A empresa protocolou anteriormente à sua listagem pública, um documento S-1, na SEC. A empresa reservou o símbolo do ticker “ILLR” na bolsa de valores da Nasdaq.

Os participantes da rodada incluem a Total Formation Co, uma afiliada da Fubon Financial, uma das maiores instituições financeiras da Ásia, proprietária da Taiwan Mobile, Taipei Fubon Bank, Fubon Life e muitas outras, incluída pelo terceiro ano consecutivo na lista da Fortune Global 500 de “As 500 marcas globais mais valiosas”. Outros investidores foram a Falcon Capital, Clearvue Partners e outros.

“Este foi um passo importante para que a Triller fosse devidamente financiada para entrar nos Mercados Públicos”, disse Mahi de Silva, CEO e Presidente da Triller. “Estamos muito contentes com os nossos fortes investidores líderes do mercado e estamos prontos para levar a Triller ao mundo com a nossa inclusão na Nasdaq”, continuou ele. “Se os mercados de capitais continuarem estáveis, deveremos estar listados no quarto trimestre deste ano”.

A Triller também anunciou que concluiu a aquisição do Bare Knuckle Fight Championship (BKFC), uma transação anunciada no início deste ano.

O Bare Knuckle tornou-se rapidamente um fenômeno mundial, com acordos consumados ou em negociações em mais de 20 países, e um crescimento sem precedentes nos Estados Unidos. O BKFC é o esporte de combate que mais cresce, com uma expectativa de 200.000 assinantes entre o aplicativo BKFC e a TV Fite, de propriedade da Triller.

“O Bare Knuckle Fight Championship teve um crescimento sem precedentes, pois oferece algo com que todos os públicos de luta podem se conectar”, disse Mahi de Silva, CEO e Presidente da Triller. “Esta aquisição é um divisor de águas para a Triller, pois inclui inúmeras sinergias em toda a nossa plataforma e nos permite turbinar ainda mais o BKFC”, continuou Silva. “Ao alavancar nossa plataforma de criação de conteúdo, combinada com nossa infraestrutura de redes sociais, recursos de tecnologia de publicidade e marketing, rede de influencers e serviços de streaming da FITE TV, atualmente com cinco milhões de famílias pagantes, essa aquisição não significa pouco para ambas as partes.”

Este acontecimento ocorre após o maior evento de sucesso do BKFC, realizado em 22 de agosto no Wembley Arena, em Londres. No último fim de semana, o BKFC apresentou seu evento de maior sucesso até o momento no Wembley Stadium, em Londres, ficando em segundo lugar no mundo no Twitter. Como resultado, o serviço de streaming digital, pay-per-view e assinatura FITE.TV da Triller, agora tem mais de 200.000 assinantes.

“Criei o BKFC do zero que passou a ser um estilo de vida que irá mudar para sempre o boxe e o MMA”, disse Dave Feldman, Fundador e CEO do BKFC. “Passamos mais de um ano trabalhando com a Triller antes da aquisição, conhecendo sua equipe, seus planos e a maneira como o BKFC seria integrado ao seu ecossistema. O que ficou claro é que Triller era o caminho certo para nós. Eles não estão buscando mudar o BKFC, mas irão ajudar a ampliar o nosso crescimento, maximizando nosso marketing e monetização. Posso dizer sem hesitação que não há nenhuma empresa no momento com a ambição e as ferramentas da Triller para mudar a maneira como as pessoas consomem esportes de combate”, concluiu Feldman.

Com a mudança drástica do mundo das redes sociais e do mercado de marcas, a Triller liderou o caminho para a Web3 e a descentralização com um ecossistema de “open garden”, ajudando os criadores de conteúdo a obter a controlar o seu público, sua monetização e destino financeiro. A Triller teve mais de 750 milhões de interações de conteúdo no último trimestre e analisa cada interação como uma oportunidade de monetização.

Embora as condições financeiras não tenham sido divulgadas, a transação envolveu uma combinação de dinheiro e ações para o controle majoritário do BKFC.

A Triller recentemente protocolou um S1 confidencial na SEC e ser negociada publicamente na Nasdaq sob o ticker “ILLR” a partir do quarto trimestre deste ano.

“A Triller agora é a única empresa existente a possuir e controlar todo o processo, do começo ao fim”, disse de Silva. “Com os criadores de conteúdo, incluindo lutadores, os eventos, a produção e transmissão para os usuários na Triller Fite TV inclui mais de 5 milhões de famílias pagantes. Acreditamos que rapidamente iremos nos tornar a marca mais valiosa em esportes de combate.

“Queremos agradecer aos nossos parceiros, investidores e apoiadores que até agora ajudaram a turbinar a Triller de uma startup em 2019 para um nome familiar hoje, tendo arrecadado mais de US $ 300 milhões de dólares, com mais de 750 milhões de interações mensais e mais de 300 milhões de usuários em todas as suas plataformas. E só estamos começando.”

Sobre a Triller

Triller é uma plataforma com tecnologia Open Garden alimentada por IA para criadores de conteúdo. Com a união da cultura musical com esportes, moda, entretenimento e influenciadores, por meio de uma visão de 360 graus do conteúdo e da tecnologia, a Triller incentiva seus influenciadores a postar o conteúdo criado no aplicativo em diferentes plataformas de redes sociais, utilizando sua tecnologia de IA para impulsionar e rastrear seu conteúdo de forma viral em sites e redes afiliadas e não afiliadas, permitindo que alcancem milhões de usuários adicionais. Além disso, a Triller é proprietária da VERZUZ, plataforma de música ao vivo lançada pela Swizz Beatz e Timbaland; Amplify.ai, plataforma líder em engajamento com clientes; FITE, site de streaming global premier de PPV, AVOD e SVOD; e Thuzio, líder em eventos e experiências de influenciadores premium B2B.

Sobre o BKFC

O Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) é a primeira promoção permitida a realizar um evento legal, sancionado e regulamentado nos Estados Unidos desde 1889. Com base na Filadélfia e liderado pelo presidente e ex-pugilista profissional David Feldman, o BKFC dedica-se a preservar o legado histórico de luta sem luvas, utilizando um conjunto de regras especificamente criado que enfatiza a segurança do lutador. O BKFC realizará todas as suas lutas em um revolucionário anel circular com quatro cordas, projetado para incentivar lutas rápidas e emocionantes. O patenteado BKFC “Squared Circle” contém linhas de risco, com base nas Regras de Broughton, que governaram as lutas sem luvas no século XIX, e que requer que os lutadores “Toe the Line”: começando cada rodada cara a cara, e apenas centímetros de distância.

No BKFC, somente lutadores profissionais de boxe, MMA, kickboxing ou Muay Thai podem competir. Os árbitros e juízes também são obrigados a ter uma vasta experiência profissional em esportes de combate. Todas as lutas são realizadas sob os auspícios e controle de uma Comissão Atlética. Ao contrário de outras organizações de luta e esportes de combate internacionais que afirmam ser “bare knuckle”, mas que exigem envoltórios, fita adesiva e gaze, o BKFC é fiel ao seu propósito pois os lutadores não podem envolver suas mãos a uma polegada da junta. Isso torna o BKFC, sem dúvida, a forma mais verdadeira de luta sem luvas. Além de se dedicar à criação de uma organização de combate sem luvas mais seguro, empolgante e do nível mais elevado do mundo, o BKFC também está abrindo caminho para um novo esporte de combate profissional amplamente reconhecido. O BKFC é realmente o esporte do futuro.

Nenhuma Oferta ou Solicitação

Este comunicado de imprensa não constitui uma solicitação de uma procuração, consentimento ou autorização em relação a quaisquer valores mobiliários ou em relação à combinação de negócios proposta. Este press release não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de uma oferta de compra, nem deverá haver qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição onde tal oferta, venda ou solicitação seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição. Nenhuma oferta de valores mobiliários será feita, exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Seção 10 da Lei de Valores Mobiliários de 1933, alterada.

Declaração de Previsão

Exceto pelas informações históricas aqui contidas, algumas das questões discutidas neste comunicado constituem “declarações de previsão” na acepção da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e da Lei de Bolsa de Valores de 1934, ambas alteradas pela Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Palavras como “antecipa”, “acredita”, “espera”, “pretende”, “vai”, “deve”, “pode”, “poderia”, “planeja” e o negativo de tais termos e variações dos mesmos, e palavras e termos de substância semelhante usados em conexão com qualquer discussão de planos, ações ou eventos futuros identificam declarações de previsão. Declarações de previsão não são declarações de fatos históricos e indicam a visão atual da Triller quanto a eventos futuros. Tais declarações de previsão incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre a combinação proposta dos negócios e outras transações contempladas (incluindo declarações relacionadas à satisfação das condições e consumação da combinação proposta dos negócios, valor, tempo, termos ou emissão final das notas conversíveis da Triller, a titularidade esperada da empresa combinada, o valor de negociação esperado das ações ordinárias da empresa combinada, o tempo previsto e a probabilidade de conclusão da combinação dos negócios, o valor previsto da Triller e da empresa combinada, e as oportunidades relacionadas ou resultantes da combinação dos negócios), e declarações sobre a natureza e o sucesso comercial da Triller e da empresa combinada, capacidade de comercialização, marketing e estratégia da Triller e da empresa combinada, desenvolvimentos e projeções relacionados ao setor, a capacidade das partes de proteger suas posições, planos, objetivos, expectativas e intenções de propriedade intelectual da Triller e da empresa combinada, e os efeitos de ter ações do capital negociadas na Nasdaq. Nenhuma garantia pode ser dada de que as declarações de previsão contidas neste comunicado ocorrerão conforme o previsto, e os resultados reais podem ser substancialmente diferentes dos resultados previstos. As declarações de previsão têm por base expectativas, estimativas e suposições atuais que envolvem uma série de riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados previstos. Esses riscos e incertezas incluem, sem limitação: riscos relacionados à conclusão da combinação dos negócios, incluindo a necessidade de aprovação dos acionistas, a satisfação das condições de fechamento e o momento da conclusão da combinação proposta dos negócios; a conclusão da oferta das notas conversíveis da Triller; possíveis reações adversas ou mudanças nas relações comerciais resultantes do anúncio ou conclusão da combinação proposta dos negócios; o risco de que os negócios não sejam integrados com sucesso; o risco de litígio relacionado à combinação proposta dos negócios; o sucesso e o momento do envio dos documentos exigidos; requisitos ou desenvolvimentos regulatórios; e outros fatores discutidos nos “Fatores de Risco” nos documentos protocolados no SEC ocasionalmente. As declarações de previsão têm por base as estimativas e opinião da administração no momento em que as declarações são feitas. A Triller não é obrigada a atualizar ou publicar nenhuma declaração de previsão, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. O leitor não deve depositar confiança indevida nas declarações de previsão, que são válidas somente até a presente data.

