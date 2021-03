Un nouveau rapport traite de la convergence IT/OT pour les télécoms

Rapport : La réussite de la monétisation de la 5G dépendra de la manière dont les opérateurs télécoms s’adapteront à cette convergence

BEDFORD, Massachusetts, 18 mars 2021 /PRNewswire/ — VoltDB , la seule plateforme de données haute performance conçue pour l’ère de la 5G, et STL Partners, un groupe-conseil mondial pour les entreprises de télécommunications, ont annoncé aujourd’hui la publication d’un nouveau rapport sur la façon dont la convergence IT/OT change la donne pour la monétisation de la 5G.

Les opérateurs qui cherchent à offrir de nouvelles solutions génératrices de revenus grâce à la 5G ont besoin de capacités de traitement des données en temps réel. Et les besoins changeant des clients, notamment en ce qui concerne la communication massive de type machine, les oblige à faire quelque chose qu’ils avaient rarement l’occasion de faire auparavant : traiter ensemble les données OT et IT.

« L’intelligence décisionnelle en temps réel est essentielle pour l’avenir des opérateurs de télécommunications, à la fois pour améliorer leur efficacité interne et pour leur permettre de proposer de nouvelles solutions génératrices de revenus à leurs clients », affirme Tilly Gilbert, consultant principal chez STL Partners. « De plus en plus, ces solutions devront traiter à la fois les données IT et les données OT. »

Dans leur nouveau rapport, « Monetizing 5G:How IT/OT Convergence Will Enable New Business Models », STL Partners et VoltDB explorent les quatre principaux cas d’utilisation permettant de débloquer la valeur lorsque l’informatique et la télématique convergent :

La gestion des politiques , qui doit évoluer pour gérer le découpage du réseau.

, qui doit évoluer pour gérer le découpage du réseau. La tarification et la facturation , qui doivent évoluer pour prendre en charge les communications M2M.

, qui doivent évoluer pour prendre en charge les communications M2M. La prévention des fraudes , qui doit évoluer pour prendre en charge les cas d’utilisation de l’IdO.

, qui doit évoluer pour prendre en charge les cas d’utilisation de l’IdO. La gestion des clients, qui doit évoluer pour mieux gérer les investissements tels que le déploiement de la 5G.

Le rapport présente les mesures pratiques que les entreprises télécom peuvent prendre pour tirer parti de ces types d’utilisation.

« Le défi consiste désormais à améliorer à la fois le réseau et les systèmes informatiques de manière indépendante et à s’assurer qu’ils fonctionnent bien ensemble », a déclaré Dheeraj Remella, chef de produit chez VoltDB. « Des éléments tels que des méthodes indirectes permettront au système de facturation d’importer des données d’appel. Ces éléments devront de plus en plus être traités conjointement en temps réel. C’est ainsi que les opérateurs télécoms deviendront de précieux partenaires. »

Pour obtenir davantage d’informations sur les raisons pour lesquelles les entreprises de tous les secteurs d’activité choisissent VoltDB pour alimenter leur fonctionnement, visitez le site à l’adresse suivante https://www.voltdb.com/ .

À propos de VoltDB

VoltDB est la seule plateforme de données conçue pour prendre en charge les applications télécoms à l’ère de la 5G. Nous combinons le stockage de données en mémoire avec une faible latence prévisible et d’autres fonctionnalités principales pour alimenter les applications BSS/OSS, de gestion client et d’assurance des revenus qui doivent agir en quelques millisecondes pour générer des revenus ou éviter les pertes de revenus, sans compromettre la précision des données. Pour plus d’informations, visitez le site voltdb.com .