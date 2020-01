Uniken recrute Fiona Konchellah pour accélérer son expansion en Afrique et capitaliser sur la révolution numérique de la région

CHATHAM, New Jersey, 29 janvier 2020 /PRNewswire/ — Uniken, pionnière de la sécurité mobile-first, a annoncé aujourd’hui la nomination de Fiona Konchellah au poste de directrice adjointe des ventes pour l’Afrique. Dans le cadre de ses fonctions, Fiona dirigera les activités de mise sur le marché d’Uniken dans la région et travaillera auprès de ses partenaires afin de favoriser l’adoption de la plateforme omnicanale REL-ID de la société pour sécuriser l’identité, les transactions et les connexions numériques des consommateurs et des institutions financières.

« C’est pour nous un honneur qu’une directrice commerciale du calibre Fiona se joigne à notre équipe de mise sur le marché », a déclaré Bimal Gandhi, PDG d’Uniken. « Ses connaissances et son expérience dans la création et l’exécution de plans stratégiques de vente pour l’Afrique renforceront la position de leader d’Uniken dans le secteur de la sécurité mobile-first. Avec sa solide expérience dans la création de relations commerciales et l’accroissement des revenus en Afrique dans le domaine de l’identité, Fiona possède des compétences en leadership tout indiquées pour diriger les activités régionales de vente d’Uniken alors que nous poursuivons notre mission de fournir une sécurité sûre, simple et évolutive à des centaines de millions de personnes dans le monde entier pour nos clients du secteur financier. »

Spécialiste des technologies, Fiona Konchellah compte plus de huit ans d’expérience dans le secteur des Fintech et des paiements dans toute l’Afrique. Elle s’attache à utiliser les technologies émergentes pour créer des infrastructures sécurisées, pratiques et transparentes pour les institutions financières et les écosystèmes d’argent mobile en renforçant la sécurité des données des utilisateurs. Elle est titulaire d’un Master of Business Administration obtenu à l’Université Brunel de Londres et d’un Bachelor of Commerce obtenu à l’Université de Nairobi. Avant de rejoindre Uniken, elle était directrice commerciale chez Mtech Limited, une entité panafricaine opérant dans 17 pays africains et comptant 150 employés.

« Je suis ravie de rejoindre l’équipe d’Uniken pour développer les ventes de REL-ID en Afrique », a déclaré Fiona Konchellah. « L’adoption du commerce mobile en Afrique a explosé et les structures commerciales investissent dans des solutions qui combinent vérification de l’identité, authentification forte et sécurité tout en offrant une expérience utilisateur phénoménale. La technologie unique développée par Uniken constitue une plateforme solide pour répondre à ces besoins, et plus encore. Ce qui me plait, c’est qu’elle a le pouvoir de changer la donne en matière de sécurité mobile-first en fournissant une connexion réseau sécurisée, ainsi que des capacités d’authentification et de transaction sur l’ensemble des canaux. J’ai hâte de travailler avec nos partenaires, nos clients et la talentueuse équipe d’Uniken pour concrétiser sa vision d’un monde connecté en toute sécurité. »

À propos d’Uniken

La société Uniken est une pionnière dans le domaine de la sécurité numérique. Le produit phare d’Uniken, REL-ID, est une plateforme de sécurité avancée, la première du genre, qui sécurise les connexions entre les clients et les entreprises en éliminant toute possibilité de violation de données et de fraude. Solution mobile-first, REL-ID protège efficacement les clients, les entreprises et l’ensemble de l’écosystème contre une grande variété de risques tels que les attaques d’identité, les attaques de dispositifs et les attaques de réseau. Pour ses produits révolutionnaires, Uniken a reçu divers prix et distinctions, dont la nomination « Cool Vendor » de Gartner dans la catégorie Gestion des identités et des accès (2018) et celle de « Leader du secteur » de Forrester Now Tech dans la catégorie Solutions de gestion de l’authentification (2018).

Contact presse :

Graeme Rowe

Graeme.rowe@uniken.com

