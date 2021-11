Solução permite a transferência de dados digitais de forma rápida e segura para novos dispositivos móveis

BRIDGEWATER, N.J., Nov. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Antecipando uma temporada de férias movimentada para novas vendas de celulares, a UScellular , a quarta maior operadora de serviço completo de celulares dos Estados Unidos, está oferecendo a Transferência de Conteúdo Synchronoss, uma solução que permite aos associados da UScellular Store transferir fácil e rapidamente conteúdo de um antigo dispositivo móvel para um novo sem nenhum custo para o cliente.

A Transferência de Conteúdo da Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora de soluções de nuvem, mensagens e digitais, foi projetada para agilizar a integração de novos dispositivos, fornecendo um meio para a fácil transferência de conteúdo digital – incluindo fotos, vídeos, contatos, registros de chamadas, música, documentos, mensagens e configurações – de telefones celulares e tablets.

Chris Hill, Diretor Comercial da Synchronoss, disse que o acesso sempre ativo ao conteúdo digital deixou de ser simplesmente “bom ter” e passou a ser “obrigatório ter”, pois os consumidores integram cada vez mais dispositivos móveis nas suas vidas diárias.

“Os consumidores têm duas expectativas ao comprar um novo dispositivo: Uma delas é de não perderem nenhum dos seus dados digitais importantes com a troca de hardware. A segunda é de terem acesso aos seus dados assim que o novo dispositivo móvel estiver conectado à rede. O nosso aplicativo multiplataforma satisfaz as duas necessidades, tornando a ativação do novo dispositivo praticamente perfeita para os assinantes”, disse ele.

A solução de transferência de conteúdo é um aplicativo fácil de usar que abrange dispositivos e sistemas operacionais, e que elimina a necessidade de equipamentos na loja. Ela também pode reduzir significativamente o tempo que um cliente passa em uma loja para ativar um novo dispositivo.

“Na nossa busca constante de novas formas de aprimorar a experiência do nosso cliente, consideramos a solução Synchronoss um complemento importante para a nossa caixa de ferramentas de atendimento ao cliente”, disse Eric Jagher, Vice-Presidente Sênior de Vendas e Operações ao Consumidor da UScellular. “A transferência de conteúdo é uma maneira rápida e fácil de garantir que os clientes possam manter suas fotos, vídeos e outros dados importantes ao comprar um novo telefone, gastar menos tempo na loja e mais tempo com os amigos e familiares durante esta temporada de férias.”

Hill acrescentou que a previsão dos analistas de um salto nos gastos de fim de ano , juntamente com a atração dos novos modelos de smartphones lançados este ano, são motivos que levaram a UScellular a buscar a Synchronoss para ajudar os associados da loja a garantir a transferência fácil e rápida do conteúdo do cliente para novos dispositivos.

“A inclusão da nossa solução de transferência de conteúdo nos recursos de atendimento ao cliente da UScellular permitirá a oferta contínua de uma excelente experiência na loja”, disse ele.

A transferência de conteúdo faz parte de um grupo de soluções Synchronoss onboardX – um conjunto de ferramentas que permite que as operadoras móveis forneçam a experiência que os assinantes esperam e impulsionem a adoção do serviço. As soluções adicionais onboardX são Backup & Restore , um serviço em nuvem que oferece aos assinantes um lugar seguro para fazer backup, visualizar e restaurar conteúdo em sistemas operacionais e dispositivos; Out of Box Experience (OOBE) , uma solução que simplifica a ativação de novos assinantes, serviços e dispositivos; e Digital Experience Platform (DXP) , que simplifica a criação, orquestração e gerenciamento de experiências e jornadas online.

O site da Synchronoss fornece informações adicionais sobre a Transferência de Conteúdo e outras ferramentas da Synchronoss onboardX que permitem que as operadoras móveis promovam a adoção do serviço e ofereçam a experiência do cliente desejada pelos assinantes.

Sobre a Synchronoss

