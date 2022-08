Vencedores do sétimo Stevie® Awards for Great Employers anual são anunciados

A IBM e a Tata Consultancy Services estão entre os principais vencedores

Vencedores do Stevie Awards for Great Employers 2022 são anunciados

FAIRFAX, Va., Aug. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Os vencedores do Stevie® Awards for Great Employers de 2022 (sétimo anual), uma competição internacional, foram anunciados hoje. O prêmio reconhece os melhores empregadores do mundo e os profissionais, as equipes e as conquistas de recursos humanos, bem como os produtos e fornecedores relacionados a RH que ajudam a criar e orientar excelentes lugares para trabalhar.

Entre as organizações que mais venceram nos Stevie Awards, estão a IBM, mundial (27 vitórias na classificação Ouro, Prata e Bronze), Tata Consultancy Services, mundial (23), Enerjisa Enerji, Turquia (21), Bank of America, Estados Unidos (18), Cathay United Bank, Taiwan (10), Globe Telecom, Inc., Filipinas (10), MİGROS, Turquia (10), Abu Dhabi Customs, Emirados Árabes Unidos (8), DHL Global Forwarding, Alemanha (8), Sabanci Holding, Turquia (8), İGA (İstanbul Grand Airport), Turquia (7), Megaphone, Austrália (7) e NEQSOL HOLDING, Azerbaijão (7).

Acesse www.StevieAwards.com/HR para ver a lista completa de vencedores por categoria.

Na próxima semana, os dois grandes vencedores (“melhores colocados”) do Stevie Awards serão anunciados. Um prêmio será entregue ao indicado que recebeu a maior pontuação média dos juízes. O outro, de Organização do Ano, será entregue ao participante com mais pontos ganhos na competição.

Os grandes vencedores do Stevie Awards nas categorias Ouro, Prata e Bronze serão homenageados durante um banquete de premiação em 17 de setembro no Caesars Palace, em Las Vegas. Os ingressos para o evento já estão à venda.

Mais de 950 indicações de organizações de 26 países foram avaliadas na competição deste ano. Os vencedores foram determinados pelas pontuações médias de mais de 100 profissionais de todo o mundo atuando como jurados. Os vencedores nas categorias Empregador do Ano, patrocinados pela HiBob , foram determinados por uma combinação única das pontuações médias dos jurados profissionais e mais de 80.000 votos do público em geral.

O Stevie Awards for Great Employers reconhece conquistas em muitos aspectos do local de trabalho. As categorias incluem :

Empregador do Ano

Conquistas de RH

Prêmios Individuais para o RH

Categorias de Equipes de RH

Prêmios para Provedores de Soluções

Resposta à COVID-19

Mais de 50 novas categorias de produtos e serviços

Liderança Estratégica

Os prêmios são apresentados pela Stevie Awards, que organiza oito dos principais programas de premiação de negócios do mundo, incluindo os prestigiados International Business Awards ® e American Business Awards ®.

