Le coût du test sera réduit afin d’en améliorer l’accès et d’encourager la demande dans 135 pays dont les revenus sont faibles ou moyens.

PITTSBURGH et SYDNEY, 30 avril 2021 /PRNewswire/ — Viatris Inc. et Atomo Diagnostics Limited (ASX:AT1) (Atomo) ont annoncé aujourd’hui un accord pluriannuel avec l’agence de santé mondiale Unitaid pour étendre l’accès à l’autotest de dépistage du VIH dans les pays dont les revenus sont faibles ou moyens (PRFM).

L’accord conclu entre Unitaid et Viatris (par le biais de sa filiale Mylan), avec le soutien d’Atomo, représente une expansion significative du marché de l’autotest de dépistage du VIH, et s’engagent à rendre le test disponible dans 135 pays éligibles.

Conçu et fabriqué par Atomo, l’autotest VIH de Mylan est distribué par Viatris dans les pays dont les revenus sont faibles ou moyens. Ce test, préqualifié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), permet de détecter la présence ou l’absence d’anticorps anti-VIH dans un petit échantillon de sang prélevé au bout du doigt. Contrairement aux kits de test VIH standard à plusieurs composants, le test développé par Atomo est un dispositif intégré et portable qui réduit les sources d’erreur habituelles de l’utilisateur et offre une facilité d’utilisation inégalée.

Rakesh Bamzai, président, Inde, pays émergents d’Asie , marchés d’accès, expansion commerciale et biosimilaires – marchés émergents, Viatris, a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer à Unitaid et Atomo pour réduire le coût de l’autotest de dépistage du VIH, accroître l’accès à un outil de diagnostic important pour les personnes vivant avec le VIH dans les pays à revenu faible ou moyen et contribuer à l’objectif de développement durable (ODD) des Nations unies visant à informer 90 % des personnes de leur séropositivité. Nous sommes aux avant-postes de la lutte mondiale contre le VIH/sida depuis plus d’une dizaine d’années et nous comprenons l’importance de la prévention et du traitement. Cet accord met en évidence l’impact du Global Healthcare Gateway de Viatris, qui ouvre notre infrastructure mondiale aux partenaires afin que nous puissions collectivement faire la différence en élargissant l’accès aux soins de santé. »

Le cofondateur et directeur général d’Atomo, John Kelly, a déclaré : «Cette annonce extrêmement intéressante de la part d’Unitaid signifie une augmentation importante de la demande d’autotests VIH dans le monde. Cette demande permet à Atomo de réaliser des gains d’efficacité opérationnelles et dans la chaîne d’approvisionnement durables, ce qui nous permet de soutenir Viatris lors de ses entretiens avec Unitaid. Nous sommes ravis que les parties soient maintenant parvenues à un accord qui permettra d’étendre considérablement, dans les années à venir, le déploiement de l’autotest de dépistage du VIH dans les pays dont les revenus sont faibles ou moyens ».

L’annonce d’Unitaid sur le programme d’élargissement de l’accès indique qu’il financera la distribution de jusqu’à un million d’autotests VIH aux PRFM afin de stimuler davantage la demande d’autotests sur place, Viatris/Atomo ayant été sélectionné comme l’un des fournisseurs pour ce programme.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé le marché mondial de l’autotest de dépistage du VIH à 11 millions de tests en 2021, pour atteindre 29 millions de tests d’ici 20251.

Dans la perspective d’une croissance durable du marché mondial des appels d’offres pour l’autotest VIH, Atomo a mis en service et a rempli les conditions requises pour l’ouverture d’un nouveau centre de dépistage du VIH en Afrique du Sud, qui lui appartient entièrement et qui a été certifié conforme fin 2020 par les organismes de réglementation internationaux, dont l’OMS. Ce centre est désormais pleinement opérationnel et prêt à soutenir la production d’autotests VIH pour les contrats d’appel d’offres dans les PRFM, ainsi que les activités existantes d’Atomo sur le VIH en Australie et en Europe.

M. Kelly a ajouté : « Cet accord n’est pas seulement un moment significatif et important dans la croissance d’Atomo, c’est aussi une confirmation supplémentaire de la polyvalence et de la performance de nos plateformes uniques de tests de diagnostic tout-en-un et il permet de réduire les coûts dans toute l’entreprise. Non seulement ils se sont révélés idéaux pour les nouvelles applications de test comme la COVID-19 et la résistance antimicrobienne, mais ils sont également adaptés au déploiement dans le cadre de programmes de dépistage de masse dans des environnements décentralisés. Nous sommes fiers de jouer un rôle dans la promotion d’un accès équitable au dépistage du VIH. »

À propos de Viatris

ViewRay, Inc. (NASDAQ : VTRS) est une société pharmaceutique d’un nouveau genre, qui permet aux gens du monde entier de vivre en meilleure santé à chaque étape de la vie. Nous fournissons un accès aux médicaments, faisons progresser la durabilité des opérations, développons des solutions innovantes et tirons parti de notre expertise collective pour connecter davantage de personnes à davantage de produits et de services grâce à notre Global Healthcare Gateway® unique en son genre. Créée en novembre 2020, Viatris réunit une expertise scientifique, de fabrication et de distribution avec des capacités réglementaires, médicales et commerciales éprouvées pour fournir des médicaments de haute qualité aux patients dans plus de 165 pays et territoires. Le portefeuille de Viatris comprend plus de 1 400 molécules approuvées dans un large éventail de domaines thérapeutiques, couvrant à la fois les maladies non transmissibles et infectieuses, notamment des marques mondialement reconnues, des médicaments génériques et de marque complexes, un portefeuille croissant de biosimilaires et de nombreux produits de consommation en vente libre. Pouvant compter sur un effectif d’environ 45 000 personnes dans le monde, Viatris a son siège social aux États-Unis et des centres mondiaux à Pittsburgh, Shanghai et Hyderabad, en Inde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur viatris.com et investor. viatris.com, et rejoignez-nous sur Twitter sur @ViatrisInc, LinkedIn et Y ouTube.

À propos d’Atomo Diagnostics

Atomo Diagnostics (ASX:AT1) est un leader mondial dans le développement de produits de tests de diagnostic rapide faciles à utiliser qui simplifient les tests dans des environnements décentralisés. Basée à Sydney, en Australie, la société est spécialisée dans la création de plateformes intégrées de tests de diagnostic rapide (TDR) et de produits finis pour les tests sanguins au point de service (POCT). Lauréats de plusieurs prix internationaux pour l’innovation, les dispositifs portatifs uniques tout-en-un AtomoRapid™ d’Atomo facilitent le test et le dépistage de nombreuses maladies infectieuses et de pathologies chroniques. Ses produits brevetés simplifient les procédures de test, réduisent les erreurs et améliorent la facilité d’utilisation pour les utilisateurs professionnels et les auto-testeurs non formés.

Outre la commercialisation de produits de test rapide sous sa propre marque, Atomo fournit des solutions OEM à des sociétés spécialisées dans le diagnostic et l’industrie pharmaceutique dans le monde entier. L’entreprise fabrique le premier et le seul autotest VIH dont l’utilisation a été approuvée en Australie.

Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur http://www. atomodiagnostics.com

1 Johnson C et al (2020). Prévision du marché de l’autotest de dépistage du VIH. Organisation mondiale de la santé – Réunion des fabricants de produits diagnostiques. Présentation Power Point (réunion virtuelle). 20 octobre 2020. Octobre 2020.

Logo – https://mma.prnewswire. com/media/1499164/logo_Logo. jpg