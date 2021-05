Vinamilk grimpe de six places parmi les 50 plus importantes entreprises laitières au monde

Selon le classement 2021 établi par la société britannique Plimsoll Publishing Ltd, Vinamilk occupe actuellement la 36e place parmi les 50 premiers producteurs laitiers du monde en termes de ventes totales. Depuis 2017, la marque vietnamienne est devenue le seul producteur laitier du Vietnam et de l’Asie du Sud-Est à entrer dans le Top 50, aux côtés d’entreprises laitières des États-Unis, de Nouvelle-Zélande et d’Europe.

Une partie importante des bénéfices de Vinamilk est attribuée aux revenus d’exportation 2020 de la société, qui ont augmenté de 7,4% par rapport à 2019. Le chiffre d’affaires total de Vinamilk depuis 1997 s’élève maintenant à 2,4 milliards USD grâce à la distribution de produits dans 56 pays et territoires. Malgré l’incertitude actuelle de l’économie mondiale, la croissance des exportations de Vinamilk devrait se poursuivre car elle a déjà enregistré un taux de croissance de 7,9 % en glissement annuel au premier trimestre 2021.

Ces résultats obtenus continuent de consolider la position de leader de Vinamilk au Vietnam. Pour la huitième année consécutive, la marque de lait a été « la marque la plus choisie » dans la catégorie des produits laitiers et des substituts de produits laitiers dans les zones urbaines et rurales du Vietnam, selon l’étude Asia Brand Footprint 2020 de Kantar Worldpanel.

« Outre le maintien de la stabilité de la production et des affaires, Vinamilk continuera à promouvoir la cohésion et le partage des valeurs avec les parties prenantes. Le développement durable sera orienté vers les modèles avancés de l’industrie laitière mondiale, dans lesquels des plans d’action et des initiatives seront déployés pour toutes les parties de la chaîne de valeur de l’entreprise, de la recherche et du développement, de la gestion des exploitations agricoles, à la fabrication et à la distribution, tout en améliorant la gouvernance d’entreprise et l’efficacité opérationnelle de ses filiales », déclare Mme Mai Kieu Lien, PDG de Vinamilk.

Conformément à son orientation, Vinamilk investit actuellement dans la « ferme verte », un système d’agriculture écologique mis en place dans le cadre de ses initiatives durables. Le système comprend des fermes Vinamilk dans les provinces de Quang Ngai, Thanh Hoa et Tay Ninh. Actuellement, l’entreprise possède 13 fermes laitières au Vietnam et un complexe de fermes laitières biologiques au Laos, gérant plus de 150 000 têtes de bétail.

Parmi les autres initiatives durables de Vinamilk figurent la mise en place de l’économie circulaire pour optimiser l’utilisation des ressources naturelles, la réalisation du déploiement de l’énergie solaire dans les fermes de Vinamilk à travers le pays, la réduction de l’empreinte plastique dans le processus de production et la mise en œuvre de pratiques d’agriculture biologique, conformément à la stratégie de développement durable de l’entreprise.

Vinamilk s’est également fixé un objectif de revenus de 2,7 milliards USD dans l’année 2021 après avoir obtenu 570 millions de dollars de recettes et soit 113 millions de dollars de bénéfices au 1er trimestre 2021. À l’avenir, Vinamilk continuera à introduire des nouveaux produits qualités et à maintenir le processus de premiumisation des produits en manière sélective.

En 2020, les pratiques de gouvernance d’entreprise de Vinamilk, qui ont adopté les normes internationales, ont permis à la marque de devenir la seule entreprise vietnamienne élue « classe d’actifs de l’Asie du Sud-Est » selon les résultats du tableau de bord des performances de la gouvernance d’entreprise de l’ANASE.

Photo – https://mma. prnewswire.com/media/1510327/ Vinamilk_Green_farm_fresh_ milk_Vinamilk_s_newly_ launched_product_earlier.jpg

Photo – https://mma. prnewswire.com/media/1510325/ Vinamilk_s_overview_key_ financial_highlights__2017___ 2020.jpg

Photo – https://mma. prnewswire.com/media/1510326/ 1.jpg