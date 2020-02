Vivo APEX 2020 révèle une vision futuriste au-delà de l’imagination

La conception Super Unicorps, l’affichage sans bordure offrent une expérience visuelle extraordinaire, avec des fonctionnalités de photographie qui repoussent les limites de l’avenir des smartphones

PEKIN, 28 février 2020 /PRNewswire/ — Vivo dévoile aujourd’hui la troisième génération de son smartphone concept APEX – APEX 2020. Reconnue pour son innovation emblématique, APEX 2020 s’appuie sur le succès de ses générations précédentes pour proposer des technologies plus avancées, tout en gardant l’esthétique qui fait tourner la tête. Ce produit phare représente une percée majeure dans les effets visuels basée sur les connaissances approfondies de l’industrie des smartphones et aussi celle des consommateurs de vivo. APEX 2020 est vraiment une manifestation révolutionnaire de l’exploration in vivo de la future conception de smartphones.

APEX 2020 a un écran sans bordure FullView 120 ° qui supprime les bords latéraux et les lunettes de la vue de face. Avec la caméra intégrée et la technologie Super FlashCharge sans fil vivo 60W, l’APEX 2020 a une conception Super unicorps sans ouvertures. Vivo intègre également avec succès une structure de type cardan dans la caméra principale de l’APEX 2020. Celle-ci est équipée d’un zoom optique continu 5x-7,5x. Cette fonctionnalité montre les dernières réalisations et la vision future de Vivo pour offrir des effets visuels extraordinaires et une photographie future améliorée.

Harry Hong, directeur général des produits à Vivo a déclaré: «APEX n’est jamais un simple «concept» ou un aperçu de «l’imagination». C’est une création qui va au-delà de toute expérience antérieure apportée par la technologie mobile. Grâce à l’APEX 2020, nous sommes fiers de voir la vision de Vivo prendre vie en tant qu’entreprise technologique qui continue de repousser les limites de la technologie mobile et d’explorer ce qui se situe au-delà de l’ordinaire. Il montre également notre ambition de réaliser nos aspirations pas à pas. Vivo continuera de mettre en pratique les technologies innovantes de l’APEX, permettant à davantage de consommateurs de bénéficier de ces technologies.»

Affichage sans bordure FullView 120°, repoussant les limites

L’APEX 2020 poursuit l’exploration de Vivo avec son éritable écran FullView et d’un design Super Unicorps. Il est enveloppé dans un écran incurvé de 6,45 pouces qui se plie à un angle allant jusqu’à 120 ° des deux côtés. Cela permet de supprimer les bords latéraux et les lunettes de la vue de face et donne un affichage ultra sans lunette.

Pour des considérations à la fois esthétiques et pratiques, les boutons physiques sont remplacés par un bouton virtuel de détection de pression. APEX 2020 est une autre fusion parfaite de l’effet visuel, du toucher naturel et de l’interaction homme-appareil.

Caméra In-Display, visualisation de l’invisible

La caméra In-Display de l’APEX 2020 ouvre la nouvelle possibilité d’une caméra frontale non mécanique. La caméra frontale «invisible» présente un design Super Unicorps sans ouverture et élargit l’espace interne.

Grâce à l’innovation dans la disposition des pixels de l’écran et la conception des circuits, APEX 2020 a réussi à augmenter la transmission de la lumière de l’écran juste au-dessus de la caméra frontale jusqu’à 6 fois de l’autre partie de l’écran, et réduit efficacement les interférences optiques, la diffraction et les flashs parasites grâce à une série d’optimisations d’algorithmes pour augmenter la qualité de la photographie. La qualité d’image finale est également améliorée grâce à une série d’optimisations d’algorithmes. La caméra frontale 16MP dispose d’une puce photosensible 4-en-1 super-pixel, réalisant l’innovation de capturer des images claires avec la caméra In-Display.

Zoom optique continu 5x-7,5x – Haute résolution + Haute qualité d’image, enregistrement d’un monde plus clair

Actuellement, presque toutes les solutions de zoom à fort grossissement dans l’industrie dépendent du zoom hybride. Étant donné que différents grossissements fixes doivent être intégrés aux algorithmes numériques pour la sortie, il existe un niveau de compromis en termes de résolution et de qualité d’image. APEX 2020 est livré avec un zoom optique continu, devenant le premier smartphone au monde équipé d’un zoom continu à fort grossissement. Il peut atteindre un zoom optique continu sous des grossissements élevés entre 5x et 7,5x et produire des images en haute résolution et de qualité plutôt que de remplir les focales grâce au grossissement numérique. Il permet aux utilisateurs de préserver la clarté de tous les moments en améliorant efficacement chaque détail.

L’APEX 2020 est équipé d’une « combinaison d’objectifs à 4 groupes » avec deux groupes fixes et deux groupes mobiles, ce qui permet d’obtenir un zoom continu à fort grossissement et une mise au point en temps réel en même temps. Grâce au support d’une structure périscopique, l’ensemble du module ne mesure que 6,2 mm d’épaisseur, ce qui permet d’incorporer cet objectif de qualité professionnelle dans le boîtier ultra-fin de l’APEX. Pour améliorer encore la qualité de l’image, vivo a incorporé un algorithme multi-images de premier plan afin que les paysages de loin puissent également être facilement capturés.

Appareil photo principal avec stabilisateur de cardan – Structure mécanique stable et photographie nocturne améliorée

Avec l’arrivée de la 5G, la création de contenu vidéo pour smartphone devient une priorité encore plus grande. Afin de répondre à la demande des utilisateurs d’enregistrer la vie quotidienne n’importe où, à tout moment, Vivo intègre avec succès une structure de type cardan dans la caméra principale de l’APEX 2020 après un développement technique à long terme et de multiples expériences. Il atteint une stabilisation optique dans les directions inclinées avant-arrière et gauche-droite avec des performances améliorées. Les tests en laboratoire démontrent que par rapport au système OIS traditionnel, son angle de stabilisation est étendu de 200%. De plus, l’intégrité de l’image est préservée dans une plus grande mesure.

Cette fonction réduit considérablement le flou provoqué par une main tremblante. Les utilisateurs peuvent également profiter de la vidéographie en douceur. Il n’est pas nécessaire d’apporter d’autres équipements car ce combiné est facilement disponible pour vous permettre de capturer tous ces merveilleux moments. La prise de vue à main levée stable peut également prolonger efficacement le temps d’exposition afin que l’APEX 2020 ait également une plus grande capacité pour la photographie de nuit.

Vivo Super FlashCharge sans fil 60W, défiant les frontières

L’APEX 2020 est doté de la révolutionnaire Super FlashCharge sans fil vivo 60 W, qui recharge un combiné avec une batterie de 2000 mAh en seulement 20 minutes, offrant une expérience de charge plus rapide que la charge flash filaire conventionnelle.

En plus de cela, APEX 2020 est également équipé d’innovations telles que la technologie de SoundCasting d’écran de 3e génération, la suppression instantanée de Photobomb et la mise au point automatique du suivi vocal. APEX 2020 apporte une expérience utilisateur complète et des surprises sans fin à l’industrie des smartphones et aux utilisateurs mondiaux.

A propos de Vivo

Vivo est une entreprise technologique mondiale de premier plan engagée à créer des produits et services mobiles intelligents novateurs. Grâce à un réseau mondial d’opérations de recherche et de centres de R&D à Dongguan, Shenzhen, Nanjing, Pékin, Hangzhou, Taipei et San Diego, vivo s’engage dans le développement de technologies de consommation de pointe, notamment la 5G, l’IA, la photographie mobile et les concepts smartphones de nouvelle génération. Vivo a également mis en place 5 bases de production à travers le monde en Chine, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est avec un volume de production annuel de smartphones évalué à 200 millions.

Vivo compte plus de 300 millions utilisateurs bénéficiant de ses produits et services mobiles dans le monde. Adhérant aux valeurs fondamentales de l’entreprise consistant à se concentrer sur les besoins des clients et l’innovation, Vivo met en œuvre des stratégies de développement durable tout au long de la chaîne de valeur et s’engage à devenir une entreprise de classe mondiale.

