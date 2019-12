Vivo continue sur sa lancée au Moyen-Orient et en Afrique à l’approche de 2020

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 20 décembre 2019 /PRNewswire/ — Vivo célèbre aujourd’hui son développement continu sur les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique six mois seulement après son entrée dans la région. En se mobilisant derrière une stratégie d’immersion dans la culture locale et en adaptant son approche en fonction de besoins des consommateurs, vivo continue de redéfinir la voie du succès au Moyen-Orient et en Afrique en 2020.

Depuis l’annonce fin juillet 2019 de son expansion dans la région, vivo a réussi à pénétrer 14 marchés, à élargir ses canaux de vente et à proposer aux consommateurs diverses options de combinés innovantes et tendance.

D’ici la fin de l’année, vivo continuera d’étendre ses canaux de vente et ses points de service après-vente au Moyen-Orient et en Afrique, notamment en Égypte, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis (EAU) et au Nigeria, avec l’arrivée de grands noms comme Souq, soutenu par Amazon, Noon, soutenu par Emaar et Jumia, qui viennent compléter la liste des distributeurs de téléphones vivo.

En particulier, les téléphones portables S1 et V17 Pro de vivo s’avèrent déjà être des choix populaires parmi les jeunes consommateurs, grâce à la stratégie de pénétration de marché de la marque.

« Nous sommes reconnaissants de l’accueil positif que nous avons reçu jusqu’à présent de la part de nos clients dans les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique. À l’approche de 2020, nous nous immergerons davantage dans les marchés pour connaître les différents besoins des consommateurs et redéfinir davantage nos produits et services, afin d’offrir des fonctionnalités novatrices de classe mondiale qui répondent à leurs attentes », a déclaré Jet Xu, le président de vivo Moyen-Orient et Afrique. « Après tout, la mission de notre marque est de rendre la vie des consommateurs extraordinaire en introduisant une technologie innovante, en faisant les modes et en influençant la culture des jeunes d’aujourd’hui. C’est pourquoi, lorsqu’elles sont arrivées dans la région, nos équipes de recherche se sont rendues dans différents pays et ont mené des recherches approfondies sur les besoins des consommateurs. »

Le V17 Pro, qui est équipé des meilleurs éléments de conception de sa catégorie dans la série haut de gamme de vivo, est devenu populaire auprès des jeunes consommateurs avec le double appareil photo avant escamotable 32 MP de haute qualité, une première dans le secteur, ainsi que quatre puissants appareils photo arrière de 48 MP dotés d’intelligence artificielle (IA). Avec un total de 6 appareils photo, le V17 Pro offre une qualité photographique sophistiquée. Doté d’un affichage Ultra FullView™ pour une expérience visuelle ininterrompue et de matériaux solides offrant de performances élevées, le téléphone offre tous les avantages d’un téléphone premium à un prix médian.

Le S1 a été conçu pour donner aux consommateurs un avant-goût de la photographie professionnelle, grâce à l’intelligence artificielle. Des fonctions comme le cadrage de portrait par intelligence artificielle ont été ajoutées pour aider les consommateurs à mieux composer une photo parfaite, alors que la fonction Beauté du visage IA permet de prendre des selfies de manière encore plus agréable et amusante. Une autre caractéristique populaire du S1 est l’assistant personnel optimisé par l’IA de vivo, Jovi, qui est capable de comprendre les besoins des utilisateurs. Avec Jovi Image Recogniser, les utilisateurs peuvent accéder à près d’une centaine de plateformes de commerce électronique grand public pour effectuer des recherches dans une base de données de plus d’un demi-milliard de produits.

L’investissement important de vivo et son entrée dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique ne sont pas le fruit du hasard. Selon la GSMA, d’ici 2023, la contribution du mobile dans la région Moyen-Orient et Afrique atteindra un peu plus de 220 milliards de dollars, les pays bénéficiant d’une infrastructure accrue, de l’adoption des services mobiles et du déploiement de la 5G. En octobre 2019, 10 opérateurs avaient déjà lancé des services commerciaux 5G dans les cinq pays arabes du CCG.

« La région du Moyen-Orient et de l’Afrique est d’une importance stratégique et constitue un élément clé de notre stratégie », a ajouté M. Xu. « Nous sommes convaincus de pouvoir nous développer et de réussir au cours de la prochaine année, car nous continuons à redéfinir des produits et services de qualité pour répondre aux besoins des consommateurs locaux. »

À l’approche de 2020, vivo a l’intention de commencer en force avec la campagne Redefine Your 2020, Redefine Your Selfies avec ses téléphones V17 Pro et S1.

À propos de vivo

vivo est l’un des leaders mondiaux en matière de technologie et s’engage à créer des produits et services mobiles intelligents et innovants. vivo se consacre à la formation d’un écosystème Internet mobile dynamique et possède et exploite actuellement un vaste réseau de centres de recherche et développement à San Diego, Shenzhen, Nanjing, Beijing, Hangzhou et Taipei. Ces centres se concentrent sur le développement de technologies de pointe pour les consommateurs, notamment la 5G, l’intelligence artificielle, la photographie mobile et la conception de smartphones de nouvelle génération. vivo a également établi 5 bases de production dans le monde entier en Chine, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est.

vivo compte plus de deux cents millions d’utilisateurs qui profitent de ses produits et services mobiles dans le monde entier. vivo propose des magasins de détail hors ligne dans plus de 1 000 villes aux quatre coins du globe.

Tableaux des caractéristiques :

Caractéristiques du S1

Caractéristiques de base Processeur Helio P65 2.0 GHz huit cœurs Mémoire vive RAM 6 Go Stockage ROM 128 Go Batterie 4 500 mAh avec charge rapide de 18 W sur deux moteurs Système d’exploitation Funtouch OS 9 (basé sur Android 9.0) Corps Dimensions 159,53 mm x 75,23 mm x 8,13 mm Poids 179 g Affichage Écran 6.38″ FHD+ affichage Halo FullView™ Type Super AMOLED Écran tactile Capacitif multi-touch Reconnaissance biométrique Technologie de numérisation des empreintes digitales flash intégrée à l’écran Appareil photo Appareil photo Avant : 32 MP (f/2.0) Arrière : Appareil photo principal 16 MP (f/1.78) + appareil super grand-angle avec intelligence artificielle (IA) 8 MP (f/2.2)

+ appareil photo profondeur 5 MP (f/2.4) + flash arrière Modes de photographie Arrière : PPT, professionnel, PDAF, time-lapse, ralenti, photos live, HDR,

mode portrait, panorama, vignettes RA, beauté du visage vidéo, éclairage selfie,

filtre IA, beauté du visage IA, cadrage portrait IA, appareil photo super grand-angle,

vidéos amusantesAvant : panorama, photos live, détection du sexe, beauté du visage + bokeh, IA

filtre, vignettes RA, beauté du visage vidéo, éclairage selfie, beauté du visage IA,

appareil photo super grand-angle, vidéos amusantes Connectivité USB (USB 2.0), Wi-Fi, Bluetooth (Bluetooth 5.0), GPS, OTG Capteurs Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, compas électronique, gyroscope Articles dans la boîte S1, écouteurs, documentation, câble microUSB vers USB, adaptateur d’alimentation USB, éjecteur de SIM,

étui de protection, film de protection (appliqué)

Caractéristiques du V17 Pro

Caractéristiques de base Processeur Processeur Qualcomm Snapdragon 675 AIE huit cœurs Stockage RAM 8 Go + ROM 128 Go Batterie 4 100 mAh avec charge rapide sur deux moteurs Système d’exploitation Funtouch OS 9.1 (basé sur Android 9) Corps Dimensions 159,00 × 74,70 × 9,80 mm Poids 201,8 g Affichage Écran 6.44″ affichage Ultra FullView™ Type Super AMOLED Écran tactile 2,5 D (verre) Reconnaissance biométrique Technologie de numérisation des empreintes digitales intégrée à l’écran Appareil photo Appareil photo Avant : Appareil photo avant 32 MP + appareil photo avant grand-angle 8 MP Arrière : Appareil photo principal 48 MP + 8 MP grand-angle + appareil photo super macro 2 MP

+ appareil photo profondeur 2 MP Modes de scène DOC, PRO, SLOW MOTION, TIME-LAPSE, filtre appareil photo, PHOTO LIVE, HDR,

PORTRAIT, panorama, vidéo 4K, toucher à l’obturateur, commande vocale, geste

de la paule, vignettes RA, mode super nuit, Jovi Image Recognizer, identification

de la scène par IA, bokeh (appareil photo avant), ultra grand-angle, super

macro Applications préinstallées Services Google Play Store, Google, Chrome, Google Assistant, Gmail, Map, YouTube,

Google Drive, Google Play Movie&TV, Duo, Google Photos, Google Pay Connectivité USB (USB 2.0), Wi-Fi, Bluetooth (Bluetooth 5.0), GPS, OTG Capteurs Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, compas électronique, gyroscope Articles dans la boîte V17 Pro, écouteurs, documentation, câble USB, adaptateur d’alimentation USB, éjecteur de SIM, étui de

protection, film de protection (appliqué)

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1056814/Vivo_V17_Pro_S1. jpg