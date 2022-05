VOLT ACTIVE DATA RECRUTE STEPHANIE FREEZE EN TANT QUE RESPONSABLE DES ALLIANCES INTERNATIONALES POUR RENFORCER SA STRATÉGIE DE DISTRIBUTION

L’ancienne stratège d’entreprise de GE, SAP et eBay, spécialisée dans les partenariats techniques, contribuera à accélérer la croissance de l’écosystème mondial de l’entreprise.

BEDFORD, Massachusetts, 3 mai 2022/PRNewswire/ — Volt Active Data, la seule plateforme de données d’entreprise conçue pour répondre aux exigences transactionnelles en temps réel des applications modernes, a annoncé aujourd’hui que Stephanie Freeze a rejoint la société en tant que responsable des alliances mondiales afin de développer et de renforcer la stratégie de partenariat de la société. Freeze apporte à Volt plus de 20 ans d’expérience dans l’aide aux entreprises internationales dans leurs stratégies d’innovation technologique.

« Avec le solide bagage technique de Stephanie et son expérience considérable dans la gestion des alliances technologiques, il sera très intéressant de voir notre activité continuer à se développer dans ce domaine », déclare Paul Farmer, vice-président senior des ventes mondiales chez Volt Active Data. « Nous sommes impatients de la voir accélérer l’écosystème de partenariats mondiaux de Volt, déjà en pleine expansion. »

La vaste expérience de Freeze dans le secteur des technologies a été axée sur la conduite de stratégies de transformation des logiciels et d’initiatives de développement commercial pour des entreprises telles que GE, SAP, eBay Enterprise, Magento et Qurate Retail Group. Chez Volt, Freeze développera et lancera le programme de partenariat stratégique élargi, dont une partie essentielle consistera à identifier des fournisseurs de technologies complémentaires et à s’associer à ces sociétés pour apporter de meilleures solutions de données en temps réel et des opportunités de monétisation de la 5G aux clients de divers secteurs.

« L’investissement dans des partenariats technologiques stratégiques est la pierre angulaire de la réponse aux besoins de nos clients en matière de solutions permettant de tirer facilement parti de l’ère de la 5G », déclare Freeze. « Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de rejoindre Volt juste au moment où sa technologie se croise parfaitement avec les besoins des entreprises pour gérer des volumes massifs de données en temps réel liées à la 5G et à l’IoT. »

Volt est utilisé dans des applications critiques par certaines des entreprises les plus connues au monde, notamment Amdocs, Huawei, Sprint, Dream11 et Nokia. Rien qu’au cours de l’année dernière, Volt a conclu un certain nombre d’autres partenariats clés et de nouveaux clients nets qui sont des leaders dans leurs secteurs respectifs. La technologie de Volt est désormais utilisée quotidiennement par plus de 2 milliards d’utilisateurs et d’entités.

Pour en savoir plus sur le programme de partenariat de Volt ou sur la manière de s’associer à Volt, visitez le site https://www.voltactivedata. com/partners/ ou connectez-vous avec Stephanie sur LinkedIn .

À PROPOS DE VOLT ACTIVE DATA

Volt Active Data permet aux applications d’entreprise d’ingérer, de traiter et d’agir sur les données en quelques millisecondes pour exploiter de nouvelles sources de revenus et prévenir les pertes de revenus. Avec des clients de premier plan dans les télécommunications, la finance, les jeux et bien d’autres secteurs verticaux, la plateforme Volt est positionnée de manière unique pour être la technologie de référence de toute entreprise cherchant à tirer pleinement parti de la 5G, de l’IoT et de tout ce qui suivra.

