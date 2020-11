VoltDB annonce un programme mondial de partenariat de distribution

Le nouveau programme aidera les OEM, les revendeurs à valeur ajoutée, les partenaires technologiques et les intégrateurs de systèmes de l’IIoT, de Finserv et des entreprises de télécommunications

BEDFORD, Massachusetts, 18 novembre 2020 /PRNewswire/ — VoltDB , la principale plateforme de données pour les décisions en temps réel, a annoncé aujourd’hui un nouveau programme mondial de partenariat de distribution pour les OEM, les revendeurs à valeur ajoutée (VAR), les partenaires technologiques et les intégrateurs de systèmes (SI).

Le programme permettra à ces partenaires de tirer parti de la meilleure plateforme de données de VoltDB pour exploiter pleinement la puissance de l’analyse rapide des données et faire passer leurs transformations numériques à un niveau supérieur.

VoltDB offre une plate-forme de données éprouvée, stable et évolutive, dont les capacités sont particulièrement applicables aux télécommunications, aux services financiers et à l’IdO industriel, où le traitement de pointe et d’autres technologies en développement rapide rendent impossible la survie sur les seules infrastructures existantes.

“Nous avons assisté à un changement radical dans le paysage de la gestion des données en temps réel au cours des 18 derniers mois”, a déclaré David Flower, le PDG de VoltDB. “De plus en plus d’organisations reconnaissent la nécessité d’avoir des applications qui peuvent prendre des décisions et réagir aux événements au fur et à mesure qu’ils se produisent. Notre nouveau programme de partenariat est spécifiquement conçu pour aider les entreprises à capitaliser sur cette opportunité et à se différencier grâce à une technologie qui a déjà prouvé qu’elle offrait un avantage concurrentiel mesurable.”

Le programme offre :

Prix préférentiels et rabais exclusifs

Licences d’essai et de développement attribuées

Formation technique complète et formation de soutien L1 avec certification

Ressources dédiées de l’équipe VoltDB Customer Success and Partner

Soutien prioritaire et gestion de crise

VoltDB a déjà travaillé avec des partenaires dans le monde entier et comprend leurs besoins spécifiques en matière de conception architecturale, de soutien à la pré-production et aux meilleures pratiques, de modèles de licence évolutifs, de collaboration aux appels d’offres et d’incidents critiques.

“Nos partenaires déploient VoltDB dans certaines des technologies les plus avancées imaginables et obtiennent ainsi des résultats qui changent la donne”, a déclaré Michael Holcroft, directeur Global Channel and Customer Success chez VoltDB. “Nous sommes heureux de participer à cette aventure en nous assurant qu’ils sont pleinement habilités et soutenus à chaque étape.”

Pour mieux comprendre comment le partenariat avec VoltDB vous aidera à apporter les solutions les plus avancées possibles à vos clients, visitez notre site web .

À PROPOS DE VOLTDB

VoltDB permet aux organisations mondiales d’évoluer de l’analyse du Big Data vers des décisions Fast Data et de tirer instantanément profit des événements anormaux capturés à travers de multiples flux de données rapides. La plateforme permet de prendre des décisions précises, en moins de 10 millisecondes, pour influencer directement la monétisation du moment, prévenir la fraude numérique et alimenter les initiatives de transformation numérique. Pour en savoir plus, consultez VoltDB et suivez-nous sur LinkedIn.

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1334383/VoltDB_Logo.jpg