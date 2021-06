VoltDB dévoile des fonctionnalités clés pour optimiser la 5G, le cloud et l’edge

BARCELONE, Espagne, 28 juin 2021 /PRNewswire/ — VoltDB , la principale plateforme de données de niveau entreprise conçue pour permettre une prise de décision rapide, a annoncé aujourd’hui la sortie de la version V10.2 de sa plateforme de données lors du Mobile World Congress. La dernière version de la plateforme de données VoltDB ajoute des améliorations importantes qui permettent aux entreprises de tirer pleinement parti des technologies 5G, cloud et edge, notamment des intégrations améliorées pour Kafka et Kubernetes, une meilleure réplication entre centres de données et une possibilité de contourner complètement Kafka.

« Désormais, avec nos fonctionnalités complètes de cloud-native, une entreprise ou un opérateur peut profiter de VoltDB dans des environnements tels que AWS Outposts, Wavelength, et bien sûr, le cloud », a déclaré le PDG et président de VoltDB, David Flower. « Cela leur donne un avantage considérable lorsqu’il s’agit de déployer des applications dépendantes de la latence qui ont besoin à la fois de vitesse et de précision des données. »

La plateforme de données VoltDB permet aux entreprises d’exploiter pleinement les nouvelles technologies et les nouveaux paradigmes tels que la 5G et l’edge computing pour tirer le meilleur parti de leurs applications dépendantes de la latence. La capacité principale de VoltDB est une prise de décision contextuelle performante et en temps réel, via une couche simplifiée qui gère l’ingestion des données jusqu’à l’opération en moins de 10 millisecondes.

La dernière version de la plate-forme de données VoltDB offre un certain nombre d’améliorations, notamment :

Topics , qui permet de publier des données d’événements directement dans VoltDB sans passer par une couche de messagerie intermédiaire comme Kafka.

, qui permet de publier des données d’événements directement dans VoltDB sans passer par une couche de messagerie intermédiaire comme Kafka. La compatibilité avec l’API Kafka , qui permet aux développeurs d’utiliser soit les API natives VoltDB, soit les API Kafka pour traiter les événements en temps réel.

, qui permet aux développeurs d’utiliser soit les API natives VoltDB, soit les API Kafka pour traiter les événements en temps réel. Un opérateur Kubernetes amélioré, qui comprend de nombreuses améliorations et perfectionnements basés sur divers déploiements stratégiques chez des fournisseurs de services de communication (FSC) de niveau 1.

amélioré, qui comprend de nombreuses améliorations et perfectionnements basés sur divers déploiements stratégiques chez des fournisseurs de services de communication (FSC) de niveau 1. De multiples améliorations des performances de la réplication active-active-active entre centres de données de la plateforme, basées sur le retour d’information de la première génération de déploiements.

Ces nouvelles capacités permettent aux clients actuels et futurs de tirer pleinement parti de leurs investissements dans l’edge, le cloud et la 5G, aujourd’hui et à l’avenir. Les visiteurs du MWC21, qu’ils soient physiques ou virtuels, peuvent en apprendre davantage en visitant VoltDB au stand #2060 dans Cloud City (Hall 2) et en interagissant avec nos robots sur place.

Pour obtenir davantage d’informations sur les raisons pour lesquelles les entreprises de tous les secteurs choisissent VoltDB pour alimenter leur activité, visitez le site à l’adresse suivante https://www.voltdb. com/.

À propos de VoltDB

VoltDB permet aux applications d’entreprise d’ingérer, de traiter et d’agir sur les données en quelques millisecondes pour exploiter de nouvelles sources de revenus et prévenir les pertes de revenus. Possédant d’importants clients dans les télécommunications, la finance, les jeux et bien d’autres secteurs verticaux, la plateforme de données VoltDB est idéalement positionnée pour être la technologie de référence de toute entreprise cherchant à tirer pleinement parti de la 5G, de l’IoT et de tout ce qui suivra.

