VUMI® poursuit sa croissance exponentielle à travers le monde en ouvrant un nouveau bureau à Dubaï et en créant une gamme de produits spécialisés pour cette nouvelle région

DALLAS, 31 mars 2020 /PRNewswire/ — Le nouveau bureau de VUMI® à Dubaï est la prochaine étape de la croissance mondiale exponentielle de la société. Une nouvelle gamme de produits a été créée spécialement pour la région. VIP Universal Medical Insurance Group (VUMI®), un chef de file des produits d’assurance maladie internationale et des services médicaux VIP, a le plaisir d’annoncer l’ouverture d’un nouveau siège administratif à Dubaï. Pour appuyer son engagement à offrir un service inégalé, la société a lancé le « VUMI® Global Flex VIP », un nouveau régime créé pour les résidents d’Afrique, d’Asie et d’autres marchés environnants.

Le nouveau bureau de Dubaï servira de centre opérationnel pour les régions du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie, et vient s’inscrire dans le cadre de l’objectif d’expansion mondiale accélérée de l’entreprise. Les nouvelles activités seront dirigées par David T. Youssef et Mark Dickinson, deux leaders du secteur qui ont fait leurs preuves et possèdent une vaste connaissance du marché de l’assurance maladie privée internationale (AMPI). Le régime « Global Flex VIP » de VUMI® est un régime d’assurance maladie internationale exclusif offrant aux particuliers, aux familles et aux entreprises cinq plans flexibles : Total, Ultra, Superior, Standard et Basic, en plus des services médicaux VIP uniques de VUMI®. Les cinq variantes du régime d’assurance permettent aux assurés de choisir parmi un large éventail de niveaux de couverture, de franchises, de franchises par visite et d’options de coassurance. Les assurés auront désormais la possibilité de créer un régime qui répond à leurs besoins spécifiques. D’autres services, tels que le service de deuxième avis médical VIP et les services de conciergerie pour patients VIP sont inclus dans toutes les options, offrant également aux assurés la tranquillité d’esprit dont ils ont besoin, au moment où ils en ont le plus besoin.

Fort de son succès en tant que leader 2019 des nouvelles ventes d’AMPI en Amérique latine, VUMI® est en bonne voie pour devenir un chef de file mondial du marché. L’année dernière, VUMI® a également ouvert des bureaux supplémentaires au Panama et au Canada. « Le concept de VIP est intégré dans le nom même de notre entreprise. Nous sommes absolument déterminés à lancer nos produits sur mesure et notre service VIP unique sur de nouveaux marchés. Les possibilités sont infinies », a déclaré David Rendall, PDG du groupe d’entreprises VUMI®.

VUMI® est une société d’assurance maladie internationale qui offre des régimes d’assurance maladie exclusifs et des services médicaux VIP aux particuliers, entreprises et expatriés du monde entier. VUMI®, dont le siège se trouve à Dallas, au Texas, et qui possède d’autres bureaux aux États-Unis, au Canada, à Dubaï et en Amérique latine, fait partie du groupe d’entreprises VUMI®, un groupe international spécialisé dans les soins de santé ayant plus de 30 années d’expérience dans le secteur de la santé.

