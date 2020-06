Whale Cloud lance une suite SSM/OSS basée dans le cloud en partenariat avec Alibaba Cloud

NANJING, Chine, 22 juin 2020 /PRNewswire/ — Whale Cloud a annoncé aujourd’hui le lancement de sa suite de solutions de télécommunications basées dans le cloud – la plateforme d’activation commerciale numérique (Digital Business Enablement Platform (D-BEP)) ZSmart et la boîte à outils de services de transformation numérique : Digital Telco Maturity Map (DTMM), Standard Operating Process (SOP) et Digitalization Metrics, et une série d’offres de télécommunications sans délais de mise en service sur Alibaba Cloud, la dorsale de veille informative de l’Alibaba Group. Cette suite permet aux fournisseurs de services de communications (FSC) d’évaluer la maturité numérique, d’accéder à une solution de télécommunication par abonnement et de collaborer avec des partenaires de l’écosystème sur une seule plateforme.

Les applications informatiques de télécommunications jouent un rôle critique dans la transformation numérique. Devenir un fournisseur de services numériques (FSN) nécessite des Operation Support Systems (OSS) et des Business Support Systems (BSS) agiles et évolutifs basés sur une architecture « cloud-native ». Whale Cloud utilise actuellement Alibaba Cloud pour fournir aux FSC une suite complète de solutions BSS numériques, OSS numériques et de veille informative ZSmart qui facilitent l’agilité métier avec une infrastructure évolutive accélérant les délais de mise sur le marché et minimisant les dépenses grâce à un modèle d’abonnement – ce qui permet aux FSC de prioriser leurs activités commerciales de base par rapport à la maintenance et à l’exploitation régulières de l’infrastructure.

« Le transfert de notre suite de solutions de télécommunications vers le cloud représente l’avenir. Il permet aux FSC de faire un pas de géant vers un modèle d’entreprise numérique et de fournir une boîte à outils pour une exploitation similaire à celle d’une entreprise de technologie », a déclaré Ben Zhou, PDG de Whale Cloud International. « En travaillant en étroite collaboration avec Alibaba Cloud, nous offrons aux FSC des solutions et des services cloud-native par abonnement répondant aux besoins du marché. »

« En combinant la prouesse technique d’Alibaba Cloud et l’expertise du secteur de Whale Cloud, nous sommes confiants dans la valeur que nous pouvons offrir au secteur mondial des télécommunications, en facilitant la transformation numérique des entreprises et en créant des avantages commerciaux accrus pour nos clients du monde entier », a déclaré Selina Yuan, présidente du commerce international, Alibaba Cloud Intelligence.

La D-BEP ZSmart est une suite de télécommunications complète pour la transformation numérique des FSC qui couvre l’innovation commerciale, l’exploitation des réseaux et la veille informative avec une architecture cloud-native conteneurisée accélérant les délais de commercialisation et l’innovation.