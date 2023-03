Wood Mackenzie nomme un nouveau directeur financier

Simon Crowe, précédemment en service chez ERM, apporte toute son expérience acquise dans les domaines du développement durable et de l’énergie

Headshot of Simon Crowe LONDRES, HOUSTON et SINGAPOUR, 29 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Wood Mackenzie, une société de portefeuille de Veritas Capital, a nommé, avec prise d’effet le 27 mars, Simon Crowe au poste de directeur financier au sein de son équipe de direction mondiale.

Simon apporte sa vaste expérience acquise au sein d’entreprises privées et publiques aux États-Unis, en Europe et en Asie. Il rejoint Wood Mackenzie après avoir travaillé pendant près de cinq ans comme directeur financier chez ERM , la plus grande société de conseil en matière de développement durable et d’environnement au monde, où il a joué un rôle clé dans la croissance rapide, la diversification et l’investissement réussi de KKR.

Réagissant à la nomination de Simon, le PDG de Wood Mackenzie, Mark Brinin, a affirmé : « Simon est un directeur financier à vocation commerciale, qui possède une vaste expérience internationale acquise durant ses années de service chez ERM, une société financée par des capitaux privés, et au sein de sociétés cotées sur les bourses de New York, de Londres et d’Europe. Il possède de solides compétences en gestion financière et leadership stratégique. L’expérience diversifiée dont jouit Simon en matière de conseil environnemental et de marchés mondiaux de l’énergie lui confère une connaissance approfondie de nos marchés finaux. Sa remarquable expérience contribuera au succès futur de Wood Mackenzie. Nous sommes ravis qu’il ait pris la décision de nous rejoindre. »

« Il est tout à fait qualifié pour aider l’équipe à tirer le meilleur parti de ses décennies de leadership et d’innovation dans le secteur de l’énergie. Le moment ne pouvait pas être mieux choisi pour rejoindre Wood Mackenzie, car l’entreprise est bien placée pour enrichir et améliorer les informations essentielles fournies à sa clientèle grandissante sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie et des énergies renouvelables », a ajouté M. Brinin.

Le nouveau directeur financier, Simon Crowe, a affirmé : « Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre l’équipe de Wood Mackenzie. Les marchés mondiaux de l’énergie, des énergies renouvelables et des matières premières sont en transition vers l’objectif zéro émission nette, et Wood Mackenzie a trouvé en Veritas Capital un nouveau partenaire stratégique. Le monde aura de plus en plus recours aux idées, données et connaissances essentielles développées au cours des 50 dernières années par les équipes de recherche et de conseil de Wood Mackenzie. Je me réjouis à la perspective de travailler avec une équipe mondiale de premier ordre et de contribuer à la mise en œuvre du programme de croissance. »

À propos de Wood Mackenzie

Wood Mackenzie est une source fiable de renseignements commerciaux destinés au secteur des ressources naturelles à l’échelle mondiale. Nous dotons nos clients de la capacité à prendre de meilleures décisions stratégiques en mettant à leur disposition des analyses et des conseils objectifs sur les actifs, les entreprises et les marchés. Pour plus d’informations, consultez le site : www.woodmac.com ou suivez-nous sur Twitter @WoodMackenzie

WOOD MACKENZIE est une marque de Wood Mackenzie Limited et fait l’objet d’enregistrements et/ou de demandes d’enregistrement de marques dans la Communauté européenne, aux États-Unis et dans d’autres pays du monde.

À propos de Veritas Capital

Veritas est un investisseur de longue date dans le domaine de la technologie qui gère plus de 40 milliards de dollars d’actifs, avec un accent sur les entreprises opérant à l’intersection de la technologie et de la gouvernance. L’entreprise investit dans des sociétés qui fournissent des produits, des logiciels et des services essentiels, principalement des solutions technologiques et celles fondées sur la technologie, à des clients des secteurs public et commercial dans le monde entier. Veritas vise à créer de la valeur en transformant stratégiquement les entreprises dans lesquelles elle investit par des moyens organiques et inorganiques. L’objectif d’exploiter la technologie pour générer un impact positif dans des domaines vitaux, tels que les soins de santé, l’éducation et la sécurité nationale, se trouve au cœur des actions de l’entreprise. Veritas est fière de gérer les actifs nationaux, d’améliorer la qualité des soins de santé tout en réduisant les coûts, de faire progresser notre système éducatif et de protéger notre pays et ses alliés. Pour plus d’informations, consultez www.veritascapital. com .

