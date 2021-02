TORONTO, 18 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — WordPress VIP , principal fournisseur de WordPress pour les entreprises, a ajouté Sophi.io , un système d’intelligence artificielle de The Globe and Mail, à son prestigieux programme de partenariat technologique. Sophi rejoint un petit groupe de sociétés technologiques d’entreprise au service des clients de VIP, et est le premier partenaire à fournir une curation de contenu automatisée grâce à l’IA en plus de ses solutions d’analyse prévisionnelle et de paywall.

« Nous sommes ravis d’accueillir Sophi au sein de l’écosystème croissant d’intégrations d’entreprise accessible aux clients de WordPress VIP », a déclaré Nick Gernert, PDG de WordPress VIP. « Le contenu est au cœur de la croissance d’une entreprise, et nos partenaires sont des acteurs clés permettant aux éditeurs et aux spécialistes du marketing de créer des expériences client significatives avec de puissants outils de narration. »

WordPress VIP fournit une plateforme cloud WordPress entièrement gérée en matière d’échelle, de sécurité, de performance et de flexibilité, ainsi que des conseils de bout en bout et une assistance pratique. Ses clients professionnels incluent Capgemini, Facebook, Microsoft et News Corp.

Greg Doufas, directeur technologique de The Globe and Mail, a déclaré : « Nous nous réjouissons d’apporter Sophi à tous les utilisateurs de WordPress VIP. C’est exactement pour les éditeurs de contenu que Sophi a été développée. Ce partenariat permettra à Sophi de transformer la façon dont les éditeurs de contenu font des affaires, et dont leurs lecteurs reçoivent leur contenu le plus précieux, de la manière et à l’endroit auxquels ils y sont le plus réceptifs. Nous sommes impatients d’établir une relation solide avec WordPress VIP. »

La suite primée de solutions Sophi a été développée par The Globe and Mail pour aider les éditeurs de contenu à prendre les décisions stratégiques et tactiques importantes qui transforment leur entreprise. Il s’agit d’une suite d’outils alimentés par l’apprentissage automatique et le traitement naturel du langage qui comprend Sophi Automation pour la curation de contenu, Sophi for Paywalls, et Sophi Analytics – un système d’aide à la décision pour les éditeurs.

Les critères clés pour les partenaires technologiques incluent une expertise produit claire et des stratégies de commercialisation innovantes. VIP examine attentivement chaque partenaire pour identifier les entreprises ayant fait leurs preuves en matière de mises en œuvre réussies et avant-gardistes de l’intégration de WordPress à l’échelle des besoins.

Pour tout complément d’information sur le partenariat de Sophi avec WordPress VIP, veuillez consulter la page https://wpvip.com/partner/ sophi.

À propos de Sophi.io

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) a été développée par The Globe et Mail pour aider les éditeurs de contenu à prendre des décisions stratégiques et tactiques importantes. Il s’agit d’une suite d’outils basés sur l’IA qui comprend Sophi Automation et Sophi for Paywalls ainsi que Sophi Analytics, un système d’aide à la décision pour les éditeurs de contenu. Sophi vise à améliorer les mesures qui comptent le plus pour votre entreprise, telles que la rétention et l’acquisition d’abonnés, l’engagement, la récence, la fréquence et le volume. Sophi permet également la mise en page automatisée des journaux imprimés et électroniques.

À propos de WordPress VIP

WordPress VIP est le principal fournisseur de WordPress pour les entreprises. VIP fournit des plateformes de marketing et d’édition numériques de classe entreprise intégrant WordPress. VIP prend en charge les plateformes de marketing numérique phares de certaines des marques les plus connues, dont Capgemini, Hachette Book Group et Facebook. Nos clients de l’édition numérique couvrent le paysage médiatique, des organes de presse ciblés tels que Quartz, TechCrunch et FiveThirtyEight à certains des plus grands éditeurs et sites au monde, comme News Corp, Rolling Stone et Abril.

Avec sa puissance, sa flexibilité et son interopérabilité inégalées, WordPress est la meilleure solution d’expérience numérique à toute échelle. Avec le soutien expert de VIP, son infrastructure de première classe et son réseau de partenaires exceptionnel, il s’agit d’une combinaison imbattable.