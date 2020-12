Xoom, un service PayPal, annonce des transferts d’argent sécurisés vers des portefeuilles mobiles dans 12 pays d’Afrique

– Aide à réduire le coût de l’envoi d’argent en Afrique –

SAN JOSE, Californie, 10 décembre 2020 /PRNewswire/ — Xoom, le service de transfert d’argent de PayPal, a annoncé que les clients de la société aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Europe peuvent désormais envoyer des transferts d’argent sécurisés et pratiques directement vers des portefeuilles mobiles sur les principaux marchés africains, en se concentrant sur le segment sous-bancarisé. Ce nouveau service élargit l’offre de la société pour envoyer de l’argent à des portefeuilles mobiles au Burundi, au Cameroun, au Ghana, au Kenya, à Madagascar, au Malawi, au Mozambique, au Rwanda, en Tanzanie, en Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe, et prévoit d’inclure d’autres marchés en 2021.

Les services monétaires mobiles se déploient rapidement sur les marchés émergents et constituent un outil essentiel pour promouvoir l’objectif d’inclusion financière. L’inclusion financière contribue à sortir la population imméritée de la pauvreté et à stimuler la croissance économique. En 2019, le nombre de comptes d’argent mobiles enregistrés au niveau mondial a dépassé le milliard1. Au Ghana, au Kenya et au Zimbabwe, plus de 60 % des adultes ont des comptes mobiles. Ce nouveau service élargit l’offre de Xoom en Afrique puisque le service actuel permet déjà d’effectuer des transferts d’argent pour le retrait d’argent, les dépôts bancaires directs et les recharges de téléphones portables dans 41 pays d’Afrique.

« Envoyer de l’argent en Afrique par les canaux traditionnels a toujours coûté cher. Nous voulions contribuer à réduire les coûts et à accélérer le processus afin de stimuler l’inclusion financière », a déclaré Julian King, vice-président et directeur général de Xoom. « Il n’y a nulle part ailleurs au monde où l’on déplace autant d’argent sur les téléphones portables que dans l’Afrique subsaharienne. Alors qu’il n’y a que cinq succursales bancaires pour 100 000 personnes en 20192, il y a 1,04 milliard de comptes d’argent mobiles enregistrés en Afrique subsaharienne3. »

Le coût de l’envoi d’argent par les canaux traditionnels vers l’Afrique est l’un des plus élevés au monde, avec un coût moyen de 9,3 %4. Le coût de l’envoi de 200 dollars dans la région de l’Afrique subsaharienne s’élevait en moyenne à 9 % en 2018 et dans la sous-région de l’Afrique australe, le coût moyen était de 18,7 %, soit près de trois fois plus que la moyenne mondiale selon la Banque mondiale5. Xoom contribue à faire baisser les coûts de manière significative, les coûts moyens d’envoi d’argent vers des portefeuilles mobiles sur certains marchés africains allant de 2 à 4 % de la transaction6.

Pionnier des transferts de fonds numériques, Xoom est un moyen rapide et sûr d’envoyer de l’argent, de payer des factures et de recharger les téléphones de vos proches dans plus de 160 pays du monde entier. Ces envois de fonds sont une bouée de sauvetage pour de nombreuses personnes dans le monde et servent à payer des choses comme les factures de services publics, les soins de santé, les frais d’éducation et les urgences.

Le système d’envoi d’argent en Afrique par les canaux traditionnels, qui repose en grande partie sur les espèces, peut être rempli de paperasserie, de frais élevés, de files d’attente et d’une incertitude permanente quant au moment où l’argent arrivera, et si l’argent arrivera au moment où il sera nécessaire. En offrant aux clients des options de paiement rapides et sécurisées pour envoyer de l’argent en Afrique en toute transparence à l’aide d’un appareil mobile, PayPal et Xoom contribuent à développer et à améliorer la santé financière de millions de personnes sur le continent africain.

Pour envoyer de l’argent en Afrique avec Xoom en quelques étapes simples, téléchargez l’application mobile de Xoom sur Android et iOS ou rendez-vous sur Xoom.com et créez un compte facilement ou connectez-vous à l’aide des identifiants PayPal.

