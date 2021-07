Tamanho do Mercado Global de Realidade Estendida deverá aumentar de 33 bilhões de dólares em 2021 para mais de 125 bilhões de dólares em 2026, com CAGR de 30%

Tamanho do mercado de apostas esportivas online dos EUA deve aumentar 50% o CAGR chegando a atingir 15 bilhões até 2025

Tamanho do mercado de jogos de azar online deve aumentar 11,5% o CAGR chegando a atingir 127 bilhões de dólares até 2027

SAN JUAN, Porto Rico, July 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — via InvestorWire — A XR Casino, Inc (“XR Casino” ou “A Empresa”), a primeira plataforma de jogos de azar online com base em tecnologias cruzadas, de multiplayer e blockchain de Realidade Estendida (XR), como Realidade Aumentada (AR), Realidade Mista (MR) e Realidade Virtual (VR), anunciou hoje a data de lançamento do seu MVP.

A empresa está desenvolvendo a primeira plataforma de realidade estendida que irá permitir que usuários de diferentes dispositivos joguem jogos de cassino XR com os outros. Os primeiros jogos serão blackjack, roleta e slots, presentes na versão MVP lançada em 21 de agosto de 2021. Apostas esportivas, bacará, bingo, craps, pôquer e keno estão em desenvolvimento.

Na lista de dispositivos compatíveis estão incluídos Hololens 1 e 2 da Microsoft, Magic Leap 1 da Magic Leap, HTC Vive, Oculus Quest 2, Gear VR da Samsung e smartphones, bem como dispositivos habilitados para AR, como o iPhone da Apple, iPad e mais de 39 smartphones e dispositivos Android.

Características dos jogos:

Jogos de Multiplayer

Salas de Jogos Privadas

Salas de Jogos Públicas

Chats de Texto e Voz

“As tecnologias XR estão mudando a maneira como interagimos com as pessoas e eliminando a necessidade de equipamentos caros”, disse o CEO da XR Casino, Dan Martinez. “Os gigantes da tecnologia, como Apple, Google, Facebook e Microsoft, investiram fortemente em AR, VR e MR para acelerar a sua adoção em massa por meio de soluções de hardware e software. A XR Casino tem a vantagem de fornecer soluções XR SaaS para cassinos online e tradicionais, e empresas de apostas esportivas. Nossas soluções criam valor para a indústria de jogos de azar e oferecem diferenciação competitiva para atrair novos jogadores da Geração X, Y e Z de todo o mundo.”

Sobre a XR Casino, Inc.

A XR Casino, Inc. é a primeira plataforma de jogos de azar online com base em tecnologias cruzadas, de multiplayer e blockchain de Realidade Estendida (XR), como Realidade Aumentada (AR), Realidade Mista (MR) e Realidade Virtual (VR). Para mais informação, visite www.xr.casino .

Declarações de Previsão

Certas declarações contidas neste comunicado de imprensa podem ser consideradas “declarações de previsão”. As declarações de previsão indicam expectativas atuais de eventos futuros com base em certas suposições e incluem qualquer declaração que não se relacione diretamente com qualquer fato histórico ou atual. Os resultados reais podem ser substancialmente diferentes dos indicados por tais declarações de previsão devido a vários fatores importantes que podem ser divulgados nos documentos da Empresa. Além desses fatores, o desempenho futuro real e resultados podem ser substancialmente diferentes devido a fatores mais gerais, incluindo (sem limitação) as condições gerais da indústria e do mercado e as taxas de crescimento, as condições econômicas e as mudanças nas políticas governamentais e públicas. As declarações de previsão incluídas neste comunicado de imprensa representam a opinião da Empresa a partir da data deste comunicado de imprensa, e essas opiniões podem mudar. No entanto, embora possamos optar por atualizar essas declarações de previsão em algum momento no futuro, renunciamos especificamente a qualquer obrigação de fazê-lo. Estas declarações de previsão não devem ser interpretadas como representação do nosso ponto de vista a partir de qualquer data posterior à presente data. Tais declarações de previsão são riscos que são detalhados no site e nos documentos da Empresa.

