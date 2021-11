Zenas BioPharma Adquire Direitos Mundiais Exclusivos do Obexelimab da Xencor

Xencor recebe direitos sobre ações adicionais da Zenas como pagamento antecipado e é elegível para até US$ 480 milhões em pagamentos de marcos potenciais e royalties sobre vendas líquidas de produtos comercializados

O obexelimab é um novo anticorpo biespecífico com potencial de primeira classe para tratar doenças autoimunes

MONROVIA, Califórnia, HONG KONG e BOSTON, Nov. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Xencor, Inc. (NASDAQ: XNCR), uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico que desenvolve citocinas e anticorpos monoclonais projetados para o tratamento de câncer e doenças autoimunes, e a Zenas BioPharma (“Zenas”), uma empresa biofarmacêutica global com sede nos EUA e na China comprometida com o desenvolvimento e oferta de terapias imunológicas, anunciou hoje que Zenas adquiriu da Xencor direitos exclusivos em todo o mundo para desenvolvimento, fabricação e comercialização do anticorpo investigacional obexelimab.

O obexelimab é um potencial anticorpo bifuncional de primeira classe que tem como alvo o CD19 com seu domínio variável e que usa o domínio Fc do inibidor imunológico XmAb ® da Xencor para ter como alvo o FcγRIIb, um receptor que inibe a função das células B, os componentes importantes no sistema imunológico. A Xencor comprovou, através de estudos clínicos em fase inicial, que o obexelimab inibe eficazmente a função das células B sem reduzir as células, e gera um efeito encorajador no tratamento de doentes com múltiplas doenças autoimunes.

“A Zenas está desenvolvendo um amplo pipeline de candidatos a medicamentos diferenciados que se destinam a aprimorar a inovação da categoria para pacientes com necessidades médicas mal atendidas”, disse Hua Mu, Ph.D., MD, presidente e diretor executivo da Zenas. “É com prazer que incluímos o obexelimab no nosso portfólio e, com base no seu perfil clínico, acreditamos que ele está bem-posicionado como candidato de primeira classe com potencial para tratamento de inúmeras doenças autoimunes.”

“O bloqueio altamente potente e amplo da ativação das células B do Obexelimab – sem reduzir as células B – o diferencia das outras terapias direcionadas às células B, além de ter comprovado a atividade modificadora da doença em ambientes onde a inibição das células B é uma estratégia comprovada”, disse Bassil Dahiyat, Ph.D., presidente e diretor executivo da Xencor. “A Zenas BioPharma encontrou um parceiro comprometido com o desenvolvimento amplo e agressivo de terapêuticas como obexelimab para pacientes com doenças autoimunes, permitindo o foco contínuo da Xencor nas oportunidades crescentes fornecidas pelo nosso pipeline de citocinas e de anticorpo biespecífico XmAb.”

Sob os termos do novo contrato, a Zenas emitirá para a Xencor uma autorização para a Xencor adquirir capital adicional da Zenas, de modo que o capital total da Xencor na Zenas seria de 15% da sua capitalização totalmente diluída após o fechamento da próxima rodada de financiamento de capital da Zenas, sujeito a certos requisitos. A Xencor recebeu anteriormente ações da Zenas sob um contrato de licença separado. A Xencor também é elegível para receber até US$ 480 milhões com base na realização de certos marcos de desenvolvimento clínico, regulatório e de comercialização, e também é elegível para receber royalties escalonados, de um dígito a dois dígitos de percentual após a comercialização do obexelimab, de acordo com a área geográfica. A Zenas será a única responsável pelo avanço das atividades de pesquisa, desenvolvimento, regulatórias e comerciais do obexelimab em todo o mundo.

Sobre a Xencor, Inc.

O Xencor é uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico que desenvolve citocinas e anticorpos monoclonais manipulados para o tratamento de câncer e de doenças autoimunes. No momento, 22 candidatos projetados com a tecnologia XmAb® da Xencor estão em desenvolvimento clínico interno e com parceiros. A tecnologia de engenharia de anticorpos XmAb da Xencor permite pequenas mudanças na estrutura das proteínas, resultando em novos mecanismos de ação terapêutica. Para mais informação, visite www.xencor.com .

Sobre a Zenas BioPharma

A Zenas BioPharma é uma empresa biofarmacêutica mundial com sedes nos EUA e na China, comprometida em se tornar líder global no desenvolvimento e oferta de terapias imunológicas para pacientes nos EUA, China e em todo o mundo. A Zenas está avançando rapidamente um vasto pipeline de terapêuticas inovadoras que continua a crescer por meio da nossa estratégia de desenvolvimento de negócios de sucesso. Nossa experiente equipe de liderança e rede de parceiros de negócios impulsionam a excelência operacional para oferecer terapias potencialmente transformadoras para melhorar a vida das pessoas que enfrentam doenças autoimunes e raras. Para mais informação sobre a Zenas BioPharma, visite www.zenasbio.com e siga-nos no Twitter em @ZenasBioPharma e LinkedIn .

Declarações de Previsão da Xencor

Certas declarações contidas neste comunicado de imprensa podem ser consideradas “declarações de previsão” do termo de títulos aplicáveis, As declarações de previsão incluem declarações que não são puramente declarações de fatos históricos e geralmente podem ser identificadas pelas palavras “potencial”, “pode”, “irá”, “planeja”, “deve”, “poderia”, “iria”, “espera”, “antecipa”, “procura”, futuro”, “acredita”, “comprometido”, “investigacional” e termos semelhantes, ou por discussões expressas ou implícitas relacionadas ao desenvolvimento do obexelimab como tratamento potencial de pacientes com doenças autoimunes; o potencial comercial do obexelimab; a segurança, tolerabilidade, eficácia e farmacocinética do obexelimab; as citações do presidente e do diretor executivo da Xencor; e outras declarações que não sejam puramente declarações de fatos históricos. Essas declarações são feitas com base nas convicções, expectativas e suposições da administração da Xencor no momento, e estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores significativos conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados, desempenho ou realizações e ocasião dos eventos sejam substancialmente diferentes dos implícitos em tais declarações e, portanto, essas declarações não devem ser interpretadas como garantias de desempenho ou resultados futuros. Tais riscos incluem, sem limitação, os riscos associados ao processo de descoberta, desenvolvimento, fabricação e comercialização de medicamentos seguros e eficazes para uso como terapêutica humana, e outros riscos descritos nos registros de títulos públicos da Xencor. Para uma discussão sobre esses e outros fatores, consulte o relatório anual da Xencor no Formulário 10-K do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, bem como os registros subsequentes da Xencor na SEC dos EUA. O investidor não deve depositar confiança indevida nas declarações de previsão, que são válidas somente até a presente data. Este aviso está em conformidade com as disposições de porto seguro da Private Securities Litigation Reform Act of 1995, alterada até a presente data. Todas as declarações de previsão são totalmente qualificadas por esta declaração de alerta e, nem a MannKind, nem a Biomm, assumem nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações de previsão para revelar eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado de imprensa.

