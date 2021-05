Zenas BioPharma annonce de nouvelles nominations dans son équipe de haute direction

Hua Mu, MD, Ph.D. nommé président-directeur général et directeur médical par intérim

HONG KONG et BOSTON, 03 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Zenas BioPharma (« Zenas »), une société biopharmaceutique transfrontalière (basée en Chine et aux États-Unis) engagée dans le développement et la fourniture de traitements immunitaires, a annoncé aujourd’hui la nomination de Hua Mu, MD, Ph.D. aux fonctions de président-directeur général et de directeur médical par intérim, et de Joe Farmer au poste de directeur commercial et administratif.

« Nous sommes ravis que Hua rejoigne l’équipe de haute direction de Zenas », a déclaré Lonnie Moulder, fondateur et président exécutif. « Sa vaste expérience, comprenant la construction et la direction d’organisations de R&D de premier plan en Chine, ainsi que son historique fructueux de développement et d’approbation de nouveaux médicaments aux États-Unis et en Chine, seront essentiels alors que Zenas construit une organisation mondiale et fait progresser son portefeuille innovant de traitements immunitaires. »

Le Dr Mu rejoint Zenas après avoir cofondé Overland Pharmaceuticals et occupé les fonctions de directeur médical et de président-directeur général par intérim, tout en jouant le rôle de partenaire d’investissement chez Hillhouse Capital. Avant Overland, le Dr Mu a occupé les fonctions de directeur scientifique et de président de la R&D, puis de directeur médical de Simcere Pharmaceutical Group et de président de Simcere of America Inc. Avant Simcere, il était vice-président sénior et directeur mondial du service de développement de produits et des partenariats chez WuXi AppTec. Avant WuXi, il était vice-président exécutif et directeur médical chez Hutchison MediPharma en Chine. Il a précédemment occupé des postes de directeur du développement clinique dans plusieurs sociétés pharmaceutiques mondiales aux États-Unis, y compris Biogen et Genentech.

Le Dr Mu a obtenu son doctorat (Ph.D.) à l’université de Californie à Berkeley et achevé sa formation postdoctorale à l’University of California San Francisco School of Medicine et à l’University of Washington School of Medicine. Il a obtenu son doctorat en médecine (MD) à la West China University of Medical Sciences.

« Zenas est une société biopharmaceutique innovante qui bénéficie d’une position unique au carrefour du développement de médicaments et du flux de produits entre la Chine et l’Occident, avec une équipe de direction exceptionnelle, une base d’investisseurs de classe mondiale et un portefeuille impressionnant de programmes différenciés », a déclaré le Dr Mu. « Je suis ravi de travailler avec toute l’équipe et le réseau de partenaires de Zenas pour accomplir notre mission visant à transformer la vie des patients ayant des besoins médicaux non satisfaits en apportant les meilleurs traitements immunitaires au monde. »

Zenas a également annoncé la nomination de Joe Farmer au poste de directeur commercial et administratif. M. Farmer est un cadre du secteur biopharmaceutique accompli avec environ 25 ans d’expérience transactionnelle et opérationnelle, ayant travaillé avec des sociétés de biotechnologie émergentes à toutes les étapes du développement, de la découverte à la commercialisation. Avant de rejoindre Zenas, M. Farmer occupait le poste de directeur de l’exploitation chez Xilio Therapeutics.

Avant Xilio, M. Farmer était avocat général et secrétaire général chez TESARO, où il dirigeait les fonctions juridiques, de conformité et des affaires gouvernementales mondiales et a été un membre clé de l’équipe de direction au cours de son acquisition par GlaxoSmithKline en 2019. Il a précédemment occupé le poste de directeur juridique chez Cubist Pharmaceuticals lors de son acquisition par Merck en 2015 et les fonctions d’avocat général et de directeur administratif d’autres sociétés cotées en bourse. M. Farmer a commencé sa carrière en tant qu’avocat d’affaires chez Testa Hurwitz & Thibeault. Il a obtenu son diplôme de droit (J.D.) à la Boston College Law School.

« Avec les nominations de Hua et Joe, Zenas a encore renforcé son équipe de haute direction », a déclaré Lonnie Moulder. « Leur expertise respective dans la construction d’organisations mondiales et l’exécution d’une stratégie de développement d’entreprise à travers toutes les phases de développement et de commercialisation de médicaments sera inestimable alors que nous continuons à faire progresser nos programmes de développement mondiaux et à étendre notre nouveau pipeline. »

